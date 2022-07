Récompenses des gardiens de but 2021-22 – Meilleur stoppeur de tir, le plus amélioré, la star de l’évasion et plus

C’est déjà la pré-saison ?

Des vues et des odeurs des nouveaux maillots aux pings des mises à jour de transfert horaires, l’intersaison menant à la saison 2022-23 est bien entamée. Mais aussi excité que je sois pour la nouvelle saison, je ne suis pas encore tout à fait prêt à abandonner 2021-22. C’était divertissant et dingue, de la course au titre de Premier League jusqu’au dernier jour, le Real Madrid s’appuyant sur un retour après retour (et un peu de magie Thibaut Courtois) pour remporter un autre titre de l’UEFA Champions League.

Sans parler de toutes les réalisations individuelles ridicules, des exploits de Karim Benzema et Robert Lewandowski à Kevin De Bruyne à la tête du milieu de terrain de Manchester City.

Mais avant le début de la nouvelle saison, je veux jeter un dernier regard sur les gardiens de but et décerner des récompenses aux hommes entre les bâtons. 2021-22 a présenté certaines des meilleures performances de gardien de but au monde, et il est temps que ces gardiens obtiennent leur dû au-delà des récompenses standard de gardien de but de la saison normalement décernées au gars avec les draps les plus propres.

Qu’il s’agisse d’honorer le meilleur gardien de but 1 contre 1 ou de mettre en lumière les nouveaux visages qui font leur apparition, voici mes récompenses pour la saison 2021-22.

Toutes les statistiques extraites de FBref.com.

Le prix You Shall Not Pass, pour le meilleur tireur : Jose Sa

Cela aurait été une grande demande pour la plupart des gardiens de but de remplacer Rui Patrício, le favori des fans de Wolverhampton Wanderers, mais Jose Sa a assurément rendu cela facile. Le gardien de but de 29 ans figurait parmi les meilleurs gardiens de but européens en 2021-22, en particulier en ce qui concerne les arrêts de tir.

Dans les cinq meilleures ligues européennes, Sa s’est classée huitième pour les arrêts effectués (120), deuxième pour le pourcentage d’arrêts (79,3%) et deuxième pour les buts enregistrés au-dessus des attentes (+9,2). Il est le seul gardien de but des cinq grandes ligues à figurer parmi les 10 premiers dans ces trois statistiques d’arrêt de tir.

Mais les statistiques ne disent pas tout. De sa réflexion rapide dans des situations d’une fraction de seconde à la façon dont il bougeait ses pieds afin de mettre en place ses arrêts, Sa était aussi proche de l’imbattable que n’importe quel gardien de but l’a été la saison dernière.

Mention honorable: Thibaut Courtois

Le prix Face-To-Face, pour le meilleur gardien de but 1 contre 1 : Alisson Becker

Les 1 contre 1 sont censés être avantageux pour les attaquants. Mais pour Alisson Becker, les chances sont normalement en sa faveur.

Pour tous ceux qui ont suivi le Brésilien cette saison, ce n’est un secret pour personne pourquoi il est le meilleur gardien de but 1 contre 1 au monde. Il chronomètre ses balayages à la perfection, choisissant quand se précipiter (lorsqu’un adversaire prend une touche lourde, par exemple) et quand rester sur place (lorsque le ballon est proche de ses pieds) avec une telle facilité et rapidité que c’est comme si le monde se déplace au ralenti pour lui.

Alisson a également maîtrisé diverses techniques 1 contre 1, du bloc, avec un genou levé, l’autre jambe vers le bas pour éviter les noix de muscade et les bras bas; à sa propre combinaison, le spread-smother, qui le voit poser un genou au sol et écarter les bras pour empêcher les joueurs de l’entourer, mais garder la tête et la poitrine relevées pour former une barrière contre un tir.

Selon certaines statistiques avancées, Alisson a sauvé plus de huit buts la saison dernière lors de 1 contre 1, soit près du double du meilleur gardien de but de Premier League. En ce qui concerne les 1 contre 1, Alisson est clairement dans une classe à part.

Mention honorable: Illan Meslier

Le prix Nice To Sweep You, pour le meilleur balayeur : Manuel Riemann

Les fans de football sont habitués à ce qu’un gardien de but allemand nommé Manuel soit le meilleur gardien de but du monde. Mais dans ce cas, mon prix ne va pas à Manuel Neuer, mais à Manuel Riemann du VfL Bochum. En 31 matchs de Bundesliga la saison dernière, le joueur de 33 ans a effectué 62 actions défensives en dehors de sa surface de réparation – l’un des trois seuls gardiens de but des meilleures ligues européennes à éclipser la barre des 60. En moyenne, il a effectué deux actions défensives par match, le plus dans les cinq grandes ligues.

