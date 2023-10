Halloween est enfin là. Bien que vous puissiez toujours regarder les films d’Halloween éprouvés comme « Halloween », « L’Exorciste », « Vendredi 13 » et « The Conjuring », il y a toujours quelque chose de spécial à trouver un joyau caché qui finira par se frayer un chemin dans votre film annuel. rotation d’automne. Voici cinq films d’horreur sous le radar qui ne manqueront pas de vous faire peur ou deux cette saison effrayante.

“Barbare”

Faire partie de mon top cinq des films de l’année n’est pas une tâche facile, mais c’est exactement ce que “Barbarian” a fait l’année dernière, apparemment sorti de nulle part. Je ne veux rien révéler sur l’intrigue du film étant donné que cela fonctionne tellement mieux si on n’en sait rien. Cela étant dit, préparez-vous à une aventure folle. « Barbarian » est une véritable masterclass en matière de réalisation de films d’horreur ; c’est finalement tout ce qu’un film d’horreur moderne devrait être. Il y a une tension saisissante, des images grotesques, des thèmes sous-textuels plus profonds et un antagoniste dégoûtant. C’est un incontournable cette saison d’Halloween pour tous ceux qui recherchent une bonne frayeur.

“Sinistre”

« Sinister » est probablement le film le plus populaire de cette liste ; cependant, il semble passer inaperçu étant donné qu’il n’a pas atteint les sommets de nombreuses franchises d’horreur populaires. Je considère que c’est un chef-d’œuvre de l’horreur moderne. Il est impossible de dire que les images trouvées, les vidéos Super 8 mm, sont le point d’attraction du film. Même si je les considère généralement comme un gadget (et à certains égards, je suppose que c’est le cas), ils sont incroyablement énervants. Quand je dis que ce sont quelques-unes des pièces de cinéma les plus terrifiantes filmées, je le pense de tout cœur. “Sinister” possède également ce que je considère comme la plus grande frayeur de saut de tous les temps. Je ne le dévoilerai pas évidemment, mais il est tellement incroyablement bien fait qu’il terrifiera à coup sûr même les fans d’horreur les plus endurcis.

“Le phare”

« Le Phare » est loin de votre film d’horreur traditionnel ; on peut affirmer qu’il s’agit plus d’un thriller psychologique qu’autre chose. Cela étant dit, de nombreux éléments d’horreur sont présents dans le classique en devenir de Robert Eggers. C’est certainement le film le plus psychologique et intellectuel du groupe, mais il contient suffisamment d’éléments d’horreur pour en faire un film à regarder cet Halloween. Robert Pattinson et Willem Dafoe livrent des performances absolument époustouflantes qui vous feront vous demander pourquoi ni l’un ni l’autre n’ont été nominés pour un Oscar. Il y a une quantité tangible de tension et de folie ressentie entre les deux protagonistes dans ce film isolé et maniaque.

«Été 84»

Bien que le film se déroule en été, « Summer of 84 » a sans aucun doute une forte ambiance et ambiance générale d’Halloween. Le film a un charme intense, à la Stephen King, qui rappelle à la fois “It” et “Stand By Me”. Cela est principalement dû à la solide distribution des protagonistes adolescents. Comme ces deux films susmentionnés, l’alchimie entre le groupe de personnages adolescents est extrêmement naturelle. L’écriture de ces personnages est également incroyablement crédible ; ils se sentent comme de vrais adolescents plutôt que comme des caricatures écrites par un adulte. Le mystère central des enfants pensant que leur voisin est un tueur en série a déjà été réalisé, mais il y a quelques rebondissements qui donnent finalement au film une sensation de fraîcheur. Le troisième acte, en particulier, est une belle subversion des attentes qui se traduit par une scène finale carrément obsédante.

“Terrificateur 2”

Quand je dis que « Terrifier 2 » n’est pas pour les âmes sensibles, je le pense vraiment. Les deux films de cette future trilogie sont parmi les plus brutaux que vous ayez jamais vu. Aucun personnage ou partie du corps n’est interdit pour l’antagoniste désormais emblématique, Art the Clown. Cela aboutit à certaines des tueries les plus brutales et les plus effrayantes jamais vues dans le film. Bien que ces films ne soient pas un défi d’un point de vue psychologique ou intellectuel, ils n’essaient pas de l’être. “Terrifier 2” est un parfait retour moderne aux slashers des années 80. C’est méchant, dégoûtant et hyper stylisé.

Mentions honorables : « You’re Next », « Ready or Not », « Mandy », « Trick ‘r Treat » et « In the Mouth of Madness ».

