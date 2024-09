Recommandations de santé publique – PEI International Shellfish Festival

Le Bureau en chef de la santé publique (BSCP) a travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs du Festival international des fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard pour enquêter sur une éclosion de maladies gastro-intestinales associée à la participation au festival entre le 19 et le 22 septembre 2024.

Plus de 550 personnes symptomatiques ayant assisté au festival ont répondu au questionnaire en ligne avec la date d’apparition de la maladie, la durée de la maladie et des informations sur les aliments consommés. Quatre personnes présentées aux urgences et une hospitalisation ont été identifiées. Les inspecteurs de la santé publique ont effectué un suivi individuel auprès du personnel qui a travaillé lors de l’événement.

Dans ce type de situations, l’ACSP examine divers agents couramment associés aux maladies gastro-intestinales, notamment les norovirus, la vibriose, la salmonelle et les biotoxines marines. À l’heure actuelle, le norovirus a été identifié à partir d’échantillons de selles provenant de personnes symptomatiques ayant mangé au festival.

Le norovirus peut être transmis par :

manger de la nourriture ou boire des liquides contaminés par le norovirus ;

toucher des surfaces ou des objets contaminés par le norovirus puis mettre vos doigts dans votre bouche ; ou

avoir un contact direct avec une personne infectée par le norovirus, par exemple en prenant soin d’elle ou en partageant de la nourriture ou des ustensiles de cuisine avec elle.

Sous le Loi sur la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouardle Bureau en chef de la santé publique est habilité par la loi à protéger la santé du public. Le Festival international des fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard est un événement de très grande envergure qui implique un volume important d’aliments à haut risque. Sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, l’ACSP a formulé six recommandations couvrant un certain nombre de domaines différents qui aideront à minimiser le risque de maladies gastro-intestinales lors d’événements futurs :

Contrôles sanitaires complémentaires avant et pendant le festival. Assainissement amélioré des zones de préparation des aliments et des surfaces tactiles communes pour éviter une contamination croisée potentielle des aliments. Élaborer une politique visant à exclure le personnel et les manipulateurs d’aliments du travail lorsqu’ils sont malades et avoir un membre du personnel dédié pour vérifier quotidiennement auprès du personnel et des manipulateurs d’aliments les cas de maladie. Disposez de stations de lavage des mains facilement visibles dans toutes les toilettes et élaborez une politique pour garantir qu’elles sont vérifiées et remplies à nouveau pendant l’événement. Travaillez avec une entreprise d’assainissement pour assurer quotidiennement la décontamination des surfaces tactiles courantes dans les toilettes. Conservez les échantillons d’aliments préparés en chambre froide pendant au moins 48 heures après la fin de l’événement.

Les organisateurs du PEI International Shellfish Festival restent pleinement déterminés à assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants et continueront de mettre activement en œuvre les recommandations de l’ACSP.

