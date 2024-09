Recherche sur le syndrome de Rett | Le Manitobain

Le syndrome de Rett est un trouble neurologique rare qui touche 1 femme sur 10 000 naissances. Les nourrissons atteints de ce syndrome se développent généralement normalement pendant les six premiers mois de leur vie. Ensuite, ils commencent à perdre des compétences qu’ils possédaient auparavant, comme la capacité de communiquer, de ramper et d’utiliser leurs mains.

En grandissant, les enfants atteints du syndrome de Rett voient leur capacité à utiliser leurs muscles diminuer et ont des difficultés à se déplacer, à se coordonner et à parler. Ils peuvent également présenter des mouvements inhabituels des mains, comme des claquements de mains répétitifs, ainsi que des crises d’épilepsie et des déficiences intellectuelles.

Mojgan Rastegar est professeur de biochimie et de génétique médicale à l’Université du Michigan. Elle a passé plus d’une décennie à rechercher le mécanisme de la maladie du syndrome de Rett.

« Plus j’étudiais le mécanisme sous-jacent de la maladie de ce grave trouble neurodéveloppemental, plus j’étais déterminée à comprendre la base moléculaire causale de la fonction neuronale altérée », a-t-elle déclaré.

Le syndrome de Rett est causé par une mutation du gène MECP2 (protéine de liaison à la méthylcytosine 2), qui produit une protéine nécessaire au développement du système nerveux. En cas de mutation, le gène MECP2

Le gène ne produit pas suffisamment de protéines ou est endommagé. En l’absence de protéines et en l’absence d’un système nerveux pleinement fonctionnel, le syndrome de Rett se développe.

Pratiquement tous les cas de syndrome de Rett surviennent de manière aléatoire, car la mutation MECP2 est généralement spontanée plutôt qu’héréditaire et transmise de génération en génération.

Presque toutes les personnes atteintes du syndrome de Rett sont des femmes, car le gène MECP2 se trouve sur le chromosome X. Les femmes atteintes du syndrome de Rett ont généralement deux chromosomes X, dont l’un est normal et atténue les effets du chromosome X muté.

Comme les hommes possèdent un chromosome Y et un chromosome X, une mutation sur leur seul chromosome X est souvent mortelle. Les garçons atteints du syndrome de Rett sont généralement mort-nés ou décèdent en bas âge. Si un garçon est atteint du syndrome de Klinefelter, c’est-à-dire lorsqu’il existe un chromosome Y et deux chromosomes X (dont l’un peut être normal, ce qui atténue l’effet du chromosome muté), ou si la mutation génétique spécifique de son gène MECP2 est moins grave, il peut survivre et grandir.

Il n’existe actuellement aucun traitement curatif contre le syndrome de Rett. Mais des chercheurs comme Rastegar ouvrent la voie à de nouveaux traitements et à une meilleure compréhension de la maladie.

« Mon objectif ultime est d’aider les patients touchés et leurs familles à avoir une meilleure qualité de vie », a déclaré le professeur.

En 2019, Rastegar a créé le Human Rett Syndrome Brain Bio-Repository, un laboratoire unique au Manitoba qui reçoit des cerveaux donnés de patients atteints du syndrome de Rett dans tout le pays.

À ce jour, le laboratoire a acquis des dizaines de tissus cérébraux post-mortem. Grâce à des recherches approfondies, l’équipe de Rastegar a identifié certaines voies moléculaires qui sont anormalement activées lorsque les patients atteints du syndrome de Rett produisent de nouvelles protéines. De plus, ils ont découvert des types de cellules spécifiques d’origine dans des zones du cerveau qui jouent un rôle important dans les symptômes du syndrome de Rett.

Les études menées en laboratoire ont déterminé que le gène MECP2 fonctionne différemment dans le cerveau humain par rapport au cerveau des animaux fréquemment utilisés dans la recherche sur le syndrome de Rett.

« Les modèles animaux de maladies ont joué un rôle très important », a déclaré Rastegar. « Ils sont très utiles pour répondre à des questions scientifiques fondamentales dans un environnement contrôlé, avec la possibilité d’être reproduits biologiquement et testés pour la reproductibilité et la signification des résultats. »

« Il est toutefois avéré que le cerveau humain est un organe extrêmement complexe et on ne peut pas s’attendre à une traduction directe des études réalisées à partir de systèmes modèles. »

Les recherches du laboratoire portent sur les différences clés entre les modèles humains et animaux et étudient leurs différences et leurs similitudes dans le but de produire à terme des traitements pour les patients atteints du syndrome de Rett.

Rastegar a souligné que les recherches du laboratoire étaient essentielles non seulement pour le syndrome de Rett, mais également pour d’autres troubles incurables comme le trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale et l’autisme.

Elle a souligné que cette recherche ne serait pas possible sans les dons désintéressés de ceux dont la vie a été emportée par le syndrome de Rett et des personnes qui les soutiennent.

« En tant que parents, nous savons que nos enfants et nos jeunes adultes s’engagent dans la vie avec tout ce qu’ils ont », a déclaré la mère d’un fils atteint du syndrome de Rett dont le décès a été à l’origine de l’élaboration du protocole de don de cerveau. « Ils seraient les premiers à vouloir trouver un remède contre la maladie de Rett. Et leur don de cerveau post-mortem pourrait bien fournir la clé dont les chercheurs ont besoin pour trouver ce remède. »