Le succès de Riemann se résume à quelques traits qu’il a empruntés à Neuer. D’une part, il avait souvent une position de départ élevée, ce qui lui permettait d’avoir une longueur d’avance sur ses balayages. Il est également à l’aise de jouer à l’extérieur de sa surface de réparation de 18 verges; La position moyenne de Riemann lors de l’exécution d’actions défensives était d’environ 18,4 mètres de sa ligne de but, la deuxième plus éloignée d’Europe derrière Neuer. Et comme Neuer, il avait l’intelligence de savoir quand défier une attaque et quand retomber sur sa ligne, ce qui limitait ses erreurs.

La Bundesliga n’est pas étrangère aux balayeurs-gardiens, et avec Bochum vivant pour voir une autre saison dans l’élite, attendez-vous à des balayages Riemann plus réussis la saison prochaine.

Mention honorable: Nick Pape

Comment puis-je vous aider ? prix du meilleur passeur : Ederson Moraes

De tous les prix de cette pièce, c’est celui sur lequel j’ai le plus échangé, entre Ederson Moraes et Alisson Becker.

Entre les deux gardiens brésiliens, je dirais qu’Ederson est le passeur le plus complet. Selon WhoScored, Ederson était le seul gardien de but partant de la Premier League à avoir complété plus de 50% de toutes les balles longues qu’il a tentées la saison dernière (il a complété 59,3% de ces passes, selon WhoScored). Il a également complété 99,0% de toutes les passes courtes qu’il a tentées en Premier League la saison dernière, ce qui n’est pas loin de la marque d’Alisson de 99,2%.

Mais les statistiques ne disent pas tout – regarder Ederson passer le ballon avec précision et sang-froid, c’est comme regarder de l’art en mouvement. Contrairement à la plupart des gardiens de but qui ont tendance à exceller dans une partie des passes (passes courtes, longues ou un type de passe spécifique), Ederson n’a pas de faiblesse, de force ou de domaine d’intérêt apparent.

Regardez n’importe quelle compilation de passes d’Ederson et vous pouvez voir à quel point ses compétences sont complètes en effectuant des passes courtes et de longues balles, en distribuant des coups de pied de but et en ne perdant pas sa concentration lorsqu’un adversaire le ferme.

Les émotions que je ressens en regardant Ederson jouer chaque passe avec un tel aplomb et une telle précision sont les mêmes émotions que j’ai ressenties en regardant Manuel Neuer révolutionner le maintien du balai pour la première fois – et 2021-22 n’était pas différent.

Mention honorable: Alisson Becker

Le prix Don’t Count Me Out, pour le gardien qui s’est le plus amélioré : David de Gea

C’est un choix controversé pour certains, étant donné que David de Gea ne s’est pas beaucoup amélioré (voire pas du tout) du point de vue des gardiens de but modernes (balayer, attraper des centres et jouer des passes). Mais De Gea a toujours été plus un pur stoppeur, et après quelques saisons moyennes (sinon décevantes) à cet égard, je pense que nous avons finalement vu l’ancien De Gea – le stoppeur à réaction rapide adepte à la fois de son mains et pieds – encore la saison dernière.

D’un point de vue statistique, il y a une amélioration assez nette de son arrêt de tir. Après trois saisons au cours desquelles il a enregistré en moyenne 0,1 but au-dessus de la moyenne à deux reprises et n’a jamais dépassé la marque de plus-2,1, De Gea a enregistré 6,7 buts au-dessus des attentes la saison dernière, une marque à seulement 1,8 but de son incroyable marque de plus-8,5 en 2017-18. . Son pourcentage d’arrêts s’est également amélioré, passant de 67,1 % en 2020-2021 à 69,5 % la saison dernière. Ceci, bien qu’il ait fait face à environ 1,33 tirs de plus par match et qu’il ait dû faire environ un arrêt de plus par apparition.

Mais pour moi, le plus grand signe d’amélioration est à quel point il semblait à l’aise pour effectuer à nouveau des arrêts. Il jouait sur la plante des pieds, ses mouvements étaient rapides et il basculait sans effort entre différentes techniques et positions lorsque le temps l’exigeait. Il a même sauvé trois pénalités sans fusillade, ce qu’il n’avait pas fait depuis des années.

