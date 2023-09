Recherche urgente de Reece Weller, un garçon de neuf ans disparu à Tonbridge

Les policiers recherchent désespérément un garçon de neuf ans porté disparu.

Reece Weller a disparu de Tonbridge, dans le Kent, depuis 10 heures ce matin.

Reece Weller a disparu

Il a été vu pour la dernière fois dans le quartier de Lodge Oak Lane de la ville.

Il est décrit comme mesurant environ 4 pieds 3 pouces, avec des cheveux blonds raides avec une longue frange.

On pense qu’il porte un T-shirt Avengers, un short Mario rouge et noir et des baskets noires.

Quiconque l’a vu ou sait où il se trouve est invité à appeler le 999, en citant le 03-0623.