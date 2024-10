Récompenses du match lors de la confortable victoire 5-0 du Bayern Munich contre le VfL Bochum

Échange de maillot : Ibrahima Sissoko

Le VfL Bochum n’a pas vraiment résisté. Le Bayern Munich a effectivement dominé le match de la première à la quatre-vingt-dixième minute, ce qui se reflète dans les statistiques. Par conséquent, choisir un joueur pour l’échange de maillot n’a pas été facile – il est difficile de choisir quelqu’un qui se démarque.

En fin de compte, c’est Ibrahima Sissoko qui a causé le plus de problèmes au Bayern parmi l’effectif de Bochum. Le milieu de terrain malien a joué à droite du centre de Bochum, attaquant l’espace entre Alphonso Davies et Kim Min-jae. Il était souvent une nuisance pour les deux joueurs, son rythme les obligeant à se démener pour revenir défendre. En fin de compte, les efforts de Sissoko n’ont pas donné grand-chose – mais il a rendu ses marqueurs inconfortables.

Le Kaiser : Alphonso Davies

Au cours des trois dernières années, nous avons rarement eu des matchs dans lesquels Davies s’est imposé, mais celui-ci compte certainement comme l’un d’entre eux. Le Canadien a facilement dominé son flanc, rendant pratiquement impossible pour Bochum de jouer librement sur son côté droit. Il a également obtenu une passe décisive pour Kingsley Coman en 2ème mi-temps. Cependant, si nous sommes honnêtes, il n’a pas grand-chose à voir avec cela. Ce n’est pas la passe décisive qui l’a rendu bon dans ce match, c’est tout le reste.

Footballgott : João Palhinha

Palhinha n’a joué que soixante minutes, mais pendant ce temps, il a montré qu’il avait le mec en lui. Les statistiques ne le montrent peut-être pas, mais il y a eu des périodes dans le match où Bochum a réussi à reprendre possession et à essayer de faire quelque chose. Si ces tentatives n’ont pas abouti, c’est à cause du milieu de terrain portugais.

Malheureusement, Kompany semble toujours déterminé à l’utiliser comme milieu de terrain avancé tandis que Joshua Kimmich reste en profondeur. Il ne s’agit sûrement pas d’utiliser au mieux ses compétences.

Le bombardier : Kingsley Coman

Kingsley Coman n’a pas vraiment mis le feu au terrain, mais c’était quand même le genre de performance professionnelle que vous pouvez apprécier. Il n’a jamais arrêté de courir, n’a jamais arrêté d’essayer, et le but qu’il a marqué pourrait être l’un des meilleurs du Bayern de la saison.

Franchement, les attaquants n’ont pas fait grand-chose en dehors du score. En ce sens, Coman a réalisé la performance la plus complète, à part un autre joueur.

Maître du match : Jamal Musiala

Jamal Musiala est de retour, et il semble que la suite lui ait fait beaucoup de bien. Il bouge plus librement, semble beaucoup plus engagé dans la presse et son aide à Harry Kane a été merveilleusement orchestrée. Le meilleur, c’est qu’il n’a pas eu à jouer les 90 minutes complètes, ce qui signifie qu’il sera, espérons-le, frais pour le match à élimination directe contre Mayence en milieu de semaine.

