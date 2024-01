Récits chinois sur la guerre Israël-Hamas

Comment la Chine réagit-elle à la guerre entre Israël et le Hamas ? Depuis l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre et les frappes israéliennes ultérieures sur Gaza, Pékin s’est positionné comme un défenseur de la paix, appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la création d’un État palestinien indépendant, tout en critiquant les efforts des États-Unis. soutien à Israël. Dans les semaines qui ont suivi les attentats, la Chine a accueilli les ministres des Affaires étrangères de quatre États arabes et de l’Indonésie. Le fait que la délégation ait choisi Pékin comme première étape était annoncé » par le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi comme signe que « la Chine est un bon ami et frère des pays arabes et islamiques ».

Alors que plus de 10 ressortissants chinois ont été tué, blessé ou porté disparu En raison de la crise, la guerre entre Israël et le Hamas n’a cependant pas suscité beaucoup de réaction dans l’opinion publique chinoise. En fait, un examen attentif des déclarations et activités officielles de Pékin, des commentaires dans les médias d’État et des récits des médias sociaux autour de la guerre entre Israël et le Hamas révèle que, même si la Chine cherche à se présenter comme un partisan de la paix et à marquer son alignement avec de nombreux pays non parties Les États occidentaux défendent la cause palestinienne, mais ils restent réticents à assumer un rôle substantiel dans le conflit en cours.

Analyse des déclarations officielles chinoises et des activités diplomatiques

Les déclarations officielles chinoises sur la guerre entre Israël et le Hamas se sont concentrées sur l’expression d’une large inquiétude quant à l’escalade du conflit et à ses conséquences humanitaires. Pékin n’a pas explicitement condamné les attaques terroristes du Hamas, tout en soulignant que seuls un règlement politique et une solution à deux États peuvent finalement résoudre le conflit entre Israël et la Palestine.

Le président chinois Xi Jinping commenté publiquement pour la première fois sur la crise près de deux semaines après les attentats du 7 octobre en marge du Forum de la Ceinture et de la Route. Lors d’une réunion avec le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly, Xi a appelé à un cessez-le-feu permanent et à la nécessité d’empêcher le conflit de devenir incontrôlable. Ses remarques selon lesquelles une solution à deux États et la création d’un État palestinien indépendant constituent le « seul moyen viable » de résoudre le conflit de longue date entre Israël et la Palestine ont été réitérées dans son discours. discours lors d’un sommet extraordinaire des BRICS sur la crise le mois suivant.

Au cours des premières semaines de la crise, Wang s’est entretenu avec ses homologues du gouvernement israélien et le Autorité palestinienne (PA), en plus de Arabie Saoudite, L’Iran, Turquie, Russieet le États-Unis. Une comparaison des comptes rendus officiels chinois de ces réunions donne une idée de la manière dont Pékin cherche à se positionner publiquement face à la crise. Par exemple, le résumé de l’appel de Wang avec PA Le ministre des Affaires étrangères Riyad al-Maliki adopte un ton considérablement plus chaleureux, en commençant par les « remerciements sincères d’Al-Maliki à la Chine » pour « sa position ferme aux côtés du peuple palestinien » et un résumé de la position de l’Autorité palestinienne.

En revanche, la lecture de l’appel de Wang avec Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen note simplement que Cohen a fait « le point sur la position d’Israël » à la Chine. Wang aurait ensuite fait la leçon à son homologue israélien selon lequel « tous les pays ont le droit de se défendre, mais il est important de respecter le droit humanitaire et de protéger les civils ». Wang note que « ce n’est qu’en adhérant sécurité commune peut-on parvenir à une sécurité durable » – un thème central du «Initiative de sécurité mondiale.» Pékin a utilisé cet argument plus fréquemment ces dernières années pour critiquer les États-Unis et leurs alliés parce qu’ils recherchent la « sécurité individuelle » au détriment de la « sécurité commune », et pour apporter un soutien diplomatique à Moscou, Pyongyang et à d’autres « victimes » de la guerre. Confinement occidental.

Bien que Pékin et Washington partagent théoriquement un intérêt mutuel à empêcher la propagation du conflit au Moyen-Orient, il semble y avoir peu, voire pas du tout, de coordination entre les deux parties sur la crise. Aux Nations Unies, les États-Unis et la Chine se trouvent à la croisée des chemins. Le Conseil de sécurité de l’ONU a échoué à quatre reprises pour adopter une résolution relative à la guerre entre Israël et le Hamas en raison des vetos des États-Unis, de la Chine et/ou de la Russie. La Chine a a opposé son veto un projet de résolution parrainé par les États-Unis pour ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu immédiat et permanent, alors que les États-Unis ont a opposé son veto résolutions pour ne pas avoir condamné les attentats du 7 octobre et ne pas mentionner le droit d’Israël à l’autodéfense.

