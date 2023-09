Recherchés : Taylor Swift et Beyoncé journalistes de la plus grande chaîne de journaux américaine – National

Juste un jour après avoir annoncé qu’elle était à la recherche d’un journaliste pour couvrir tout ce qui concerne Taylor Swift, la plus grande chaîne de journaux américaine a publié un autre poste de reportage de niche, couvrant nul autre que Beyoncé.

Selon les offres d’emploi, chaque écrivain travaillera principalement pour le journal Tennessean et USA Today, mais leur contenu sera distribué sur l’ensemble de la chaîne d’information de Gannett.

Swift et Beyoncé ont toutes deux d’importantes tournées mondiales en cours. La tournée mondiale Renaissance de Beyoncé devrait se terminer le mois prochain, tandis que la tournée Eras de Swift se poursuivra jusqu’à fin 2024.

Et s’il n’est pas rare que les chaînes de journaux embauchent des critiques de divertissement et des journalistes musicaux, il n’est pas fréquent qu’un journaliste soit chargé de couvrir un seul artiste.

Cependant, Beyoncé et Swift détiennent toutes deux une énorme influence culturelle et économique et leurs fans – respectivement les Beyhive et Swifties – sont connus pour soutenir financièrement des villes entières lorsque les artistes viennent en ville.

« À ce stade, Taylor Swift est fondamentalement sa propre économie », a déclaré un écrivain de Vanity Fair.

L’impact de sa tournée a été ressenti dans toutes les villes où elle s’est arrêtée, remplissant les stades, offrant aux fans une set list de 44 chansons couvrant sa carrière de près de deux décennies et injectant des millions de dollars dans les économies locales avec la gravité de son pouvoir de star.

Dans un rapport de la Réserve fédérale publié en juillet, l’agence a constaté que « mai a été le mois le plus élevé en termes de revenus hôteliers à Philadelphie depuis le début de la pandémie, en grande partie grâce à un afflux d’invités pour les concerts de Taylor Swift dans la ville ».

La présentation de seulement deux spectacles au Colorado a entraîné une augmentation de 140 millions de dollars du PIB de l’État pour l’année, selon un rapport du Common Sense Institute.

« La totalité de la tournée américaine de Taylor Swift pourrait générer 4,6 milliards de dollars de dépenses de consommation totales, soit plus que le PIB de 35 pays », indique le rapport.

Les qualifications pour chaque emploi de Gannett se lisent de la même manière, et chaque liste invite les candidats ayant « une voix – mais pas de parti pris » à lancer leur curriculum vitae sur le ring. Le recrutement devra rendre compte non seulement des détails et des moments forts des tournées de chaque chanteur, mais également de sa base de fans, de son impact sur le monde de la musique et des affaires, ainsi que de sa pertinence culturelle.

Chaque travail exige que le journaliste soit également disposé à voyager beaucoup.

Et bien que les listes aient enthousiasmé de nombreux fans et journalistes en herbe, il y a également eu pas mal de retour de flamme, beaucoup soulignant les nombreux licenciements de Gannett au cours des dernières années, qui comprenaient la suppression de 6 pour cent de sa division d’information en décembre dernier.

– avec des fichiers de Kathryn Mannie de Global News