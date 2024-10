Recherchez les candidats de la région de Charlotte sur les bulletins de vote des élections générales de Caroline du Nord

Les électeurs auront des élections très disputées dans la région de Charlotte alors qu’ils se rendront aux urnes pour les élections générales de 2024.

Qu’y a-t-il sur mon bulletin de vote

En plus de la course à la présidentielle, tous les sièges du conseil d’État de Caroline du Nord sont à gagner : gouverneur, lieutenant-gouverneur, surintendant de l’instruction publique, auditeur, trésorier, secrétaire d’État et commissaires à l’agriculture, aux assurances et au travail. Chaque siège de la Chambre des représentants des États-Unis et de l’Assemblée générale de Caroline du Nord est également en élection.

Plusieurs courses judiciaires sont également en lice pour la Cour suprême de l’État, la Cour d’appel et le tribunal de district. Cependant, aucun des sièges du tribunal de district du comté de Mecklembourg ne compte plus d’un candidat.

Certaines des courses locales compétitives incluent le conseil des commissaires du comté de Mecklenburg, le conseil scolaire du comté de Cabarrus et les superviseurs de district de conservation des sols et de l’eau.

Il y a un référendum sur les bulletins de vote à l’échelle de l’État cette année : un amendement constitutionnel stipulant que seuls les citoyens américains adultes peuvent voter aux élections en Caroline du Nord.

Certains électeurs peuvent avoir d’autres référendums locaux sur leur bulletin de vote. Les électeurs de Charlotte, par exemple, décideront du sort de trois mesures obligataires totalisant 400 millions de dollars pour financer des projets de transport, de logement et d’amélioration des quartiers.

Trouver mon lieu de vote, exemple de bulletin de vote

Le vote anticipé commence jeudi et se termine à 15 heures le samedi 2 novembre. Le jour du scrutin est le 5 novembre. Les bureaux de vote seront ouverts de 6h30 à 19h30 le jour du scrutin. Les électeurs peuvent voter sur n’importe quel site lors du vote anticipé, mais doivent voter au bureau de vote désigné le jour du scrutin.

Pour trouver des sites de vote anticipé dans n’importe quel comté, visitez vt.ncsbe.gov/EVSite. Pour vérifier votre inscription, consulter votre exemple de bulletin de vote et trouver votre lieu de vote le jour du scrutin, visitez vt.ncsbe.gov/RegLkup.

Inscription des électeurs le jour même n’est disponible que lors du vote anticipé. La date limite pour s’inscrire et voter le jour du scrutin est dépassée.

Avenants et questionnaires du Charlotte Observer

En préparation de l’élection, The Charlotte Observer a envoyé des sondages aux candidats de l’État, du Congrès et locaux posant des questions sur leurs antécédents et leurs programmes.

Les réponses des candidats aux candidats contestés du comté de Mecklenburg sont ci-dessous. Nous avons également envoyé des questionnaires aux candidats aux élections législatives des comtés voisins et les publierons dès leur réception. Ils ont été légèrement modifiés pour plus de clarté et de grammaire.

Pour consulter les soutiens de l’Observer dans les courses locales et nationales, cliquez ici.