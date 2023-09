Récompense de 250 000 $ offerte pour des informations sur le meurtre de l’adjoint du shérif – NBC New York

Une récompense de 250 000 $ est offerte pour les informations qui mèneront à l’arrestation de la ou des personnes qui abattu un adjoint du département du shérif du comté de Los Angeles (LASD) Samedi soir, lors d’une embuscade, a annoncé dimanche le shérif Robert Luna.

« Si vous nous suivez, nous recevons une récompense de 250 000 dollars pour la capture, l’arrestation et la poursuite du lâche qui a assassiné notre adjoint », a déclaré le shérif Luna.

Cette lourde récompense est rendue possible grâce au conseil de surveillance du comté de Los Angeles, à la ville de Palmdale et à l’Association des shérifs adjoints de Los Angeles.

L’adjoint du shérif du LASD, Ryan Clinkunbroomer, 30 ans, a été tué par balle dans son véhicule de patrouille alors qu’il quittait le commissariat du shérif de Palmdale, a annoncé Luna lors d’une sombre conférence de presse. L’adjoint du shérif était en uniforme dans une voiture de patrouille identifiée lorsqu’il a été abattu près de l’intersection de l’autoroute Sierra et de l’avenue Q à un feu rouge.

« Il conduisait juste dans la rue et sans raison apparente, et nous cherchons toujours les raisons spécifiques, quelqu’un a décidé de lui tirer dessus et de l’assassiner », a déclaré le shérif Luna. «Je suppose qu’à ce stade, c’est parce qu’il était en uniforme. Cela, pour moi, est écoeurant.

À l’heure actuelle, les forces de l’ordre recherchent une voiture qu’ils ont décrite comme un « véhicule d’intérêt » et qui a été vue sur les lieux au moment de la fusillade. Cette voiture est décrite comme une Toyota Corolla gris foncé de 2006 à 2012.

Le département du shérif du comté de Los Angeles publie une image du véhicule d’intérêt dans l’affaire de la fusillade mortelle de l’adjoint du shérif Ryan Clinkunbroomer. (Département du shérif du comté de Los Angeles)

« Nous avons vraiment besoin de votre aide », a plaidé Luna auprès du public. « Nous devons sortir ce type de la rue. Un mec ou des mecs. Il représente une menace pour la sécurité publique. Il a tendu une embuscade et tué l’un de nos adjoints. Nous avons besoin de votre aide pour le sortir de la rue.

Clinkunbroomer, qui s’était fiancé quatre jours avant sa mort, était un fonctionnaire chargé de l’application des lois de troisième génération qui a servi le département pendant huit ans. Luna a déclaré qu’il était un officier de formation sur le terrain qui tenait de son père et de son grand-père, qui ont également servi dans la force.

« Nous souffrons parce que nous avons perdu quelqu’un, ça fait toujours mal », a déclaré Luna. « Ils essaient de vous préparer à cela et peu importe ce qu’ils font, ça fait très mal. »

Toute personne ayant des informations sur la fusillade est priée de contacter les détectives des homicides du LASD au 323-890-5500. Des conseils anonymes peuvent être fournis en contactant Crime Stoppers au 1-800-222-TIPS.