La Chine a pris des mesures pour attirer l’attention sur cette division — par exemple, l’ambassadeur chinois auprès de l’UE Fu Cong déclaré que « de nombreux pays ne sont manifestement pas d’accord avec l’Europe en termes de valeurs… Nous pouvons clairement le constater à la divergence des réponses à la crise actuelle à Gaza ».

Éviter de jouer un rôle de premier plan dans le conflit

Même si la Chine a élargi sa présence diplomatique au Moyen-Orient – ​​notamment en aidant à négocier un accord entre l’Arabie saoudite et l’Iran pour rétablir les relations en mars dernier – elle n’a pas cherché à assumer un rôle de premier plan dans le conflit en cours à Gaza. Fin novembre, Pékin a publié un exposé de position en cinq points dans lequel il appelle à un cessez-le-feu immédiat, à la protection des civils et à l’intensification de l’aide humanitaire.

Le document appelle également les « pays ayant une influence sur les parties » à contribuer à la désescalade de la crise et à une conférence internationale de paix pour élaborer un « calendrier et une feuille de route concrets » pour mettre en œuvre une solution à deux États et une « solution juste et durable à la question de la paix ». Palestine.” Le document appelle notamment explicitement le Conseil de sécurité de l’ONU ou l’ONU à prendre l’initiative de faire progresser chacun des cinq points. Nulle part il n’est fait référence à l’offre faite par Pékin au printemps dernier médiat entre Israël et la Palestine.

La semaine dernière, Wang a commencé son premier voyage à l’étranger de l’année en Égypte, où il a exprimé le soutien de la Chine à une conférence de paix internationale « à plus grande échelle », déclarant que les détails de la conférence seraient « déterminés par toutes les parties » et que les Nations Unies joueraient un « rôle actif » dans le processus. Malgré les inquiétudes mondiales croissantes concernant les attaques des Houthis contre les navires commerciaux en mer Rouge et la Chine enjeux économiques Dans la région, Pékin n’a montré aucun intérêt à s’attaquer directement à la crise croissante, autrement déclarant son opposition au harcèlement des navires civils et ses critiques indirectes des frappes aériennes américaines et britanniques contre les sites contrôlés par les Houthis au Yémen.

Récits dans les médias publics

Les médias d’État chinois ont utilisé la crise pour présenter Washington comme le moteur de l’instabilité au Moyen-Orient. Beaucoup de ces articles soulignent le « comportement hégémonique » des États-Unis, leur histoire d’interventions militaires au Moyen-Orient et leur soutien « biaisé » à Israël en tant que moteurs clés du conflit actuel. Par exemple, un éditorial Le Global Times affirme que l’incapacité des États-Unis et de l’Europe à « maintenir l’ordre mondial existant » et leur « marginalisation de la question palestinienne » sont les facteurs déterminants du conflit actuel. Un autre accuse les États-Unis et certains de leurs partenaires occidentaux d’« ajouter[ing] de l’huile sur le feu » et pour « avoir recherché une sécurité absolue » pour eux-mêmes « sous couvert de la paix ». Ces critiques sont parallèles aux critiques chinoises. accusations que les États-Unis « attisent les flammes » dans la guerre russo-ukrainienne en fournissant à l’Ukraine une assistance mortelle.

Au niveau national, les médias publics sont allés plus loin. Dans une exemple Début octobre, un compte de réseau social de la Télévision centrale de Chine a republié un extrait de la couverture de l’élection présidentielle américaine de 2020. Il incluait plusieurs théories du complot antisémites, notamment selon lesquelles « les Juifs influencent le gouvernement américain par l’argent et les votes ». Le clip sur les réseaux sociaux utilisait ensuite le hashtag « 占美人口3%犹太人操纵七成美国财富 » ou « Les Juifs représentent 3 % de la population américaine mais contrôlent 70 % de la richesse américaine ».

Récits dans les médias sociaux chinois

Weibo, souvent décrit comme une version chinoise de X (anciennement Twitter), est l’un des rares indicateurs restants de l’opinion publique chinoise, malgré une censure importante de son contenu et la forte présence de publications sanctionnées par le gouvernement. Quelques semaines après le début du conflit, 12 sujets/hashtags tendance liés à la guerre entre Israël et le Hamas ont été lus par au moins 250 millions de personnes (voir tableau 1). Il est intéressant de noter que la plupart des sujets d’actualité se concentrent sur Israël plutôt que sur Gaza, le Hamas ou la Palestine, même s’il est difficile de déterminer si cela reflète un véritable intérêt des utilisateurs ou des efforts de conservation de la part des censeurs. Vidéos et photos des attaques commises par les deux Israël et Hamas étaient endémiques, même si de plus en plus de messages mettaient en avant les atrocités commises par Israël. Les messages traitant du terrorisme du Hamas n’ont cependant pas été censurés et ont reçu à la fois la sympathie et la condamnation des internautes.