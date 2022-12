Récompenses de la Coupe du monde : Gary Neville rend son verdict sur Qatar 2022 | Nouvelles du football

La Coupe du monde atteint un crescendo palpitant dimanche avec l’Argentine et la France qui s’affrontent pour le plus grand prix du football. Mais quand l’histoire revient sur Qatar 2022, pour qui et pour quoi ce tournoi restera-t-il dans les mémoires ?

Qui est le joueur du tournoi, le meilleur jeune joueur et la plus grande performance managériale ? Qui a déçu et n’a pas répondu aux attentes ? Lisez la suite alors que le spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, rend son verdict pour la Coupe du monde 2022…

Joueur du tournoi

je vais aller avec Lionel Messi. C’est entre Kylian Mbappe et Messi, mais je vais avec Messi parce que Mbappe est dans une bien meilleure équipe.

Mbappe a de grands joueurs autour de lui alors que les joueurs autour de Messi sont d’un bon niveau mais pas au même niveau. Messi n’a rien à voir avec le joueur qu’il était il y a 10 ans, évidemment à cause de son âge, mais il livre juste en un ou deux instants, des moments incroyables avec une passe décisive, un but.

Aucun joueur n’a plus de buts ou de passes décisives que Lionel Messi à Qatar 2022





Le reste des joueurs argentins soutient Messi d’une manière incroyable avec ténacité et esprit. Je soupçonne que celui qui gagnera dimanche sera couronné joueur du tournoi.

Jeune joueur du tournoi

Jude Bellingham pour l’Angleterre. En termes de performances de qualité, Gavi et Pedri pour l’Espagne étaient aussi bons que ce que j’ai vu dans ce tournoi, mais ils manquaient de ce tranchant, de cet instinct de tueur et de cette impitoyabilité pour gagner des matchs à élimination directe.

je vais aller avec Julien Alvarez, qui a été remarquable pour l’Argentine. Sa performance en demi-finale de Coupe du monde contre la Croatie, qui est une équipe fantastique, a été brillante.

Julian Alvarez a marqué quatre buts en Coupe du monde





Alvarez est devenu très important pour Messi. Lorsque Messi jouait avec Lautaro Martinez plus tôt dans le tournoi, cela ne se passait pas vraiment pour lui, mais Alvarez a émergé au cours des derniers matchs et son travail dans et autour de Messi est perceptible. C’est une étincelle lumineuse, il est sur la même longueur d’onde que Messi.

Meilleur manager

Ça doit être le sélectionneur du Maroc. Walid Regragui est le directeur du tournoi.

Walid Regragui a guidé le Maroc vers une course historique vers les demi-finales





De toute évidence, il n’est venu et n’a disputé que huit matchs avec l’équipe. La performance contre la France était exceptionnelle. Penser qu’ils sont sortis pour la seconde mi-temps avec trois des joueurs défensifs qu’ils ont nommés dans le onze de départ pas sur le terrain et qu’ils étaient toujours dans le match avec les champions du monde, jouant comme eux, était absolument époustouflant.

Ils ont échoué, mais il ne fait aucun doute qu’il est le manager du tournoi. Peu importe ce qui se passera dimanche, l’accession du Maroc aux demi-finales est l’histoire du tournoi.

Je suis sorti du match Angleterre-France en pensant que l’Angleterre était meilleure que la France, mais je suis revenu du match France-Maroc en pensant que le Maroc était meilleur que l’Angleterre ! Le Maroc était brillant à regarder.

Les plus grands sous-performants

Il y a eu une énorme déception pour l’Allemagne en phase de groupes et pour le Brésil qui a été éliminé en quart de finale comme ils l’étaient. Avec les joueurs qu’ils ont, ils auraient dû franchir la ligne.

La Belgique n’a pas réussi à sortir de la phase de groupes





Mais je vais aller avec la Belgique, c’est l’équipe qui m’a le plus déçu. La manière dont ils ont été éliminés, les communications sortant du camp ne semblaient pas correctes.

Je pense que la Belgique est tombée amoureuse l’une de l’autre, après avoir vieilli ensemble, les choses sont devenues un peu périmées et parfois les choses ont besoin de se séparer. Des choses auxquelles on ne s’attendrait jamais sortaient du camp, disant qu’elles avaient dépassé leur meilleur niveau la veille des matchs. Imaginez ce que cela a fait ressentir aux autres joueurs du groupe.

Vous saviez qu’une fois que la Belgique a commencé à parler comme ça, il allait être très difficile pour Roberto Martinez de pouvoir les placer dans un bon espace.

Ronaldo a-t-il sous-performé?

Gary Neville espère que Cristiano Ronaldo pourra trouver une équipe en Premier League et pense que l'attaquant n'est pas la raison pour laquelle le Portugal a perdu contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde.



Je pense que Cristiano Ronaldo aura le sentiment qu’il n’a pas réussi après la sortie du Portugal. L’Argentine en tant que groupe est venue autour de Messi et a joué sur ses points forts, je pensais que Fernando Santos et le Portugal auraient fait de même avec Ronaldo. C’est comme si quelque chose s’était passé dans le tournoi, ce qui avait entraîné la modification de ces plans.

Une fois que vous laissez Ronaldo de côté, cela devient une histoire mondiale. Je me suis senti désolé pour Cristiano marchant dans le tunnel à la fin en larmes. Ce n’est jamais une bonne image car vous savez qu’il sait qu’il ne jouera plus jamais dans ce tournoi.

Gary Neville estime que la finale de la Coupe du monde ne devrait pas définir le cas de Lionel Messi comme le plus grand de tous les temps, et dit que c'est une question de goût, c'est pourquoi il préfère Cristiano Ronaldo



Je ne classerais pas cela comme une sous-performance de Cristiano, c’est une surperformance pour lui de faire ce qu’il fait à 37 ans. C’est juste la façon dont cela s’est terminé avec son départ de l’équipe, et à quel point le Portugal était décevant et pauvre en tant que groupe poursuivant le match contre le Maroc.