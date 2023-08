Recherchez Voyager 2 après que la Nasa ait accidentellement envoyé une mauvaise commande

La Nasa est à l’écoute de tout bruit provenant de Voyager 2 après avoir perdu le contact avec le vaisseau spatial à des milliards de kilomètres.

Se précipitant toujours plus profondément dans l’espace interstellaire, Voyager 2 est déconnecté depuis que les contrôleurs de vol ont accidentellement envoyé une mauvaise commande il y a plus d’une semaine qui a incliné son antenne loin de la Terre. L’antenne du vaisseau spatial s’est décalée de seulement 2%, mais c’était suffisant pour couper les communications.

Bien que cela soit considéré comme un long plan, la Nasa a déclaré lundi que son énorme antenne parabolique à Canberra, en Australie, était à l’affût de tout signal parasite de Voyager 2, qui se trouve à plus de 12 milliards de miles (19 milliards de km). Il faut plus de 18 heures pour qu’un signal d’aussi loin atteigne la Terre.

Les ingénieurs de la Nasa travaillant sur le vaisseau spatial Voyager 2 avant son lancement en 1977. V Photographie : NASA

Voyager 2 a été lancé depuis la Floride en 1977 pour étudier le système solaire extérieur ainsi que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – et a été envoyé quelques semaines avant son jumeau identique, Voyager 1. Il est entré dans l’espace interstellaire en 2018, après avoir découvert une foule de nouvelles lunes sur Uranus et un sur Jupiter.

Au cours de la semaine à venir, l’antenne de Canberra – qui fait partie du Deep Space Network de la Nasa – bombardera également les environs de Voyager 2 avec la bonne commande, dans l’espoir qu’elle atteigne sa cible, selon le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, qui gère les missions Voyager.

Sinon, la Nasa devra attendre octobre pour une réinitialisation automatique du vaisseau spatial qui devrait rétablir la communication, selon les responsables.

Toujours en contact avec la Terre, Voyager 1 est maintenant à près de 15 milliards de miles (24 milliards de km), ce qui en fait le vaisseau spatial le plus éloigné de l’humanité.