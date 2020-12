Une chasse désespérée avait été lancée pour retrouver une fillette de huit ans qui avait disparu après un voyage à McDonalds avec un ami de la famille et un inconnu hier après-midi dans le cadre d’un enlèvement présumé.

Tiolah, connue sous le nom de Tillie, a été emmenée par sa voisine Annmarie Lawton et un homme appelé Adam, inconnu de sa famille, à Bristol vers 15 heures hier.

Annmarie, 29 ans, a visité la maison de Tiolah avec Adam et l’a emmenée chez McDonald’s à Sheen Road, Bedminster.

On s’attendait à ce qu’ils rentrent chez eux avec l’enfant de huit ans dans l’heure, mais ils ne l’ont pas fait.

La police traite la disparition de Tillie comme un enlèvement.

La police d’Avon et du Somerset a déclaré dans un communiqué: « La fille serait avec une voisine et une amie de la famille, Annmarie Lawton, et un homme inconnu, photographié aujourd’hui à East Street, à Bedminster.

Annmarie, 29 ans, a visité la maison de Tiolah le mercredi 16 décembre avec un homme connu sous le nom d’Adam. Elle et Adam ont emmené Tiolah peu après 15 heures pour visiter McDonald’s à Sheen Road, Bedminster. Ils devaient rentrer dans l’heure.

« Depuis, ils n’ont pas ramené Tiolah chez eux ni ne sont revenus chez Annmarie. La mère de Tiolah a signalé sa disparition vers 19 heures.

« Bien qu’il puisse y avoir une explication raisonnable, la police traite cette enquête comme un enlèvement.

«Tiolah est décrite comme blanche, avec des cheveux blonds. Elle portait des leggings à pois noirs et blancs et une veste noire et avait un sac à dos de couleur claire.

« Annmarie est blanche, avec de longs cheveux roux, mesurant environ 5 pieds 6 pouces. Elle portait un blouson aviateur noir avec un col en fourrure, des leggings noirs et des baskets noires.

« L’homme est décrit comme dans la vingtaine, mesurant environ 5 pieds 6 pouces et trapu avec un visage rond, une peau d’olive et une tête chauve. Il portait un jean, un sweat à capuche zippé gris foncé et un bonnet et sur les photos il portait une veste matelassée marron clair.

«Annmarie a des liaisons à travers la grande région de Bristol et ils peuvent utiliser les transports en commun.

«Si vous savez où se trouve Tiolah maintenant, appelez immédiatement le 999 en citant la référence 5220282127.

«Si vous avez d’autres informations sur ses allées et venues, ou sur l’identité de« Adam », appelez 101 et donnez la même référence.

DCI Ed Yaxley a déclaré: « Nous n’avons aucune preuve que Tiolah a été blessée, mais elle est maintenant absente de la maison sans la permission de sa mère depuis plus de 12 heures.

«Annmarie, si vous voyez cela, veuillez nous contacter immédiatement. Nous voulons simplement ramener Tiolah en toute sécurité dans sa famille.