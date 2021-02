Recherché: Une publicité cherche un stratège en relations publiques bien payé pour le gouverneur de New York au milieu des décès dans les maisons de retraite et des scandales de harcèlement

Recherché: Une publicité cherche un stratège en relations publiques bien payé pour le gouverneur de New York au milieu des décès dans les maisons de retraite et des scandales de harcèlement

Le bureau d’Andrew Cuomo aurait publié une annonce cherchant un directeur de la communication pour gérer les «messages» des nombreux scandales de l’État, des dissimulations de décès dans les maisons de retraite aux allégations de harcèlement sexuel en passant par la corruption sans fin.

«La Chambre exécutive de l’État de New York a une ouverture immédiate pour un exécutif de haut niveau pour diriger les messages pour le bureau du gouverneur. Le poste relève du directeur des communications », a révélé la liste, republiée mercredi.

Le Gouverneur Cuomo est à la recherche d’un nouveau porte-parole. Son bureau a publié cette annonce décrivant leur "immédiat" besoin il y a environ une heure. pic.twitter.com/KlGs18th0E – Hunter Walker (@hunterw) 25 février 2021

Le rôle est très payant, avec un salaire compris entre 100 000 et 150 000 dollars par an, selon Daybook, un site d’offres d’emploi. On attend de l’employé qu’il contribue au développement »des messages créatifs pour aider à expliquer les priorités de politique publique de l’État.«

Plus précisément, le recruteur doit être en mesure de communiquer sur New York « des politiques publiques innovantes et révolutionnaires » dans le but de « aider à expliquer le bilan de l’administration et les services gouvernementaux à la disposition des New-Yorkais.«

Beaucoup de New-Yorkais ont tenu à remettre en question ce bilan, se demandant pourquoi la ville voudrait parler du désastre qu’elle avait causé à la suite de la pandémie de Covid-19.

* doit avoir une passion pour le harcèlement sexuel et couvrir les décès de Covid dans une maison de retraite. – The Secondary Affluent Society (@jefsecondmbv) 25 février 2021

Il y a une faute de frappe. Il recherche un responsable pour la stratégie et le massage. Vous devez donner des frottements au gouvernement. – NOTTheALFPodcast (@not_alf) 25 février 2021

Rich Azzopardi, le conseiller principal du gouverneur, a insisté sur le fait que l’administration cherchait quelqu’un pour occuper ce poste depuis au moins octobre, ce que le journaliste de Yahoo Hunter Walker – qui a trouvé le plus récent article du Daybook – a confirmé.

Cependant, les scandales de l’administration Cuomo durent depuis un certain temps – si quelque chose, certains ont souligné, le millésime de l’annonce a rendu le gouverneur pire, pas meilleur.

Oh, y a-t-il une raison pour laquelle Cuomo a besoin d’aide pour les relations publiques en ce moment? Pourrait aussi simplement publier une ouverture pour Professional Damage Controller. 😂 – Hamlet, Acte III, Scène III, Ligne 87 (@CriminalJustish) 25 février 2021

Les responsabilités incluent également une tolérance pour les rabaissements misogynes, les allées et venues effrayantes et les baisers sournois. – JQ LLC, Il est difficile d’être un saint dans Impunity City (@jqllc) 25 février 2021

Celui qui obtient cela devrait simplement annoncer que cuomo démissionne, a promis de ne plus jamais se présenter aux élections et qu’il a profondément honte de toute l’horreur qu’il a apportée au monde, peu importe si cela est vrai. – DW O’Boyle (@DWOBoyle) 25 février 2021

Le bureau de Cuomo a été critiqué pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, avec des accusations qui ont volé rapidement après qu’il soit apparu plus tôt ce mois-ci que le gouverneur avait délibérément évité de divulguer les totaux des décès dans les maisons de soins infirmiers au ministère de la Justice quand ils l’ont demandé, craignant soi-disant les chiffres. serait utilisé « politiquement”Par l’administration Trump. Une coalition bipartite de législateurs a exigé une enquête approfondie sur les échecs de l’administration Cuomo au cours des premiers mois de la pandémie, au cours desquels des patients positifs à Covid ont été placés dans des maisons de retraite malgré la possibilité presque certaine de tomber malade et peut-être de tuer les autres patients.

Au cours de ces mêmes mois, le frère de Cuomo, Chris, animateur de Cuomo Prime Time de CNN, avait régulièrement des entretiens légers avec son frère.

Le gouverneur a par la suite nié être responsable des décès, accusant à la place le personnel des maisons de retraite. « Ce que disent toutes les données, c’est que la raison pour laquelle vous avez eu des infections dans les maisons de soins infirmiers était parce que le personnel a introduit l’infection», A-t-il déclaré à Morning Joe de MSNBC.

En plus de ce scandale, la représentante Elise Stefanik (à droite) a exhorté Cuomo à «démissionner immédiatement»Mercredi après que l’ancienne assistante du gouverneur Lindsey Boylan a détaillé ses plaintes de harcèlement sexuel contre lui. L’administration de Cuomo a nié les actes répréhensibles.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!