Récompense de 50 000 $ pour des informations sur la mort de Rasheem Carter

Rasheem Carter a été tué il y a des mois et sa famille n’a toujours pas reçu le moindre semblant de justice. En fait, les autorités locales de Taylorsville, dans le Mississippi, étaient soit hésitantes, soit carrément réticentes à dire que Rasheem avait été tué malgré le fait qu’il avait été retrouvé la tête détachée de la colonne vertébrale.

Selon WJTV, un quatrième ensemble de restes a été découvert dans les bois où le corps de Rasheem a été retrouvé pour la première fois plus tôt cette année. La famille attend de savoir si ces restes correspondent ou non aux autres ensembles appartenant à Rasheem.

Une organisation à but non lucratif appelée You Are The Power offre une récompense de 50 000 $ pour toute information menant à la condamnation de la ou des personnes responsables de ce meurtre évident.

La famille de Rasheem a récemment organisé une manifestation au cours de laquelle sa mère, Tiffany Carter, a parlé du soutien écrasant qu’elle a reçu de la communauté et au-delà. Selon le Registre du claironelle croit que la force du peuple est la seule chose qui peut mener à la vérité et à la justice.

« Cela signifie vraiment beaucoup pour moi », a-t-elle déclaré. « Il ne s’agit pas vraiment du nombre de personnes qui se présentent. Il s’agit de l’unité, de la force. Il s’agit de nous qui défendons ce qui est juste. Peu importe la race que vous appartenez. Ce qui est juste est ce qui est juste. Je suis honoré d’être ici. Je suis honoré de voir tous les frères et sœurs ici nous soutenir et soutenir nos familles. Pour faire quelque chose, nous devons nous impliquer. Nous devons avoir des gens qui se battront, quelle que soit la situation.

BOSSIP continuera à faire pression et à fournir autant d’informations que possible sur cette affaire au nom de la famille de Rasheem Carter.