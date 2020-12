Les démocrates ont condamné les partisans armés de Trump qui ont manifesté devant le domicile du principal surveillant des élections du Michigan, mais les conservateurs se sont demandé pourquoi il n’y avait pas une telle indignation face aux tactiques d’intimidation utilisées par les groupes de gauche.

La secrétaire d’État démocrate du Michigan, Jocelyn Benson, a déclaré que des dizaines de personnes armées se tenaient devant chez elle samedi soir, criant des obscénités et chantant dans des mégots alors que son fils de quatre ans se préparait à regarder. ‘Comment le Grinch a volé Noël’. Les manifestants ont insisté pour que les résultats de l’élection présidentielle soient annulés, a-t-elle déclaré, ajoutant que «Les demandes faites à l’extérieur de chez moi étaient sans ambiguïté, bruyantes et menaçantes.»

Les personnes rassemblées à l’extérieur de ma maison m’ont pris pour cible en tant que directeur des élections du Michigan. Mais leurs menaces visaient en fait les 5,5 millions de citoyens du Michigan qui ont voté aux élections de cet automne, cherchant à renverser leur volonté. Ils n’y parviendront pas. Ma déclaration: pic.twitter.com/RSUnPSN4Aa – Jocelyn Benson (@JocelynBenson) 7 décembre 2020

Les manifestants ont ciblé Benson après que les médias conservateurs ont déclaré que le Conseil des élections du Michigan – sous sa direction et prétendument en violation d’un ordre législatif – avait ordonné aux greffiers du comté de supprimer toutes les données relatives aux élections de leurs systèmes informatiques. Elle a également été accusée d’avoir donné des données sur les électeurs du Michigan au groupe d’activistes de gauche Rock the Vote et d’avoir envoyé des demandes de vote par correspondance non sollicitées dans tout l’État sans se soucier de l’éligibilité des électeurs.

La campagne du président Donald Trump a intenté des poursuites au Michigan et dans d’autres États du swing, alléguant que des centaines de milliers de votes frauduleux ont été utilisés pour voler les élections au nom du démocrate Joe Biden.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, et le procureur du comté de Wayne, Kym Worthy, également démocrates, ont appelé la manifestation au domicile de Benson « Comportement de type mob » et «Un affront à la moralité et à la décence élémentaires.» Ils ont ajouté, «Ce comportement dérangeant déguisé en protestation doit être dénoncé pour ce qu’il est et condamné sans détour par les citoyens et les fonctionnaires.»

.@MIAttyGen @dananessel et procureur du comté de Wayne @KymLWorthy a publié la déclaration conjointe suivante concernant la manifestation devant le domicile de la secrétaire d’État Jocelyn Benson samedi soir: pic.twitter.com/RTTO5F2JEu – Procureur général du Michigan Dana Nessel (@MIAttyGen) 7 décembre 2020

Les partisans démocrates se sont également ralliés à la défense de Benson. Les médias tels que CBS News et MSNBC a évoqué le fonctionnaire de l’État menacé de violence, tandis que l’Independent a qualifié les manifestants de «Foule armée». Sherrilyn Ifill, présidente du fonds de défense juridique de la NAACP, a appelé à «Condamnation bipartite» de la protestation. «Jocelyn Benson est une superbe fonctionnaire, et il est tragique qu’elle et d’autres doivent endurer cette menace» a-t-elle ajouté dans un tweet, tandis que l’écrivain du New York Times Kathy Gray renvoyé au «État actuel et triste du discours.»

C’est ce qui s’est déchaîné. Il devrait y avoir une condamnation bipartite au Michigan et dans tout le pays. Jocelyn Benson est une superbe fonctionnaire et il est tragique qu’elle et d’autres doivent endurer cette menace. https://t.co/myZl7pvIS5 – Sherrilyn Ifill (@Sifill_LDF) 7 décembre 2020

Le secrétaire d’État de Californie, Alex Padilla, a déclaré que Benson était menacé «Pour avoir fait son travail et bien le faire.» L’avocate des droits civils Kristen Clarke est d’accord, disant «Tout élu avec une once de dignité qui se soucie de la sécurité publique et de la démocratie condamnerait cela aussi. Le silence est complicité.

