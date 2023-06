Récompenses de la Super League féminine 2022-23 : meilleur XI, meilleur but, plus

La puissance offensive de Villa, dirigée par Daly au milieu, a été l’un des points forts de la saison WSL. Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Une autre saison de Super League féminine est arrivée et repartie, et encore une fois, les fans et les experts ont eu droit à des débats houleux sur l’identité des joueuses les plus remarquables des neuf derniers mois. Pour régler tous les arguments (ou peut-être en alimenter d’autres), l’écrivain de football féminin d’ESPN, Sophie Lawson, a proposé des récompenses alternatives – et des récompenses moins alternatives – ainsi que la constitution d’une équipe de la saison.

Meilleur trio offensif : Kenza Dali, Rachel Daly et Kirsty Hanson (Aston Villa)

Ayant déjà souligné le partenariat florissant de Daly et Dali plus tôt dans l’année, l’attaque d’Aston Villa mérite à nouveau des éloges pour leurs efforts au cours de la saison.

Avec les trois joueurs nouveaux dans la configuration de Villa au début de la saison, le trio n’a pas perdu de temps pour trouver un rythme qui fonctionnait pour eux et bien que ce soit Daly qui se soit retrouvée à gravir les classements des buteurs, l’interaction entre eux (bien que Hanson est depuis retournée à Man United après la fin de son prêt) a permis aux méchantes d’attaquer avec tant de flair et de vigueur.

Meilleur changement de position : Ruby Mace, Leicester City

Cela a été considéré comme un coup d’État lorsque Manchester City a signé Mace d’Arsenal en 2021, mais l’adolescente a fait face à la même lutte pendant des minutes dans son nouveau club; à la fin, elle avait besoin d’un transfert de prêt d’hiver aux Foxes, et cela lui a fourni l’occasion parfaite d’obtenir du temps de terrain bien nécessaire.

Normalement déployée dans son rôle défensif central plus familier, la manager Willie Kirk a choisi de jouer la joueuse de 19 ans dans un double pivot au milieu de terrain, ce qui lui a donné la liberté de se pencher davantage sur le côté physique de son jeu. Jouant 10 séquences complètes de 90 minutes pour Leicester au cours de la seconde moitié de la saison, Mace est devenue un membre essentiel de l’équipe de Kirk et son rôle à la base du milieu de terrain pour perturber les attaques de l’opposition s’est avéré inestimable. Le fait que Leicester ait réussi à rester debout, terminant 10e, était en grande partie grâce à la forme et à la fiabilité de Mace.

Pire changement de poste : Yui Hasegawa, Manchester City

C’est un peu un « ours avec moi » ici pour Hasegawa, car elle a clairement excellé dans un rôle plus profond pour City depuis son déménagement au début de la saison. Telle est sa vision inégalée et son calme en possession que son déplacement dans l’équipe a eu peu d’impact sur la saison de City. Cependant, retirer l’internationale japonaise de son rôle de milieu de terrain offensif préféré – celui qui lui permet de se déplacer et de faire avancer le ballon – ressemble à un gaspillage flagrant de son talent. L’équivalent américain : la meilleure position de Crystal Dunn pour le club contre le pays.

Penalty le plus froid : Maren Mjelde, Chelsea vs Olympique Lyonnais

Ce n’est pas tout à fait un moment WSL, mais c’est néanmoins inoubliable. Fin mars, le destin de Chelsea en Ligue des champions contre Lyon s’est joué aux tirs au but, mais pas seulement à la fusillade qui s’est produite après la prolongation.

Alors que Chelsea avait besoin d’un but dans le temps supplémentaire pour tirer les tirs au but, Maren Mjelde a intensifié le temps d’arrêt – littéralement le dernier coup de pied réel et factuel du match – pour en convertir un à la 128e minute après que Vicky Becho a été jugé (après une rediffusion) pour avoir commis une faute sur Lauren James dans la surface. Mjelde, sans doute conscient de la situation, s’est calmement converti pour envoyer le match en fusillade.

Puis, comme pour prouver pleinement le point de « glace dans ses veines », Mjelde a également pris le premier coup de pied de Chelsea de la fusillade réelle, frappant avec désinvolture le ballon hors de portée de Tiane Endler pour mettre les Blues sur leur chemin. (Chelsea gagnerait 4-3 aux tirs au but, réservant la plus improbable des places en demi-finale après un match captivant.)

En plus de ses héroïsmes sur penalty, Mjelde, 33 ans, mérite une mention pour la facilité avec laquelle elle s’est insérée dans la ligne arrière de Chelsea en fin de saison, lorsque des blessures défensives ont amené Emma Hayes à la regarder après des minutes nettement limitées. En fin de compte, les Blues ont à peine raté un battement sur leur chemin vers un autre titre WSL.

Lawson: Chelsea se fraye un chemin vers un autre titre Sophie Lawson rapporte de Reading alors que Chelsea a scellé un autre titre WSL.

