Réclamation pour violation de la marque du propriétaire de Lizzie Borden House : les visites fantômes réagissent

FALL RIVER — Quand Jeanine Plumer a lu la nouvelle que Aventures fantômes aux États-Unis, les propriétaires de la maison Lizzie Borden, dénonçaient une contrefaçon de marque contre le café voisin Miss Lizzie’s Coffee, elle a dû rire de l’ironie.

US Ghost Adventures, a-t-elle déclaré, « nous a fait ça à tous ».

Plumer a fondé et possède Visites fantômes d’Austinune entreprise qui guide les touristes à travers le côté le plus effrayant d’Austin, au Texas, depuis 1996.

Elle est également en contact avec de nombreux voyagistes fantômes locaux qui ont des griefs contre US Ghost Adventures et son propriétaire, Lance Zaal. Elle et d’autres affirment que la société, qui annonce des visites fantômes dans 79 endroits à travers le pays, y compris Fall River, s’est installée dans leurs villes, a utilisé des noms similaires à des entreprises existantes, a violé des marques déposées, a pris des idées de leurs entreprises et a créé la confusion chez les clients en faisant il semble qu’ils soient liés – le même genre d’accusations que US Ghost Adventures a portées contre Miss Lizzie’s Coffee.

« Si ce n’est pas la marmite qui dit que la bouilloire est noire, je ne sais pas ce que c’est », a déclaré Jarrod Riddle, historien et propriétaire de Visites Spirit of Arizona à Phoenix, qui a dit qu’il pensait que les guides américains de Ghost Adventures avaient peut-être copié des histoires de sa tournée. « Il ne fait aucun doute que ce type n’est pas original, entre l’endroit où il ouvre une tournée, ce qu’il appelle une tournée… ce type n’est pas original. »

Zaal n’a pas répondu aux multiples tentatives de contact pour cette histoire par téléphone, SMS et e-mail.

Lizzie Borden a-t-elle utilisé un pseudonyme ?5 faits que vous ignoriez sur les tristement célèbres meurtres de Fall River

Orlando : semer la confusion chez les clients dans le secteur des voyages fantômes

Ting Rappa est le propriétaire de Aventures de fantômes américains en Florideune société qu’elle a enregistrée en 2010. Depuis lors, l’entreprise mène toute l’année ses invités dans des visites du centre-ville d’Orlando et d’autres communautés à la recherche de spiritueux – littéralement, dans le cas de ses tournées de pubs hantées.

Elle a déclaré avoir rencontré Zaal en 2016 à Williamsburg, en Virginie, où il vivait et où l’entreprise qu’il a fondée, Innovation Works LLC, a son siège.

« Il m’a proposé à ce moment-là le début de ce qu’il a maintenant », a déclaré Rappa. « Il a dit qu’il cherchait à faire de grandes choses à travers le pays, et je pense qu’Orlando serait un marché fantastique. »

Rappa a dit que Zaal voulait la rejoindre dans American Ghost Adventures. Selon un courriel du 8 juillet 2016 envoyé par Zaal à Rappa et fourni à Le Herald NouvellesZaal a déclaré qu’il « aimerait devenir partenaire avec vous ».

« Je ne suis pas très familier avec les chasses aux fantômes et je ne veux pas déranger ce que vous faites là-bas, mais je crois que je peux faire de grandes choses avec vous à Orlando », écrivait-il à l’époque.

Rappa a déclaré qu’elle avait demandé à Zaal si un partenariat signifiait qu’elle aurait une part de ses entreprises – elle a dit qu’il lui avait répondu non, qu’il voulait juste être partenaire de son activité de tourisme.

«J’ai dit: ‘Ça ne marche pas pour moi. Je me débrouille bien toute seule », a-t-elle déclaré.

Une visite de la Maison Lizzie Borden :Voici pourquoi la tristement célèbre légende de Fall River ne mourra jamais

Selon les documents de constitution, quelques mois après leur rencontre, Zaal s’est lancé dans le secteur des voyages fantômes à Williamsburg, fondant Colonial Fantômes LLC en octobre 2016.

« Il aimait tellement le nom d’American Ghost Adventures. La prochaine chose que je sais, c’est qu’il nomme sa société US Ghost Adventures », a déclaré Rappa. US Ghost Adventures a été constituée en 2020. « Pas US Ghost Tours, pas US autre chose, mais imitant la mienne à presque 100 pour cent. »

Aventures fantômes aux États-Unis propose actuellement des visites du centre-ville d’Orlando et des tournées des pubs. Les tournées des deux compagnies commencent à environ 800 mètres l’une de l’autre.

« Cela sème la confusion ici », a déclaré Rappa, ajoutant que même Département d’État de Floride elle-même a confondu les deux sociétés, lui envoyant des documents destinés à l’USGA. « C’est dire à quel point il est facile de se tromper. C’est si proche.

