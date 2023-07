Recherche suspendue pour les jeunes disparus dans les inondations en Nouvelle-Écosse

La recherche de la seule personne toujours portée disparue après les inondations dévastatrices en Nouvelle-Écosse a été temporairement suspendue, selon la GRC.

Surintendant de la GRC de la N.-É. Sean Auld a déclaré lundi dans un communiqué qu’en raison de poches d’eau dangereusement profondes dans la zone de recherche secondaire, la recherche a été annulée jusqu’à ce que davantage d’eau s’écoule.

« Malgré une recherche approfondie à ce jour, nous n’avons malheureusement pas encore retrouvé le jeune disparu », a déclaré Auld.

Colton Sisco, six ans, à gauche, Natalie Harnish, six ans, au centre, et Nick Holland, 52 ans, sont morts lors des inondations qui ont dévasté certaines parties de la Nouvelle-Écosse les 21 et 22 juillet 2023. (Arbor Memorial/Ronald A. Walker Funeral Homes)

Quatre personnes, dont un homme, deux enfants et le jeune, ont disparu le 22 juillet après que leurs véhicules ont été submergés par des inondations dans la région de Brooklyn de la municipalité régionale de West Hants.

La semaine dernière, des équipes de recherche ont retrouvé les corps de l’homme et de ses deux enfants, qui ont été identifiés comme étant Nicholas Holland, 52 ans, et Natalie Harnish et Colton Sisco, tous deux âgés de 6 ans.

L’identité du jeune disparu n’a pas été révélée par la police.

La GRC a déclaré que les efforts initiaux pour localiser les jeunes dans la zone de recherche principale à Brooklyn se sont terminés le 27 juillet et se sont depuis concentrés sur une zone secondaire, « immédiatement adjacente » à la zone de recherche de Brooklyn.

Quatre-vingt-cinq pour cent de celui-ci ont maintenant été drainés et fouillés, et la police a déclaré que les activités de recherche reprendront une fois que les profondes poches d’eau, qui devraient se retirer naturellement dans les prochains jours, seront drainées.

La police a déclaré qu’elle gardait espoir que la recherche se révélera fructueuse.

« L’objectif reste de ramener les jeunes disparus à leur famille », a déclaré Auld. « Dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité, les chercheurs reprendront cette tâche. »

Une recherche tertiaire qui s’est déroulée du rivage de Halls Harbor à Brooklyn et de Maitland à Brooklyn s’est terminée dimanche.

« À ce jour, les chercheurs ont couvert plus de 495 acres de terrain, 104 kilomètres carrés de bassin versant et d’eaux de marée et 417 kilomètres carrés de rivage par voie aérienne », a indiqué la GRC dans un communiqué.

La police a déclaré que la recherche a été menée par la NS Ground Search and Rescue Association, avec le soutien de nombreux services d’incendie et du ministère des Ressources naturelles, entre autres.

Environ 65 chercheurs ont aidé chaque jour, a déclaré la GRC.