Certains sceptiques peuvent encore se poser des questions sur son efficacité dans d’autres aspects, mais du point de vue de l’arrêt du tir, c’était comme si l’ancien De Gea était de retour la saison dernière.

Mention honorable: Alexandre Nubel

Le prix Oldie But Goldie, pour le meilleur gardien de plus de 35 ans : Lukasz Fabianski

Il est généralement admis que le gardien de but moyen prend sa retraite plus tard que le voltigeur moyen. Malgré cela, cela ne rend pas moins impressionnantes les performances de haut niveau de gardiens de but comme Lukasz Fabianski, 37 ans.

Fabianski a été un interprète constant pour West Ham United depuis qu’il a rejoint le club en 2018, et 2021-22 n’a pas été différent. Il était le troisième gardien de but le plus âgé à avoir fait une apparition en Premier League la saison dernière et figurait parmi les leaders de la ligue pour les arrêts effectués (105, septième) et les buts enregistrés au-dessus des attentes (plus-4,0, sixième). Il a également sauvé un pourcentage plus élevé de pénalités sans tirs au but (60%) que tous les autres gardiens de but des cinq grandes ligues.

La durabilité et l’explosivité de Fabianski sont les principales raisons pour lesquelles il est toujours un gardien de but fiable à son âge. Il a fait 37 apparitions ou plus presque chaque saison depuis ses 30 ans en 2015 ; et son explosivité, propulsée par son balancement de bras et sa maîtrise du pas de puissance, lui permet de s’élancer dans les airs avec une vitesse et une hauteur que l’on n’attend généralement pas des gardiens de but vétérans.

Mention honorable: Claudio Bravo

Prix ​​The Future Is Now, pour le meilleur gardien U-23 : Luis Maximiano

La saison dernière, seuls six gardiens de but U-23 ont fait 30 apparitions ou plus dans les cinq grandes ligues européennes – et bien qu’il soit difficile de contester que Robert Sanchez soit le meilleur d’entre eux, je pense que l’ancien gardien de but de Grenade, Luis Maximiano, en est un digne récipiendaire. décerner.

Le gardien portugais a fait face à 170 tirs la saison dernière (deuxième parmi les gardiens de but U-23, derrière seulement Illan Meslier) – et en a repoussé 121. C’était le plus grand nombre d’arrêts réalisés par un gardien de la Liga la saison dernière.

Même avec la lourde charge de travail, Maximiano a toujours maintenu un pourcentage d’arrêts décent de 71,2% (un peu moins que les décomptes de Sanchez et Aaron Ramsdale), et a sauvé 5,3 buts au-dessus des attentes, le troisième plus parmi tous les gardiens de but de LaLiga et le neuvième plus parmi les gardiens de but dans le grand cinq lieues.

Malgré ses efforts, Maximiano n’a pas pu empêcher Grenade d’être relégué, mais cela lui a valu un transfert de 10,5 millions d’euros vers la Lazio, où il devrait devenir le gardien n°1 du club après les départs de Thomas Strakosha et Pepe Reina.

Mention honorable: Robert Sanchez

Prix ​​​​My Time Is Now, pour la vedette: Stefan Ortega

Il fut un temps où la nouvelle recrue de Manchester City, Stefan Ortega, semblait destinée à rester coincée dans les ligues inférieures d’Allemagne. Avant de remporter le titre de 2.Bundesliga avec Arminia Bielefeld en 2020, Ortega avait passé les neuf premières saisons de sa carrière en 3.Liga et en 2.Bundesliga. Mais une fois qu’il a goûté au football de première division après la promotion de Bielefeld, il n’a jamais regardé en arrière.

Après une saison 2020-21 réussie qui a vu son Bielefeld survivre à la relégation, les performances d’Ortega ont atteint un autre niveau en 2021-22. Il a effectué plus d’arrêts que tout autre gardien de but de la Bundesliga (124), a conservé le deuxième pourcentage d’arrêts le plus élevé de la ligue et a enregistré plus de buts au-dessus des attentes que tous les gardiens des cinq grandes ligues sauf trois (plus-7,4 buts enregistrés au-dessus des attentes) .

Ortega a été comparé à Keylor Navas pour ses réactions félines et son agilité, qu’il a montrées dans le passé contre des joueurs comme le Bayern Munich et le VfL Wolfsburg. C’est une bonne nouvelle pour Manchester City, qui s’appuiera probablement sur ces mêmes qualités lors de ses courses en coupe nationale.

Mention honorable: Alex Remiro