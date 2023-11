Récompenses NFL de mi-saison 2023 de PFT

La saison compte désormais 18 semaines. Cela fait (vérifie les mathématiques) neuf semaines à mi-chemin.

Alors, à mi-chemin de la saison, pourquoi ne pas décerner des récompenses basées sur les premiers 50 pour cent, environ, de la campagne 2023 ?

Actuellement, les bulletins de vote pour les prix Associated Press basés sur la saison complète comprennent cinq finalistes MVP et trois pour les autres prix. Nous suivrons ici la même approche.

Et c’est reparti . . . .

Recrue offensive de l’année : le quart-arrière des Texans CJ Stroud.

Stroud s’est comporté comme peu d’autres quarts recrue dans l’histoire de la NFL. Il a été spectaculaire et il semble ne faire que s’améliorer. Il est difficile de l’imaginer ne pas tenir le coup et gagner celui-ci.

N°2 : le receveur des Rams Puka Nacua.

N°3 : le receveur des Vikings Jordan Addison.

Recrue défensive de l’année : le demi de coin des Seahawks Devon Witherspoon.

Il peut tout faire. Il a déjà tout fait. Il pourrait devenir un mélange de Ronde Barber et Troy Polamalu, tôt ou tard.

N°2 : le plaqueur défensif des Eagles Jalen Carter.

N°3 : Sécurité des Lions, Brian Branch.

Joueur offensif de l’année : le receveur des Dolphins Tyreek Hill.

Hill a été phénoménal cette saison. Il est toujours en passe de devenir le premier joueur de l’histoire de la NFL avec 2 000 verges sur réception ou plus. Et il continue d’être un véritable candidat MVP.

N°2 : le receveur des Eagles AJ Brown.

N°3 : porteur de ballon des 49ers Christian McCaffrey.

Joueur défensif de l’année : l’ailier défensif des Browns Myles Garrett.

Il a été dominant cette année. Si les Browns parviennent d’une manière ou d’une autre à se classer en tête des séries éliminatoires de l’AFC, Garrett pourrait être le premier MVP du côté défensif du ballon depuis Lawrence Taylor en 1986.

N°2 : le secondeur des Cowboys Micah Parsons.

N°3 : le secondeur des Steelers TJ Watt.

Entraîneur de l’année : l’entraîneur des Ravens John Harbaugh.

Ils ont abandonné l’offensive et en ont installé une nouvelle. Et ils se sont instantanément améliorés. Harbaugh, qui est l’un des meilleurs entraîneurs de la NFL depuis 2008, a réalisé certains de ses meilleurs travaux jusqu’à présent cette année. Dans une saison où trop de « bonnes » équipes battent à peine des adversaires moindres, les Ravens de Harbaugh ont mis toute la ligue en alerte en éliminant récemment deux des meilleures équipes de la NFC, Détroit et Seattle.

N°2 : l’entraîneur des Jaguars Doug Pederson.

N°3 : l’entraîneur des Vikings Kevin O’Connell.

Joueur de retour de l’année : sécurité des Bills Damar Hamlin.

Il était évident tout au long de l’intersaison que si Hamlin parvenait d’une manière ou d’une autre à revenir dans la NFL et à jouer un seul match après avoir subi un arrêt cardiaque sur le terrain en janvier, il serait le joueur de retour unanime de l’année. Cependant, pendant la moitié de la saison, il n’a joué qu’un seul match. Il a été laissé de côté lors des huit autres compétitions de Buffalo. Pour l’instant, c’est lui qui a le choix. S’il ne joue pas beaucoup, voire pas du tout, durant la seconde moitié de la saison, il va être difficile d’en faire le premier choix pour la récompense finale.

N°2 : le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa.

N°3 : le quart-arrière des Buccaneers Baker Mayfield.

MVP : le quart-arrière des Ravens Lamar Jackson.

Jackson fait la transition de coureur à lanceur, et il le fait incroyablement bien. Il a complété un sommet en carrière de 71,5 pour cent de ses passes. Il reste une menace en tant que coureur. Il orchestre à la perfection une toute nouvelle attaque. Et si les Ravens se retrouvent en tête de série de l’AFC, il devient un choix évident pour son deuxième titre de MVP.

N°2 : le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes.

N°3 : le receveur des Dolphins Tyreek Hill.

N°4 : le receveur des Eagles AJ Brown.

N°5 : le quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence.