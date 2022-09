Les COPS recherchent frénétiquement une mère qui a disparu avec ses deux enfants.

Charlene Clayton, 35 ans, a emmené ses enfants Carter et Callum, tous deux âgés de quatre ans, de la maison de leur tuteur à Walthamstow, au nord-est de Londres, lundi après-midi et n’a pas été revue depuis.

La police recherche Charlene Clayton et ses deux enfants Crédit : Police métropolitaine

La mère a rendu visite à Carter et Callum, tous deux âgés de quatre ans, dans une propriété résidentielle d’Acacia Road où ils sont pris en charge par un tuteur hier après-midi.

La femme de 35 ans a quitté la propriété d’Acacia Road avec les enfants pour visiter un magasin voisin, mais elle n’est pas revenue et la police a été appelée peu avant 17h20.

Les agents ont lancé une enquête urgente et ont mené un certain nombre d’enquêtes.

On pense que Charlene s’est rendue dans la région de Chingford.

L’agent-détective Amy Campion, de l’équipe de police locale de Waltham Forest, a déclaré: “Nous sommes de plus en plus préoccupés par le bien-être de Charlene et de ses deux enfants et nous tenons à prendre contact avec elle pour confirmer qu’ils sont tous sains et saufs.

“Charlene était en contact avec le tuteur des enfants après avoir quitté la maison, mais ce contact a depuis cessé.

“Je comprends également que cet incident suscitera des inquiétudes au sein de la communauté, mais je tiens à rassurer le public sur le fait que nous ne pensons pas qu’il existe un risque plus large.

“Nous menons une série d’enquêtes, mais nous avons besoin d’entendre toute personne qui a des informations sur le sort de Charlene et je demanderais également que les gens des régions de Walthamstow et de Chingford la surveillent et signalent toute observation possible à la police. en appelant le 999.”

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la police en citant CAD 5254/12Sep.