Récolte au cimetière ? Les agriculteurs urbains font preuve de créativité alors que de plus en plus de citadins achètent localement

Une serre tentaculaire sur le toit d’un ancien entrepôt d’un grand magasin Sears à Montréal, pleine de plants de concombres et de haricots, ne semble pas avoir grand-chose en commun avec des rangées de feuilles de radis et de laitue rouge qui sortent de la terre et du foin dans une cour de Toronto.

Mais les fermes Lufa et la ferme Zawadi se ressemblent plus que vous ne le pensez. Les deux ont été lancés par des immigrants canadiens qui travaillaient auparavant dans l’industrie de la technologie. Les deux contournent le supermarché et vendent les aliments qu’ils cultivent directement aux clients. Et les deux cultivent des aliments dans les plus grandes villes du Canada.

Ils ne sont pas seuls. De plus en plus d’agriculteurs et de jardiniers font de la place dans les villes pour faire pousser des cultures – le long de la rocade d’Edmonton , dans un corridor hydroélectrique à Toronto , dans les cours avant des autres à Vancouver , à l’intérieur d’une école à Moncton, N.-B., le un ancien terrain de tennis à Calgary , dans des abris d’auto dans une rue de Montréal et dans le droit de passage appartenant à la ville le long d’un trottoir à Ottawa pour n’en nommer que quelques-uns.

Les défenseurs de l’agriculture urbaine affirment que la culture d’aliments là où les gens vivent peut rendre les légumes frais plus accessibles et abordables dans un contexte de hausse des prix des denrées alimentaires et de problèmes d’approvisionnement liés à des problèmes mondiaux tels que les sécheresses, la volatilité des prix de l’énergie et la pandémie. Ils disent que les aliments cultivés localement peuvent également avoir un impact climatique moindre, tout en offrant des emplois et des avantages environnementaux aux communautés locales.

Les Fermes Lufa ont construit quatre serres sur le toit de bâtiments industriels à Montréal, couvrant plus de 300 000 pieds carrés et utilisant la chaleur générée par les bâtiments situés en dessous.

« Nous ne prenons pas de nouvelles terres », a déclaré le co-fondateur Mohamed Hage.

Zawadi Farm se trouve dans la propre cour de Jessey Njau, ainsi que celle de son voisin et un terrain au parc Downsview de Toronto. Dans sa serre de jardin, il commence au printemps avec de la roquette, du bok choy, du chou frisé, de la bette à carde, des betteraves, de la laitue et de la coriandre, qui sont ensuite échangés contre des cultures de temps chaud comme le basilic, les tomates et les concombres.

Il fait pousser des micro-verts comme des pousses de tournesol et de pois chiches dans son sous-sol. Et il voit de nombreux autres sites de croissance potentiels autour de lui.

À côté d’une école dans une autre partie de la ville, le terrain de l’église de Notre-Sauveur, Don Mills a été transformé en The Common Table Farm géré par le Flemingdon Park Ministry.

Le groupe communautaire à but non lucratif cultive des produits tels que des radis, des melons amers et des aubergines, et a également planté quelques groseilles à maquereau, des baies de saskatoon et des buissons de cassis.

« Les produits ici sont destinés à l’insécurité alimentaire de la communauté, veuillez ne pas récolter », lit-on sur le portail.

Anélia Victor tient une botte de radis fraîchement récoltés. Ils disent que la ferme cultive une vaste gamme de cultures, de l’ail à l’aubergine en passant par le melon amer, et est capable de nourrir environ 100 familles. (Nav Rahi/CBC)

Anélia Victor, agricultrice urbaine et éducatrice pour le groupe, affirme que de nombreux petits espaces verts autour de la ville pourraient être transformés en jardins ou en fermes.

« Si nous sommes capables de nourrir la terre et de nourrir le sol », ont-ils dit, « nous pouvons nourrir beaucoup de gens ».

Lutter contre l’insécurité alimentaire

Sarah Elton, directrice du Food Health Ecosystems Lab de la Toronto Metropolitan University, a remarqué un plus grand nombre de fermes urbaines, dont beaucoup sont à but non lucratif, cultivant des aliments pour nourrir les habitants de la communauté locale.

Un récent rapport de RBC a révélé que les prix des aliments ont augmenté de 18 % au cours des deux dernières années . Elle dit que cela, combiné aux coûts de logement élevés et aux emplois précaires, incite davantage de personnes à se tourner vers l’agriculture et le jardinage pour rendre la nourriture plus abordable.

« Nous pouvons le cultiver et nous pouvons choisir un moyen de le distribuer au sein de nos communautés gratuitement ou à moindre coût », a déclaré Elton.

Les bénévoles Andrew Harding et Mary Anne Negate préparent un lit pour de nouvelles plantes à The Common Table Farm, qui utilise un terrain appartenant à l’église de Notre-Sauveur, Don Mills à Toronto. Les partisans disent qu’il y a beaucoup de terres qui pourraient être cultivées autour de bâtiments tels que des églises et des écoles. (Nav Rahi/CBC)

Victor estime que les produits de The Common Table nourrissent plus de 100 familles dans le quartier de Flemingdon Park et qu’ils sont également livrés à une résidence pour personnes âgées.

Ils ont dit que les destinataires sont tellement excités et reconnaissants qu’il est difficile de répondre à la demande.

