Réclamations hebdomadaires au chômage

Cependant, les réclamations continues ont en fait augmenté la semaine dernière, passant de 37 000 à un peu moins de 3,7 millions. La moyenne mobile sur quatre semaines des réclamations a légèrement baissé à 3,68 millions, le plus bas depuis le 28 mars 2020, alors que les licenciements massifs commençaient à lutter contre la propagation du virus Covid 19.

La baisse des réclamations intervient un jour avant que le Département du Travail ne publie son décompte non agricole pour avril. Les économistes s’attendent à ce que l’économie ait ajouté 1 million d’emplois supplémentaires au cours du mois, l’embauche étant probablement la plus rapide dans le secteur de l’hôtellerie, qui a subi le pire des dommages liés à la pandémie.

Bien que le rythme se soit ralenti ces derniers temps, les États-Unis vaccinent toujours plus de 2 millions de personnes par jour et auront bientôt la moitié de la population avec au moins un vaccin.

Alors que les chiffres de la semaine dernière indiquent une plus grande croissance sur le marché du travail, ils ne figureront pas dans le décompte des salaires non agricoles car ils sont en dehors de la semaine d’enquête que le Bureau of Labor Statistics utilise pour compiler son estimation.

Au niveau de l’État, seul le Kentucky a signalé une augmentation notable, ses réclamations ayant augmenté de 4 657, selon des chiffres non ajustés. La Virginie (-23 909), la Floride (-9 662) et la Californie (-7 402) figuraient parmi les États affichant des baisses importantes.

Le total des bénéficiaires de prestations a chuté de 404 509 à 16,16 millions en raison d’une forte baisse des programmes liés à la pandémie.

Un rapport économique distinct a montré que la productivité du travail des entreprises non agricoles s’est accélérée de 5,4% au premier trimestre, bien au-dessus de l’estimation de 4,5% de Dow Jones, selon le Bureau of Labor Statistics. Les coûts unitaires de main-d’œuvre ont diminué de 0,3%, ce qui n’était pas autant que la prévision de 1%.