« Il imite notre nom intentionnellement », affirme l’opérateur d’Austin Ghost Tours

La société de Plumer, Austin Ghost Tours, a déposé des documents auprès de l’État du Texas pour faire affaire à la fois sous le nom de « Austin Ghosts » et de « Austin Ghost ».

Le premier résultat de recherche Google pour les visites fantômes d’Austin est austinghosts.com – un site Web pour US Ghost Adventures. Ils y organisent également des tournées sous le nom d’Austin Ghosts.

L’entreprise de Plumer est à austinghosttours.com. Cela a semé une confusion considérable chez les clients, a-t-elle déclaré.

« Ils se rencontrent là où nous nous rencontrons. Allez aux mêmes endroits que nous », a déclaré Plumer. « Il imite notre nom intentionnellement pour confondre les clients. »

Films, séries télévisées, livres et plus :11 façons dont la culture pop a mis à mal la légende de Lizzie Borden de Fall River

US Ghost Adventures et Austin Ghost Tours se rencontrent à deux pâtés de maisons l’un de l’autre. L’un des arrêts de la tournée US Ghost Adventures est le lieu de rencontre d’Austin Ghost Tours.

Dans de nombreuses villes où l’USGA opère, mais pas dans toutes, l’USGA utilise des noms similaires aux circuits qui existaient avant son emménagement. Visites fantômes de Providence est une propriété locale depuis 2007 ; L’USGA possède Fantômes de la Providence. Ensuite, il y a Les fantômes de Newportpropriété locale depuis 2002, contre Fantômes de Newport, propriété de l’USGA. Les propriétaires des deux entreprises locales ont déclaré qu’ils connaissaient l’entreprise rivale, mais qu’ils avaient peu ou pas de contacts avec elle.

Partout au pays, un représentant de Visites fantômes hantées de San Diegoqui a refusé d’être nommé pour cette histoire, a déclaré le Fantômes de San Diego a rendu les choses difficiles pour l’entreprise et déroutantes pour les clients.

« Nous avons eu des cas où leurs clients se présentaient à nos lieux de réunion, nous prenant pour eux, et vice versa », a déclaré le représentant. « Leur manque de communication claire a entraîné des appels erronés de la part de leurs clients cherchant un itinéraire, car ils n’avaient pas de numéro de téléphone sur leur site et le client ne savait pas quoi faire d’autre. »

Baltimore : « Il nous a fait exactement ce qu’il accuse ces autres personnes de faire »

Dans le litige concernant la marque de service « Lizzie Borden », Le Herald Nouvelles a reçu un communiqué de presse le 7 septembre affirmant que Zaal et le propriétaire de Miss Lizzie’s Coffee, Joseph Pereira, « ont cordialement résolu l’utilisation du nom de Lizzie Borden. Le propriétaire du café Miss Lizzie a accepté de changer le nom.

Lorsqu’un Nouvelles du héraut Le journaliste a contacté Pereira ce jour-là pour vérifier l’information, Pereira a déclaré qu’il n’avait pas entendu parler d’un tel accord, qu’il n’était pas au courant de ce communiqué de presse et qu’il n’avait pas accepté de changer le nom de son café. Pereira a également déclaré que Zaal était dans la pièce avec lui, après s’être rendu à Fall River pour le rencontrer.

Lorsque le journaliste a demandé à parler avec Zaal au sujet du communiqué de presse, Pereira a déclaré que Zaal avait refusé de répondre au téléphone.

Un porte-parole d’Interdependence Public Relations a vérifié que la société de Zaal avait envoyé le communiqué de presse.

« Les fantômes ne sont pas contents » :Deux entreprises de Fall River s’affrontent à propos de l’utilisation du nom de Lizzie Borden

Mais tandis que Zaal a cherché à la fois des accords informels et des recours juridiques auprès de Miss Lizzie’s Coffee, une propriétaire d’entreprise qui affirme avoir été lésée par l’USGA a également essayé les deux, sans succès.

Melissa Rowell est en affaires depuis 2007 en tant que Visites fantômes de Baltimore, avec le site internet baltimoreghosttours.com. Lorsque l’USGA a emménagé il y a quelques années, elle a pris le nom de Baltimore Ghosts avec son site Web. tourbaltimoreghosts.com.

« Une fois que nous avons eu vent qu’ils utilisaient notre nom, qui porte une marque de service, nous avons envoyé [Zaal] une lettre de notre avocat qui disait : « Hé, pouvez-vous s’il vous plaît changer cela par quelque chose d’un peu différent ? » », a déclaré Rowell.

Rowell a fourni des documents juridiques de juin 2021 de son avocat à Zaal, demandant à l’USGA de cesser d’utiliser son nom de service et d’en utiliser un autre.

