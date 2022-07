Recommandations de podcasts – Le New York Times

📺 « Chiens de réservation » (mercredi) : Cette merveilleuse comédie FX, dont la deuxième saison débute ce mois-ci, suit quatre adolescents autochtones dans une réserve de l’Oklahoma. Co-créé par Sterlin Harjo et le quasi-omniprésent Taika Waititi (“Thor: Love and Thunder”, “What We Do in the Shadows”, “Our Flag Means Death”), il figurait sur la liste des meilleurs de 2021 de notre critique de télévision en chef. Il sait de quoi il parle.

🎧 “Renaissance” (sorti maintenant): La semaine dernière, j’évoquais le nouvel album de Beyoncé. Et je recommence ! Ce sera l’un des plus grands sujets de conversation ce week-end, la semaine prochaine, ce mois-ci. Et étant donné qu’il est plein de “chansons généralement optimistes” qui font référence à “disco, funk, house, techno, rebond et plus”, comme l’écrivent nos journalistes de musique pop, il pourrait posséder le reste de l’été.