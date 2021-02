Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Sunak craint que les scientifiques ne « déplacent les objectifs de verrouillage »

Au milieu d’une clameur parmi les députés pour une levée plus rapide du verrouillage, Rishi Sunak craint que les conseillers scientifiques «déplacent les buts». Le chancelier craint que les exigences pour mettre fin aux restrictions aient changé, l’objectif initial de protéger le NHS et de sauver des vies étant remplacé par des scientifiques en mettant l’accent sur la réduction du nombre de cas. M. Sunak a dit à ses alliés que la Grande-Bretagne s’approche d’un « moment de grosse dame chante » où le verrouillage doit être levé, pour ne jamais revenir. Près d’un cinquième de la population adulte a maintenant reçu au moins une dose de vaccin et de nouvelles preuves montrent que les vaccins réduisent les taux de transmission. Mais les membres du groupe consultatif scientifique Sage ont déclaré que le nombre de cas doit diminuer « beaucoup plus loin » avant que les écoles puissent rouvrir. Éditeur associé Camilla Tominey analyse pourquoi les ministres craignent que la stratégie de sortie de verrouillage ne change. Lisez le calendrier probable en «trois étapes» pour la levée des restrictions.

Pendant ce temps, des personnes plus jeunes pourraient recevoir une dose «mix and match» de deux vaccins différents après que l’Université d’Oxford ait lancé un essai. Les chercheurs commenceront aujourd’hui à recruter pour un nouveau projet visant à tester si les vaccins AstraZeneca et Pfizer peuvent être utilisés ensemble dans le cadre d’un régime à deux doses. Il est venu comme une nouvelle étude a révélé qu’une dose unique du vaccin Pfizer a fourni une protection de 90% contre Covid-19 après seulement 21 jours, sans la nécessité d’un «complément». Recherchez les progrès du vaccin par code postal.

Le capitaine Cook ajouté à la liste des résultats de « Topple the Racists »

Les statues du capitaine Cook sont menacées après que les militants de Black Lives Matter ont ajouté l’explorateur «génocidaire» à une liste de succès nationale. Deux statues à Londres et à Whitby, deux musées et un pub figurent parmi 125 monuments et hommages que les militants veulent renommer ou supprimer. La liste «Topple the Racists», compilée par la Coalition Stop Trump, a plus que doublé de longueur depuis sa première publication en juin de l’année dernière. Lisez une liste des mémoriaux menacés. Historien Robert Tombs soutient que le capitaine Cook était un « vrai homme des Lumières » – pas un méchant.

Une relation qu’Harry aurait le cœur brisé de perdre

Depuis « Megxit » l’année dernière, le prince Harry est en exil volontaire aux États-Unis, menant une vie loin du devoir royal. Bien qu’il passe désormais sans le préfixe HRH, il aspire à conserver ses titres militaires honorifiques. Son action en diffamation couronnée de succès devant la Haute Cour cette semaine montre à quel point le duc de Sussex se soucie toujours des forces armées. Harry Mount dit, sans l’armée, le duc aurait un trou dans sa vie.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Pas si intelligent | Highways Le déploiement d’autoroutes intelligentes par l’Angleterre était « totalement faux » et les conducteurs ne savent toujours pas comment les utiliser, a déclaré le secrétaire aux Transports. Grant Shapps a suggéré que les automobilistes ne savaient pas quoi faire s’ils tombaient en panne dans les voies en direct, car ils ont été introduits sans campagne d’information majeure. Ses commentaires sont l’acte d’accusation le plus accablant à ce jour sur les autoroutes intelligentes par un ministre en exercice.

Partout dans le monde: signe de défi

Le personnel médical de l’hôpital général de Yangon, dans la capitale du Myanmar, salue à trois doigts Aung San Suu Kyi, qui a été destituée comme chef du pays lors du coup d’État militaire de lundi et accusée hier d’avoir importé illégalement des radios talkie-walkie. Voir une galerie de plus d’images saisissantes d’aujourd’hui du monde entier.