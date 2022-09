Récompense de 50 000 $ pour des informations sur le jogger de Memphis enlevé

MEMPHIS, Tennessee (AP) – La famille d’une femme du Tennessee qui, selon la police, a été enlevée et forcée à monter dans un véhicule alors qu’elle faisait du jogging près du campus de l’Université de Memphis a offert une récompense de 50 000 $ pour des informations sur l’affaire.

Eliza Fletcher, 34 ans, a été vue pour la dernière fois vers 4 h 20 vendredi, a annoncé la police de Memphis. Elle faisait du jogging lorsqu’un homme s’est approché d’elle et l’a forcée à monter dans un GMC Terrain de couleur sombre après une brève lutte, a indiqué la police. Elle a été portée disparue lorsqu’elle n’est pas rentrée chez elle après sa course matinale habituelle, et son téléphone portable et sa bouteille d’eau ont été découverts devant une maison appartenant à l’université, ont annoncé les autorités.

La famille de Fletcher a offert la récompense vendredi soir via Crimestoppers pour des informations conduisant à l’arrestation de toute personne responsable de sa disparition.

“Nous attendons avec impatience le retour d’Eliza en toute sécurité et espérons que ce prix aidera la police à capturer ceux qui ont commis ce crime”, a déclaré la famille de Fletcher dans un communiqué publié vendredi soir par Crimestoppers.

Fletcher est la petite-fille de feu Joseph “Joe” Orgill III, un homme d’affaires et philanthrope du matériel de Memphis, selon les médias.

La mère de deux enfants est décrite comme mesurant 5 pieds 6 pouces et pesant 137 livres (62 kilogrammes) avec des cheveux bruns et des yeux verts. Elle a été vue pour la dernière fois portant un haut de jogging rose et un short de course violet.

La police de Memphis a déclaré que le Tennessee Bureau of Investigation et le FBI avaient été appelés pour aider à l’enquête.

Les agents ont sondé la zone où elle a été enlevée et ont passé au peigne fin sa maison, à la recherche d’indices et à la collecte de preuves, ont rapporté les médias.

Les autorités ont quitté son domicile avec un ordinateur portable et des cisailles de jardin et ont remorqué une Jeep Wagoneer crème, a rapporté WMC-TV.

The Associated Press