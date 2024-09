Recommandation sur le temps de sortie et le niveau de Shattered Space

Champ d’étoiles Béthesda

Starfield : Shattered Space sort le lundi 30 septembre, et comme il n’y avait pas de codes de revue de presse, je jouerai alors à vos côtés. Mais quand sera lancé Shattered Space ? Bethesda a maintenant libéré une liste des heures régionales afin que vous puissiez savoir quand il sera diffusé dans votre région. Voici la répartition mondiale des délais de sortie de Shattered Space :

30 septembre :

8h00 – PDT

9h00 – CST

10h00 – HAC

11 h 00 – HNE

12h – BRT

16h00 – BST

17h00 – CEST

18h00 – HNA

20h30 – iST

23h – HKT/CST

1er octobre :

00h00 – JST

01h00 – AEST

4h du matin – NZDT

Et cela semble être valable simultanément pour PC et Xbox, ce qui n’est pas toujours une garantie pour des versions comme celle-ci. Une chose étrange à ce sujet est que le 30 septembre est un lundi, ce qui irrite certains joueurs car il ne sort pas un week-end pour plus de temps de jeu. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont fait cela, mais c’est loin d’être le seul lancement de jeu/contenu un jour de semaine.

Espace brisé Béthesda

Je n’y avais pas vraiment pensé, mais Bethesda recommande désormais aux joueurs d’avoir « au moins » le niveau 35 avant de faire l’extension Shattered Space car « Va’ruun’kai est dangereux ». Dans le contexte du jeu et à quelle vitesse les premiers niveaux se déroulent, ce n’est pas vraiment une tâche ardue. Et je pense que si vous êtes suffisamment fan du jeu de base pour être intéressé à jouer à Shattered Space, vous avez probablement déjà au moins ce niveau. Je pense que tout ira bien au niveau 105 avec un personnage qui ne peut pratiquement pas mourir, même à de nouveaux niveaux de difficulté.

Comment Shattered Space fonctionnera-t-il ? Eh bien, quelques millions de personnes ont déjà acheté le package avancé qui comprend le DLC lors du lancement du jeu, donc la plupart d’entre eux apparaîtront probablement. Ensuite, il y a les acheteurs Steam. Ensuite, il y a les joueurs Xbox Game Pass « gratuits » qu’il faudra convaincre de débourser maintenant, car l’extension n’est pas sur GP.

Il y a de fortes indications que ce n’est pas la seule extension majeure prévue par Bethesda pour Starfield, mais nous devons garder à l’esprit qu’ils développent simultanément Elder Scrolls 6, que Microsoft souhaite, j’en suis sûr, voir publié au cours de la prochaine décennie, et cela a été annoncé, c’est difficile à croire, en 2018.

Je jouerai lundi à 11 heures du matin et je me demande combien de temps le DLC finira par être confiné sur une seule planète. Mais je suis sûr qu’il y aura beaucoup à faire.