« Nous comprenons que dans au moins quatre autres villes, vous avez récemment lancé une entreprise proposant des visites historiques hantées dans cette ville et que vous avez choisi pour votre nom le même nom que celui d’une entreprise déjà établie dans cette ville », ont écrit les avocats de Rowell. . « Il est clair que votre plan d’affaires consiste à suivre les traces d’une entreprise établie, à inciter les consommateurs à vous contacter pour une visite… et à fournir votre propre service. »

Les avocats de Zaal ont répondu en affirmant que la marque de service de l’entreprise était « simplement générique ». Ils ont refusé de changer le nom de l’entreprise et ont ajouté : « Mon client nie catégoriquement s’être livré à un quelconque comportement prédateur. »

Rowell a dit qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose d’autre. « La seule raison pour laquelle nous n’avons pas intenté de poursuite pour contrefaçon est que nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment », a déclaré Rowell.

Les deux visites commencent en face l’une de l’autre.

Une recherche Google pour Baltimore Ghost Tours révèle également que la fiche Google Business – un onglet sur le côté droit de la page de recherche comprenant les horaires, le site Web et les avis – contient des informations sur les deux sociétés fusionnées. Elle a déclaré qu’elle n’avait aucun contrôle sur cette fiche Google Business et soupçonnait l’USGA de l’avoir. Elle allègue que l’USGA a répondu aux avis positifs de ses clients et supprimé ses propres réponses.

Rowell – et de nombreux autres voyagistes contactés – ont déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec la concurrence commerciale. « C’est très bien. N’essayez simplement pas de confondre les gens, de les tromper et de leur faire croire que votre entreprise est la nôtre et qu’elle existe depuis 20 ans. C’est tout.

« Il nous a fait exactement ce dont il accuse ces autres personnes, c’est-à-dire utiliser leur marque », a déclaré Rowell. « C’est très ironique et absolument exaspérant. »

Tour opérateur de Salem : « Personne n’est propriétaire de l’histoire »

Dans un secteur où le produit est du folklore surnaturel, il peut être difficile de dire d’où proviennent les histoires.

Jarrod Riddle, de Spirit of Phoenix, a déclaré qu’il était un historien dont les tournées étaient davantage basées sur le vrai crime que sur le surnaturel. Il a démarré son entreprise en 2019, et l’USGA s’est installée en ville environ un an plus tard. Il a déclaré qu’il avait plongé en profondeur dans des chapitres sombres de l’histoire locale « que vous ne trouveriez jamais sur une carte ».

« Et tout d’un coup, ça fait deux [USGA’s] s’arrête », a déclaré Riddle.

Riddle a déclaré qu’il n’avait pas fait de tournée à l’USGA pour vérifier si ses histoires étaient utilisées par la société rivale. Mais il a déclaré avoir vu des tournées dans des endroits du centre-ville de Phoenix que sa tournée utilise, mais qui n’ont aucune hantise de fantômes ou activité surnaturelle précédemment documentée.

Il a déclaré qu’il s’entendait bien avec les autres voyagistes, mais qu’il était irrité par l’USGA.

« Peut-être que je prends cela un peu personnellement parce que je suis historien, mais je n’aime tout simplement pas que quelqu’un vienne dans ma ville et essaie de raconter l’histoire de ma ville, et ils ne sont même pas d’ici », a-t-il déclaré.

Giovanni Alabiso de la visite fantôme des traces hantées à Salem — la Cité des Sorcières, où chaque automne plusieurs circuits fantômes se déroulent dans les mêmes rues étroites — a déclaré que le vol de propriété intellectuelle par des rivaux se produit parfois et est difficile à prouver.

« C’est gentil pour tout le monde, cependant – ce n’est pas unique à [USGA] », a déclaré Alabiso.

« L’histoire est l’histoire. Personne n’est propriétaire de l’histoire », a-t-il déclaré. « Mais quand ils commencent à raconter des histoires personnelles que vous racontez… quand d’autres entreprises commencent à le faire, nous commençons à y prêter attention. »

Alabiso a déclaré que lui et ses guides n’avaient pas eu de relations directes avec la société de Zaal, sauf pour dire que plusieurs voyagistes rivaux s’entendaient et avaient tenté de créer une association de tourisme, mais que l’USGA « n’avait aucun intérêt à y adhérer ».

« Ils ne veulent pas faire partie de la communauté. Ils veulent juste le tout-puissant dollar.

Alabiso a ajouté : « Je suis très heureux que quelqu’un ait ouvert [Miss] chez Lizzie [Coffee]lui donnant un avant-goût de sa propre médecine.

Dan Medeiros peut être contacté au [email protected]. Soutenez le journalisme local en achetant dès aujourd’hui un abonnement numérique ou imprimé à The Herald News.