Mais malgré sa popularité, la ferme risque de fermer en fin de saison. Maria Reolin, directrice exécutive du ministère de Flemingdon Park, a déclaré que la programmation basée sur les dons du groupe était en difficulté depuis la pandémie.

Pourquoi les fermes urbaines partagent-elles leur nourriture ?

Hage dit que Lufa a bien fait pendant la pandémie, voyant une énorme augmentation du nombre d’abonnés alors que les gens se détournaient du supermarché.

« Donc, d’ici la fin de l’année, nous voulions vraiment trouver un moyen de redonner à la communauté », a déclaré Hage. La société s’est associée à des organisations à but non lucratif locales pour trouver des familles dans le besoin et a demandé aux abonnés de donner des crédits alimentaires que les familles à faible revenu peuvent utiliser pour acheter de la nourriture à des prix réduits.

Actuellement, dit Hage, le programme soutient 160 familles.

Jessey Njau se tient dans la serre de son jardin de Toronto, qui fait partie de Zawadi Farm. La nourriture est vendue directement aux clients, sans passer par le supermarché. (Craig Chivers/CBC)

De même, Njau demande aux clients de faire don de boîtes aux familles dans le besoin lorsqu’ils sont hors de la ville. Zawadi Farm s’associe également à des organisations caritatives locales pour connecter sa nourriture à ceux qui en ont besoin.

Colleen Stevens est une travailleuse de proximité pour l’un de ces organismes de bienfaisance, Neighbour Link North York. Elle a dit que la nourriture est très appréciée à une époque où les banques alimentaires ont moins à offrir.

« Ils n’offrent certainement pas de légumes frais », a-t-elle déclaré.

Faire face au changement climatique

De nombreuses villes, dont Mississauga, Ont. et Montréal ont fait de l’agriculture urbaine une partie de leur Stratégie de lutte et d’adaptation au changement climatique . Les systèmes alimentaires génèrent environ un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et la ville de Mississauga note qu’il existe des moyens de réduire ces émissions et de rendre le système alimentaire plus durable et résilient.

L’Office de protection de la nature de la région de Toronto, qui loue 279 hectares de terres à des agriculteurs, dit cultiver des aliments localement réduit les émissions de carbone provenant du transport des aliments.

Il ajoute que les fermes améliorent la gestion des eaux pluviales en agissant comme un puits pour l’excès d’eau, réduisant ainsi le risque d’inondation – un risque qui augmente avec le changement climatique.

L’agriculture a aussi potentiel d’atténuation du changement climatique en stockant du carbone .

Cependant, le Canada a perdu ses terres agricoles, en grande partie à cause de l’urbanisation, en particulier dans les provinces de l’est du Canada comme Ontario , Î.-P.-É. et Terre-Neuve .

L’une des principales sources d’émissions du système alimentaire est la perte et le gaspillage alimentaires, car les aliments en décomposition génèrent des gaz à effet de serre. Environ 25 à 30 % des aliments produits sont perdus ou gaspillés, ce qui représente 8 à 10 % d’émissions de GES d’origine humaine entre 2010 et 2016, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat .

Njau et Hage affirment que leur lien étroit avec ceux qui consomment leurs produits minimise les déchets.

Hage dit que Lufa attend que les produits soient vendus avant de les cueillir, afin de pouvoir choisir la bonne quantité.

Njau a une approche similaire.

« Nous ne cultivons pas sans savoir où va la nourriture », a-t-il déclaré.

Tout ce qui n’est pas comestible est composté.

Protection contre les problèmes venus d’ailleurs

Selon RBC, le prix des denrées alimentaires brutes a été touché par les prix élevés du blé, des engrais et du gaz naturel liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ainsi que par la grave sécheresse dans les Prairies.

Victor a déclaré qu’avec le changement climatique, il devient plus coûteux d’accéder à de nombreux légumes cultivés ailleurs, tout comme il devient plus facile de cultiver localement des cultures plus tropicales telles que les melons amers.

Hage a noté qu’au fur et à mesure que les étagères de nombreuses épiceries se vidaient au cours des premiers mois de la pandémie – et que les prix ont grimpé en flèche pour certains produits – il est devenu convaincu que la production alimentaire locale est essentielle.

« Nous avons réalisé à quel point il est important d’être autonome », a-t-il déclaré.

Autres avantages pour les clients et la communauté

Njau reconnaît que ses produits ne sont pas nécessairement moins chers que ceux que vous achèteriez à l’épicerie, mais dit qu’une fois que les clients les ont goûtés, ils en reconnaissent la valeur.

« ‘Comme attendez une minute, ça n’a pas le goût de l’eau. Je goûte la saveur dans cette chose.’ C’est le genre de connaissances que nous voulons que les gens comprennent », a-t-il déclaré.

Hage et Njau ont tous deux déclaré qu’il est également utile de savoir d’où vient votre nourriture, comment elle a été cultivée et que l’acheter crée des emplois locaux.

Anélia Victor et Melodie Ng se tiennent parmi des arbustes à baies plantés dans la cour de l’église de Notre-Sauveur, Don Mills – quelques-uns des rares fruits parmi les légumes cultivés à The Common Table Farm. (Nav Rahi/CBC)

Elton a déclaré que les fermes et les jardins urbains nous montrent que la ville n’est pas séparée de la nature.

« Dans le jardin, on nous rappelle ce lien intime que nous entretenons avec les plantes », a-t-elle déclaré.