Pire crise de blessures : Arsenal

Ce n’est pas un prix à célébrer, mais il convient de souligner l’éruption de blessures – dont quatre déchirures du LCA – que les Gunners ont subies cette saison. Le volume et la gravité les distinguent du reste du peloton, qui a eu ses propres coups et problèmes de disponibilité à gérer.

La liste croissante des absents pour Arsenal au fur et à mesure que la saison avançait, couplée à la congestion des matchs des North Londoners dans la ligue, la Coupe Conti et la Ligue des champions, aurait pu conduire à un effondrement total. Pourtant, cette équipe a fait preuve d’une détermination incroyable, se ralliant au manager Jonas Eidevall pour creuser encore plus loin, se frayant un chemin vers une troisième place en WSL et ratant de peu une place en finale de la Ligue des champions. Cela augure bien de voir ce que cette équipe peut accomplir lorsqu’elle est en pleine forme.

La signature de janvier la plus sous-estimée : Fuka Nagano, Liverpool

La fenêtre d’hiver a vu une foule de mouvements astucieux autour de la WSL, et bien qu’il soit facile de voir à quel point les Spurs ont bénéficié de l’arrivée de Bethany England ou comment l’ajout de Lucy Staniforth et Jordan Nobbs a renforcé Villa, le déménagement de Fuka Nagano à Liverpool ne parvient pas à obtenir le la couverture qu’il mérite.

Un autre dans une progression constante des internationaux japonais pour passer à la ligue anglaise, l’impact de Nagano a été ressenti du côté de Liverpool. Principalement, elle est l’architecte au milieu du parc, aidant à alléger la pression sur la défense avec son bouclier calme du ballon et son jeu intelligent pour mettre l’attaque des Reds en mouvement.

Prix ​​de la créativité : Chloe Kelly, Manchester City

Bien qu’absent de la plupart des équipes de l’année (y compris la nôtre), on ne peut nier à quel point Kelly a été productive cette saison. L’attaquant a mené la ligue avec 80 occasions frappantes créées, mais a tout de même terminé deux passes décisives derrière le maestro de Chelsea Guro Reiten. Même si l’attaque de City n’a pas toujours chanté cette saison, difficile de passer sous silence le travail individuel de Kelly.

Meilleure renaissance : Carla Ward, Aston Villa

En ce qui concerne les récompenses managériales, il est difficile de regarder au-delà de Ward et Kirk, le premier recrutant intelligemment au cours de l’été pour faire venir les joueurs qui pourraient mettre en œuvre son style offensif et le second utilisant le marché des prêts à la mi-saison pour changer la trajectoire de l’équipe. . Mais pour l’ampleur de l’impact que Ward a eu sur Villa cette saison – faisant passer l’équipe de faire du surplace à un seul frappant à la porte des quatre premiers, et laissant de la place pour une croissance supplémentaire au cours des prochaines saisons – vaut la peine d’être loué. Sans elle, cela ne serait tout simplement pas arrivé.

Meilleur but : Ashleigh Neville, Tottenham Hotspur contre Leicester City

À la manière de la WSL, la première ronde de matches a livré au moins un banger, et la puce de Neville du centre-ville contre les Foxes était pour tous ceux qui aiment un bon lob.

QUOI. UN BUT. @ashnev10 marque avec cette belle frappe !#BarclaysWSL pic.twitter.com/9OGKwfQTzr – Super League féminine de Barclays (@BarclaysWSL) 18 septembre 2022

(Mention honorable va à la course mazy de Lauren James et à la finition basse contre les Spurs en février.

L’équipe WSL de la saison

G K : Janina Leitzig, Leicester City

RB : Ona Batlle, Man United

CB : Maya Le Tissier, Man United et Rafaelle, Arsenal

KG: Katie McCabe, Arsenal

RM : Frida Maanum, Arsenal

CM: Yui Hasegawa, Man City et Erin Cuthbert, Chelsea

LM : Guro Reiten, Chelsea

ST: Rachel Daly, Aston Villa et Bunny Shaw, Man City

Entraîneur: Willie Kirk, Leicester City

Banc: Mary Earps (Manchester United), Gabby George (Everton), Alex Greenwood (Manchester City), Anna Patten (Aston Villa), Fuka Nagano (Liverpool), Leah Galton (Manchester United), Bethany England (Tottenham Hotspur)

Nous avons vu beaucoup de joueurs exceller cette saison et bien que peu d’entre eux contesteraient la nomination de Batlle comme arrière droit de premier choix de la saison, Leah Galton a montré sa qualité à maintes reprises pour United alors que l’Angleterre a marqué 12 buts en autant de matchs pour une équipe des Spurs en difficulté. Tout comme les joueurs en dehors des quatre ou cinq meilleures équipes ont été évincés de ce XI et de ce banc, il n’y a malheureusement pas de place pour louer le défenseur central partant d’Everton, Rikke Sevecke, ou l’attaquant percutant de Brighton, Katie Robinson, pour des saisons percutantes dans leur propre droite.