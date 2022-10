Recommandations de masquage en Ontario à venir pour COVID-19

Le meilleur médecin de l’Ontario a déclaré qu’il ferait plus de recommandations sur le masquage avant un “hiver assez complexe et difficile” aux prises avec le COVID-19.

Le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a déclaré jeudi au CP24 que les hospitalisations pour COVID-19 dans la province avaient augmenté au cours des dernières semaines.

“Nous ferons plus de recommandations sur le port de masques pour réduire le risque de tous ces virus qui se transmettent par contact personnel”, a déclaré Moore. “(Cela) pourrait être un hiver assez complexe et difficile.”

CTV News Toronto s’est entretenu avec le ministère de la Santé qui a précisé que les recommandations de Moore seraient au public, et non au gouvernement, de rétablir des mesures de santé publique.

Moore a déclaré qu’il exhortait tous les Ontariens éligibles à se faire vacciner.

“Trente mille pas plus tard qu’hier se sont manifestés pour se faire vacciner. J’aimerais voir ces chiffres plus élevés. Nous avons le vaccin, nous avons des vaccinateurs, nous avons une capacité d’environ 80 000 personnes par jour”, a déclaré Moore.

Moore a déclaré qu’il était également préoccupé par l’impact de la grippe sur le système de santé de l’Ontario cet hiver et demande aux gens de se tenir au courant de tous leurs vaccins.

Depuis la semaine dernière, le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 a atteint un sommet en deux mois en Ontario.

Les dernières données publiées par le ministère de la Santé suggèrent qu’il y avait 1 465 personnes testées positives pour COVID-19 dans les hôpitaux de l’Ontario, contre 1 265 la semaine précédente et 1 141 le 22 septembre.

Il s’agit du plus grand nombre de personnes hospitalisées avec le COVID-19 depuis le 4 août et approche du pic de la vague estivale du 28 juillet, lorsque 1 492 personnes ont été hospitalisées.

“Ma recommandation serait que toute personne à risque pour ce virus continue de se masquer pendant que vous entrez dans des lieux publics à risque”, a déclaré Moore. “Nous ferons des recommandations au public pour qu’il se masque au fur et à mesure que nous avancerons.”

Les résidents de l’Ontario âgés de 12 ans et plus peuvent désormais réserver un rappel bivalent COVID-19, car les livraisons de la série de vaccins nouvellement approuvée de Pfizer devraient arriver dans la province cette semaine.

Vendredi, Santé Canada a approuvé le vaccin bivalent Pfizer ciblant les souches BA.4 et BA.5 de la variante Omicron. Auparavant, seul le rappel bivalent de Moderna – disponible pour les personnes de 18 ans et plus – était approuvé et disponible en Ontario.

La province a également annoncé aujourd’hui que les Ontariens pourront se faire vacciner contre la grippe par les fournisseurs de soins de santé locaux à compter du 1er novembre.