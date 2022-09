Récoltez la lune pour briller ce week-end

Septembre démarre avec une pleine lune brillante, la lune des récoltes, qui illuminera le ciel vendredi soir.

La lune apparaîtra au coucher du soleil vendredi soir vers 19 h 39 HAE et durera jusqu’au lever du soleil samedi matin, selon la NASA. Il brillera à sa plus brillante fin de minuit avant de plonger juste avant l’aube.

La lune des récoltes, l’une des pleines lunes les plus largement reconnues, est la plus proche de l’équinoxe d’automne et tire son nom du fait qu’elle se lève lorsque les cultures d’été sont mûres pour la récolte, selon l’almanach du vieux fermier.

Les astronomes et les passionnés d’astronomie peuvent également s’attendre à d’autres friandises à venir en septembre.

UNE JOURNÉE DE SOLEIL DE 12 HEURES À VENIR

L’équinoxe d’automne marque le début de l’automne pour les traditionalistes qui utilisent encore le soleil pour lire l’heure

Le soleil brille carrément sur l’équateur pendant l’équinoxe d’automne, donnant aux hémisphères nord et sud une quantité égale de lumière solaire. L’alignement a lieu le jeudi 22 septembre à 21h03.

À cette époque, l’équateur recevra les rayons directs du soleil, ce qui entraînera environ 12 heures de lumière du jour et 12 heures de nuit partout sur Terre.

JUPITER ATTEINDRA UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

La lune apparaîtra près de Jupiter au début de septembre, et les observateurs qui sortiront pour la voir remarqueront probablement à quel point la planète est brillante. Alors que Jupiter approche de l’opposition au cours de la dernière semaine du mois du 26 septembre, il deviendra de plus en plus accrocheur.

Les astronomes utilisent le mot “opposition” lorsqu’une planète est directement opposée au soleil vu de la Terre. Pendant ce temps, Jupiter sera également la plus proche de la Terre, la faisant apparaître plus brillante qu’à tout autre moment de l’année.

Parce qu’elle est si simple à identifier en raison de ses caractéristiques, Jupiter est une planète populaire à observer avec un télescope.

“C’est à peu près à cette époque que la planète est la plus grande et la plus brillante pour l’observation au télescope”, écrit la NASA sur son site Web.

“Mais une paire de jumelles suffit pour révéler les quatre grandes lunes de la planète géante comme de petits points de lumière ressemblant à des étoiles à côté de Jupiter.”