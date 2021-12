Recommandation de cadeau de Noël : les écouteurs SuperEQ S1 et S2 ANC offrent un son de grande qualité et un excellent rapport qualité-prix SuperEQ S1 - S2 ANC Écouteuses

SuperEQ fait sensation dans l’accessoire audio avec ses deux écouteurs de haute qualité, le S1 et le S2.

Jetons un coup d’œil aux caractéristiques, aux options de couleur et à la disponibilité de ces deux casques.

– Le casque ANC hybride SuperEQ S1 avec mode transparence

Le modèle S1 dispose d’une certification audio haute résolution, ce qui signifie que tous les sons sont émis avec une haute fidélité. Si l’ANC ou la suppression active du bruit est une fonctionnalité indispensable pour vous, alors le S1 est un choix solide.

Les écouteurs disposent de plusieurs modes de réduction du bruit pour un confort optimal lors de leur utilisation en déplacement. Le plus courant est le mode ANC qui prend les données de votre environnement et décide quels bruits laisser entrer et filtrer. Cependant, utilisez cette option très judicieusement lors de vos déplacements. C’est similaire à la privation acoustique sensorielle avec laquelle les voitures Rolls-Royce ont eu des problèmes. À certains endroits, vous devez être un auditeur passif, le mode Ambient (ou) Transparence pourrait vous aider.

Il y a des moments où vous ne voudrez pas ANC, et pour cette raison SuperEQ a ajouté le mode Transparence. Le mode Transparence filtre les bruits forts autour de vous et permet à des niveaux sonores normaux de vous garder attentif à votre environnement. Il aide en traversant une route ou en marchant autour du bloc. De plus, les écouteurs sont réglés dans ce mode par défaut. Vous pouvez basculer entre les modes à l’aide du bouton dédié sur le côté.

Enfin, les haut-parleurs de 40 mm offrent un son haute fidélité et les basses sont également perceptibles. Une seule charge complète peut durer 45 heures à 60 % du volume. L’aspect confort est assuré par des coussinets d’oreille à mémoire de forme, un ajustement parfait et des matériaux de haute qualité. Vous pouvez l’utiliser pour une variété d’activités quotidiennes, y compris l’entraînement, les déplacements et le vélo.

Vous pouvez obtenir le S1 en blanc ou en noir, les deux étant élégants en eux-mêmes.

Achetez sur le site officiel (20 % de réduction sur le code : MORE20)

– Les écouteurs supra-auriculaires Bluetooth ANC SuperEQ S2

Le modèle S2 a une fonction différente, notamment parce qu’il est supra-auriculaire. L’accessoire audio est plus petit et plus pratique pour une utilisation toute la journée.

Il se connecte à votre smartphone ou appareil via Bluetooth et fournit également la technologie ANC ou de suppression active du bruit. Cela est pratique lorsque vous souhaitez entendre tous les sons et effets lorsque vous écoutez de la musique, jouez à des jeux ou regardez votre émission de télévision préférée.

Après l’avoir porté jusqu’à 25 heures, le casque supra-auriculaire professionnel peut être plié et rangé dans votre sac. Le S2 a tout pour plaire : des pilotes audio de bonne qualité, un confort relatif et une longue durée de vie de la batterie. La technologie Bluetooth 5.0, la prise en charge de deux appareils connectés et l’assistant vocal complètent les détails.

Vous pouvez obtenir le S2 en trois couleurs différentes, dont le vert, le noir ou le bleu. Tous sauf le noir sont bicolores et ont fière allure sur votre tête ou sur une surface.

Achetez sur le site officiel (code de réduction de 20 % : MORE20)

Disponibilité des écouteurs S1 et S2 – Où pouvez-vous les acheter ?

SuperEQ a rendu ses modèles de casques S1 et S2 largement disponibles dans la plupart des régions.

Les écouteurs S1 Hybrid ANC et les écouteurs S2 On-Ear Bluetooth ANC peuvent être achetés sur Amazon FR ou sur leur site officiel, avec des options de couleurs également disponibles. Les casques ont un prix juste – ils ne sont pas trop chers et ils offrent un son de bonne qualité. Les deux fonctionnent extrêmement bien comme conducteurs de tous les jours en raison de leur longue durée de vie de la batterie.

En bref, les écouteurs S1 et S2 peuvent être achetés sur les sites Web d’Amazon aux États-Unis et au Royaume-Uni. Toutes les options de couleur pour les deux modèles sont disponibles, et vous pouvez le faire livrer directement à votre porte.

Obtenez une offre spéciale sur les écouteurs SuperEQ S1 et S2 aujourd’hui

SuperEQ offre un excellent rapport qualité-prix avec des écouteurs de haute qualité qui ne feront pas sauter la banque. Vous obtenez des écouteurs à réduction de bruit active avec des pilotes mis à jour, des fonctions de confort et une longue durée de vie de la batterie, entre autres.

Aujourd’hui, SuperEQ offre une remise massive de 20 % sur ses écouteurs S1 et S2. Il y a deux façons de profiter de celui-ci : en allant sur le site officiel de SuperEQ et en vérifiant votre choix de casque et de couleur préféré. Pour obtenir la remise de 20%, utilisez simplement le code MORE20 où vous entrez les codes de réduction.

Deuxièmement, vous pouvez visiter la vitrine Amazon de SuperEQ (en FR) et ajouter le S1 ou le S2 à votre panier.