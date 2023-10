Recherche urgente de deux hommes après qu’une femme d’une trentaine d’années ait été « violée » dans des buissons par un chemin de halage d’Ipswich

LA chasse urgente est lancée pour retrouver deux hommes après qu’une femme aurait été violée dans des buissons près d’un skate park.

La femme d’une trentaine d’années se promenait à Ipswich tôt vendredi matin lorsque l’horreur s’est produite.

Une femme aurait été violée par deux hommes aux premières heures de vendredi alors qu’elle marchait à Ipswich.

Elle aurait été emmenée dans des buissons par deux hommes qui l’auraient attaquée, avant de fuir les lieux.

La police tente désormais de retrouver de toute urgence les agresseurs présumés.

La police du Suffolk a déclaré : « La police lance un appel à témoins ou à des informations après un rapport selon lequel une femme aurait été gravement agressée sexuellement à Ipswich.

« L’incident s’est produit très tôt le vendredi 29 septembre, entre minuit et 1h30 du matin, à proximité d’un chemin de halage à proximité du parc à pieux de Stoke Bridge, dans le centre-ville.

« La victime, une femme d’une trentaine d’années, a déclaré avoir été emmenée dans des buissons à proximité du chemin de halage par deux hommes. La victime a ensuite été violée et les agresseurs ont quitté les lieux.

« Une scène de police est actuellement en place alors que les enquêtes sur les circonstances complètes de l’incident se poursuivent.

« La victime est prise en charge par des agents spécialement formés.

« Les agents locaux effectuent des patrouilles dans la zone et toute personne ayant des inquiétudes est encouragée à leur parler.

« Les détectives progressent actuellement sur un certain nombre de pistes d’enquête pour identifier le(s) suspect(s) et lancent un appel à toute personne ayant été témoin de l’incident, disposant d’images de vidéosurveillance dans la zone ou ayant remarqué toute autre activité suspecte au moment de l’infraction, à contacter la police en citant la référence 37/57274/23. »

Plus à venir… Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur The Sun Online. Thesun.co.uk est votre destination incontournable pour les meilleures nouvelles sur les célébrités, les nouvelles sur le football, des histoires réelles, des photos à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Aimez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @Le soleil.