Récompense de 250 000 $ offerte à l’agresseur qui a tiré sur l’adjoint du shérif du comté de Los Angeles : NPR

PALMDALE, Californie — Les autorités ont demandé l’aide du public et offert une récompense de 250 000 $ alors que les enquêteurs recherchaient dimanche l’agresseur qui a abattu un adjoint du shérif du comté de Los Angeles alors qu’il était assis dans sa voiture de patrouille à une intersection.

L’adjoint Ryan Clinkunbroomer, 30 ans, est décédé dans un hôpital après avoir été retrouvé inconscient dans le véhicule alors qu’il était en service vers 18 heures samedi dans la ville de Palmdale, a déclaré le shérif Robert Luna.

Luna a déclaré qu’il pensait que la fusillade était une « attaque ciblée ». Mais le motif, et si Clinkunbroomer ou le département en général était la cible, n’était pas encore connu.

« Sans avertissement, il a été assassiné alors qu’il servait notre communauté », a déclaré Luna ému lors d’une conférence de presse dimanche au cours de laquelle il a exhorté tous les témoins potentiels à contacter les détectives. « S’il vous plaît, je vous en supplie. Quelqu’un a des informations. Faites les choses correctement. »

Le département a publié une vidéo de surveillance granuleuse d’une berline de couleur sombre qui s’est arrêtée à côté de la voiture de patrouille quelques instants avant la fusillade. Luna a déclaré que les enquêteurs pensaient que le « véhicule d’intérêt » était une Toyota Corolla grise fabriquée entre 2006 et 2012.

Clinkunbroomer a été retrouvé près de l’intersection de Sierra Highway et de l’avenue Q à Palmdale par une personne que Luna a identifiée comme un « bon Samaritain » qui a alerté le personnel du poste de shérif de la ville.

L’adjoint a été emmené au centre médical d’Antelope Valley à Lancaster, où il a été soigné pour une blessure par balle et est finalement décédé.

« Nous allons attraper la personne qui a fait ça », a déclaré Luna samedi soir. « Parce que toutes les ressources dont dispose le département du shérif du comté de Los Angeles s’en prennent à vous. »

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a qualifié le meurtre de « horrible, inadmissible et choquant ». Il a ordonné que les drapeaux de la capitale de l’État soient mis en berne en l’honneur de Clinkunbroomer.

Clinkunbroomer, qui a été transféré au poste de Palmdale en juillet 2018, était un officier de troisième génération qui a suivi son grand-père et son père dans le département du shérif, a déclaré Luna.

« En cette période de deuil, nous honorons cet héritage et adressons nos plus sincères condoléances à la fiancée de l’adjoint Clinkunbroomer, à ses proches, ainsi qu’aux hommes et femmes du département du shérif du comté de Los Angeles », a déclaré Newsom dans un communiqué dimanche. « Le dévouement du député Clinkunbroomer envers la communauté et le pays ne sera jamais oublié. »

Le shérif a déclaré que son département travaillait en étroite collaboration avec des représentants de la ville de Palmdale, située à environ 98 kilomètres au nord-est de Los Angeles.

« Palmdale aime les adjoints du shérif, et les adjoints prennent très bien soin de Palmdale et aiment notre communauté », a déclaré la maire Laura Bettencourt lors de la conférence de presse. « La personne qui a fait ça est un lâche. Et elle sera arrêtée. »

« C’est une nouvelle écoeurante et déchirante », a publié samedi soir le sénateur républicain Scott Wilk, qui représente Palmdale, sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter.

Une veillée pour Clinkunbroomer était prévue dimanche soir devant le poste du shérif de Palmdale.