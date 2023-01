Réclamations d’intimidation de Meghan Markle: Palace “protége” la duchesse en gardant l’examen privé, selon les experts

Les anciens assistants du palais sont restés silencieux malgré le maintien de leurs allégations d’intimidation de Meghan Markle – et les experts royaux pensent que la duchesse de Sussex devrait être reconnaissante.

L’auteur royal Valentine Low, qui a écrit le livre “Courtiers: Intrigue, Ambition, and the Power Players Behind the House of Windsor”, a déclaré à Page Six jeudi que le personnel du palais qui a démissionné maintient ses revendications.

“Les personnes à qui j’ai parlé s’en tiennent absolument à leur histoire, affirmant que Meghan les a intimidées”, a déclaré Low au point de vente. “Je ne peux pas dire la vérité à ce sujet, bien sûr, parce que je n’étais pas dans la pièce et je n’ai pas entendu le côté de Meghan. Mais mes sources restent très fidèles à leur histoire.”

Un porte-parole de la duchesse de Sussex n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

“J’ai entendu dire que le personnel qui s’est plaint avait été obligé de signer des NDA par le palais, ils ne peuvent donc pas parler publiquement”, a déclaré le commentateur royal Jonathan Sacerdoti à Fox News Digital. “Meghan et Harry, d’autre part, ont signé des accords commerciaux massifs pour expliquer leur version des événements à un public de masse. Si le palais décidait de libérer d’anciens membres du personnel de leurs NDA, cela pourrait être considéré comme une décision agressive envers Meghan et Harry, mais s’ils ne sont pas libérés, les demandes reconventionnelles de Meghan et Harry ne peuvent pas être directement réfutées par les victimes présumées de l’intimidation.”

“… C’est un exemple du palais empêchant les anciens membres du personnel de parler ouvertement et publiquement de leurs propres expériences, ce qui, nous pouvons le supposer, pourrait être très préjudiciable pour les anciens membres de la famille royale”, a-t-il noté.

En juin, Buckingham Palace a annoncé qu’il avait enquêté sur la manière dont le personnel avait traité les allégations d’intimidation portées contre l’ancienne actrice américaine. Cependant, ces découvertes resteront privées.

Selon les responsables du palais, les détails de l’examen indépendant n’ont pas été divulgués, afin de protéger la confidentialité de ceux qui y ont participé. Le personnel actuel et ancien a été invité à parler de leurs expériences de travail pour la femme de 41 ans après que des allégations ont fait surface en 2021 au sujet de son intimidation de plusieurs membres du personnel.

À la suite de l’examen, les responsables ont déclaré que la politique des ressources humaines du palais avait été mise à jour, mais le palais a refusé de dire quels étaient les changements.

Buckingham Palace a lancé l’enquête en mars 2021 après que des informations aient allégué que l’ancienne star de “Suits” avait chassé deux assistants personnels et que le personnel avait été “humilié” à plusieurs reprises pendant son séjour au palais de Kensington. Les affirmations ont été publiées par le Times de Londres quelques jours avant que le duc et la duchesse de Sussex ne s’assoient avec Oprah Winfrey pour leur interview télévisée.

Les avocats de Markle ont nié les allégations d’intimidation lorsqu’elles ont été faites. À l’époque, un porte-parole de la duchesse a déclaré que ces affirmations étaient la “dernière attaque contre sa personnalité”.

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que ses sources “s’en tenaient également beaucoup à leur histoire”.

“Ils disent que les plaintes provenaient du traitement du personnel”, a déclaré Felton Spence. “Non inventé par la presse ou par d’autres sources. Le palais protège toujours beaucoup les Sussex en ne publiant pas le rapport. Ou en ne libérant pas le personnel de leurs NDA. Pourquoi protègent-ils les Sussex ? C’est la question. On ne peut que supposons que c’est parce qu’ils font partie de la famille et qu’ils essaient de tenir à distance les histoires négatives.”

Dans les mémoires de Harry “Spare”, qui ont été publiées le 10 janvier, l’homme de 38 ans a insisté sur le fait que sa femme était une patronne exemplaire qui “surveillait le personnel malade, envoyait des paniers de nourriture ou des fleurs ou des friandises à quiconque se débattait, déprimé, malade.” Elle a également “acheté des pizzas et des biscuits, organisé des goûters et des crèmes glacées”.

La commentatrice royale Hilary Fordwich a souligné à Fox News Digital qu’avant la duchesse de Sussex, il n’y avait “aucun membre du personnel en pleurs ni personne qui démissionne”, comme le suggèrent les rapports.

“Le prince Guillaume et [his wife] Catherine n’a eu qu’une nounou depuis la naissance du prince George”, a-t-elle expliqué. “[The Prince and Princess of Wales] se sont rendus dans le Merseyside pour visiter l’hôpital universitaire de Liverpool, où ils ont été vus exercer leurs fonctions royales. Ils étaient axés sur les travailleurs de la santé et ils démontrent que le dévouement au service malgré les distractions est à l’ordre du jour. Ils ont même pris un selfie avec une infirmière, dévoilé une plaque, puis sont allés à un organisme de bienfaisance pour les services de santé mentale pour les jeunes.”

“Donc, nous savons qu’ils servent les autres au lieu de se concentrer sur eux-mêmes”, a déclaré Fordwich. “Peut-être que ce contraste d’actions donne une validation à ceux qui les voient comme beaux, donnant aux gens.”

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. Le couple a quitté la vie royale en 2020. À l’époque, ils ont cité ce qu’ils considéraient comme un traitement raciste de la duchesse par les médias et un manque de soutien du palais. Ils résident maintenant à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants.

“Les défenseurs de Harry et Meghan disent que le palais a publié des informations sur les plaintes d’intimidation juste avant l’interview d’Oprah pour tenter de saper la crédibilité du couple”, a déclaré Sacerdoti. “Mais cela n’enlève rien au point central selon lequel l’ancien personnel se serait senti intimidé par Meghan. Le moment des articles de presse ne change pas le fait important de ce qui a été allégué. Meghan nie l’intimidation, mais je pense que beaucoup pense que c’est au moins une possibilité crédible, parce qu’elle est considérée par beaucoup comme une personne déterminée qui a été prête à couper les membres de sa propre famille pour des manquements perçus. Alors pourquoi serait-elle différente avec son personnel ? »

“Loin de jeter le duc et la duchesse de Sussex sous le bus, le palais a déclaré qu’il ne publierait pas les conclusions d’une enquête interne sur les allégations d’intimidation, une décision qui protégerait Harry et Meghan de tout résultat préjudiciable”, a-t-il poursuivi. ” . . . En fin de compte, aucun de nous n’était là, donc aucun de nous ne peut savoir ce qui s’est passé, et nous nous appuyons sur divers rapports. Mais il semble y avoir un sentiment croissant que Meghan et Harry sentent que tout le monde était là pour les avoir : le la presse, la famille royale, leurs proches, leur propre personnel et l’équipe de communication… tout le monde. Donc, avec des informations incomplètes, le public doit se faire sa propre opinion.”

Low a déclaré au point de vente que la sortie du couple s’était avérée être une bonne chose – pour les deux parties.

“. . . Je pense qu’ils se comportent comme des adolescents, je pense qu’ils ont des œillères, ils sont têtus”, a-t-il déclaré. “Ils ne se sont pas bien engagés avec la famille royale. De plus, je pense que la maison royale, en général, est une institution qui ne l’a pas bien géré, car ils ne l’ont pas vu venir. Cela aurait pu être fait ainsi beaucoup plus amicalement. Ça n’avait pas à être comme ça.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.