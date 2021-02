Un article récent du professeur dans une revue universitaire – dans lequel il qualifiait de «prostituées» les femmes coréennes et autres forcées de servir les troupes japonaises – a provoqué un tollé en Corée du Sud et parmi les universitaires aux États-Unis.

SÉOUL, Corée du Sud – Les étudiants et le survivant étaient divisés par deux générations et 7000 miles, mais ils se sont rencontrés sur Zoom pour discuter d’un objectif commun: transformer les affirmations largement controversées d’un professeur de Harvard sur l’esclavage sexuel pendant la Seconde Guerre mondiale en un moment propice à l’apprentissage.

« C’est tellement surprenant, 30 ans plus tard, d’être traîné en arrière, car entre-temps, des survivants d’un large éventail de pays ont trouvé une voix », Alexis Dudden, historien du Japon et de la Corée à l’Université du Connecticut qui a interviewé les femmes .

M. Ramseyer, expert en droit japonais, a écrit que les «prostituées» qui travaillaient dans les bordels signaient des contrats similaires à ceux utilisés dans les bordels de Tokyo, mais avec des durées plus courtes et des salaires plus élevés pour refléter le danger de travailler dans les zones de guerre.

Un international chœur d’historiens a appelé au retrait de l’article, affirmant que ses arguments ignorés preuves historiques étendues et ressemblait plus à une page du livre de jeu d’extrême droite du Japon. Un groupe de plus de 1900 économistes a écrit cette semaine, l’article a utilisé la théorie des jeux, le droit et l’économie comme «couverture pour légitimer des atrocités horribles».

M. Ramseyer a refusé une demande d’entrevue. Il a précédemment soutenu que se fier au témoignage des survivants était problématique parce que certaines femmes avaient changé de récit au fil des ans. «Les affirmations sur les femmes de réconfort coréennes asservies sont historiquement fausses», at-il a écrit au Japon, un site Web en anglais affilié à un journal japonais de droite, le mois dernier.

L’International Review of Law and Economics, qui a publié en ligne le récent article de M. Ramseyer, a publié un «expression de préoccupation”Ce mois-ci en disant qu’il enquêtait sur les preuves historiques du journal. Mais l’équipe éditoriale de la revue a déclaré par l’intermédiaire d’un porte-parole que l’article serait toujours publié dans l’édition de mars et qu’il était «considéré comme définitif».

Une autre publication, le Revue européenne de droit et d’économie, a déclaré cette semaine qu’il enquêtait sur les préoccupations soulevées au sujet d’un article de M. Ramseyer qu’il a publié la semaine dernière sur les expériences des migrants coréens au Japon.

Les partisans de M. Ramseyer comprennent un groupe de six universitaires basés au Japon qui ont déclaré aux rédacteurs de l’International Review of Law and Economics dans un lettre que l’article qui a provoqué le récent tollé était «bien dans le courant académique et diplomatique» et soutenu par les travaux de chercheurs du Japon, de Corée du Sud et des États-Unis. Ils n’ont nommé aucun savant en particulier.

Un universitaire qui a signé la lettre, Kanji Katsuoka, a déclaré dans une interview qu’il n’avait lu que le résumé de l’article «Contracting for Sex», mais estimait que le terme «prostituée» était approprié parce que les femmes avaient été rémunérées pour leurs services.