Mon amie, @jocelynbenson, fait face à des menaces et à des intimidations pour avoir fait son travail et bien le faire. Rejoignez-moi pour la remercier d’avoir été forte et d’avoir protégé les votes des Michiganders et nos élections libres et équitables. https://t.co/hqkO60tQa0 – Alex Padilla (@ AlexPadilla4CA) 7 décembre 2020

Je condamne la rhétorique violente et les menaces de violence lancées contre la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, et sa famille. Tout élu avec une once de dignité et soucieux de la sécurité publique et de la démocratie condamnerait cela aussi. Le silence est complicité. https://t.co/CZ3tEoKxPS – Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) 7 décembre 2020

Mais les conservateurs ont fait valoir que de telles condamnations n’avaient pas été faites par les démocrates lorsque des groupes de gauche ont ciblé des politiciens et d’autres personnes avec des manifestations intimidantes et parfois violentes. En août, par exemple, un groupe se tenait devant la maison du chef de la majorité au Sénat américain, Mitch McConnell, dans le Kentucky, appelant à l’assassinat du républicain. L’un des participants a dit: « Il suffit de poignarder la mère ** ker dans le cœur, s’il vous plaît. »

La nouvelle norme n’est-elle pas de manifester au domicile des politiciens? Https: //t.co/6J16nYLC1z – Roberta McKraken (@RobertaGM) 7 décembre 2020

Des émeutiers antifa à Portland ont attaqué le bâtiment où vivait le maire de la ville. Un couple de Saint-Louis a été inculpé d’armes pour avoir brandi leurs armes après que des manifestants de Black Lives Matter ont franchi le portail de leur lotissement privé en juin et auraient menacé de brûler leur maison et de les tuer.

Aussi sur rt.com Un couple de Saint-Louis qui a brandi des armes contre des manifestants du BLM mis en examen par le grand jury pour des armes et des accusations de falsification de preuves

Même des résidents aléatoires de villes américaines ont été ciblés cette année. Les manifestants du BLM à Portland ont défilé dans les zones résidentielles tard dans la nuit en août, criant sur les résidents à travers des mégaphone et faisant briller des lumières dans les fenêtres. Le même mois, des manifestants BLM à Seattle se sont rendus dans un quartier résidentiel et ont exigé que les Blancs quittent le quartier et donnent leur propriété aux noirs.

Après que certains des défenseurs de Benson ont appelé à l’État police ou la garde nationale à sévir sur les manifestants pro-Trump, un commentateur de Twitter a déclaré: «C’est drôle comme la foule défondée par la police et le gouvernement est fasciste veulent soudainement la police et l’armée alors que ce n’est pas de votre côté. Dems a commencé le harcèlement à domicile. Récoltez ce que vous semez. »

C’est drôle de voir à quel point la police et le gouvernement sont défonds. Dems a commencé le harcèlement à la maison. Récoltez ce que vous semez – Richard (@ Ric1spur) 7 décembre 2020

D’autres ont souligné que, contrairement aux actions précédentes de groupes violents de gauche, le Benson manifestants décrié par les médias butin, endommager des biens, ou nuire n’importe qui.

En plus de rester largement silencieux sur la vague de violentes manifestations de cette année, certains démocrates ont même toléré les affrontements, conduisant au harcèlement des responsables de l’administration Trump. La représentante américaine Maxine Waters (D-Californie) a appelé ses partisans en 2018 à harceler les membres de l’administration Trump lorsqu’ils sont vus en public, « Créer une foule » et «Repoussez-les.»

Un observateur a suggéré que la chaussure devrait maintenant être sur l’autre pied:«Comme le dit Maxine Waters, ne leur donnez pas la paix.»

Comme le dit Maxine Waters, ne leur donnez PAS DE PAIX.

CHASSEZ-les Ne leur donnez aucune paix, vous n’êtes pas les bienvenus PARTOUT en Amérique. – Danny Johnson (@Dajaboattruth) 7 décembre 2020

