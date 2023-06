Recherche submersible du Titanic : Qu’est-il arrivé au Titan | Nouvelles du monde

Après cinq jours de recherches effrénées, des « pièces majeures » du Titan ont été retrouvées près de l’épave du Titanic – les cinq hommes qui étaient à bord du submersible étant présumés morts.

Les garde-côtes américains ont déclaré que la percée avait été réalisée par un véhicule télécommandé (ROV) qui avait parcouru le fond de l’océan.

Le robot de haute mer, qui a été envoyé sous les vagues par le navire canadien Horizon Arctic, a fait la découverte initiale jeudi matin lorsqu’il a repéré le « cône de queue » de la pointe arrière du submersible.

Il a été trouvé à environ 1 600 pieds (500 mètres) de la proue de l’épave du Titanic.

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood et Shahzada Dawood sont tous présumés morts





Hommages rendus aux passagers du Titan – mises à jour en direct

Le contre-amiral John Mauger a déclaré lors d’une conférence de presse au port de Boston que le ROV a ensuite continué à explorer la zone et a trouvé d’autres débris, y compris l’extrémité avant de la coque à pression et plus tard l’autre extrémité.

Il a déclaré qu’en consultation avec des experts, il avait été conclu que « les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression.

« Sur cette décision, nous avons immédiatement informé les familles… Je présente mes plus sincères condoléances », a-t-il déclaré.

En réponse à une question de James Matthews de Sky, les responsables ont révélé qu’ils avaient fini par repérer « cinq pièces majeures différentes » du navire, ce qui leur a permis de l’identifier positivement comme étant le Titan.

0:58

« Perte catastrophique de la chambre de pression »



« Totalité du navire » retrouvée

Après la découverte du cône de queue, le ROV est ensuite tombé sur un grand champ de débris à proximité, ont déclaré des responsables, où l’avant de la chambre de pression du sous-marin a été retrouvé.

Cela a fourni la « première indication qu’il y a eu un événement catastrophique », a déclaré Paul Hankins, directeur des opérations de sauvetage dans l’US Navy.

Le robot est ensuite tombé sur un deuxième champ de débris plus petit, qui contenait l’autre extrémité de la cale sous pression, qui, selon M. Hankins, « a fondamentalement compromis la totalité de ce récipient sous pression ».

Les responsables ont déclaré que les ROV continueraient de fouiller la zone pour « cartographier complètement ce qui s’y trouve ».

Mais ils ont refusé d’être attirés par les perspectives de récupérer les corps de ceux qui sont morts.

Le contre-amiral John Mauger a déclaré aux journalistes qu’il s’agissait d’un « environnement incroyablement impitoyable » et que les débris étaient « conformes à une implosion catastrophique du navire ».

Horizon Arctic a envoyé le robot qui a trouvé les débris





« Les questions confiantes recevront une réponse »

L’expert Carl Hartsville, de la Woods Hole Oceanographic Institution, a déclaré lors de la même conférence de presse qu’il n’avait rien vu indiquant que le sous-marin s’était écrasé sur le Titanic ou avait implosé au-dessus.

Il a déclaré que le champ de débris suggérait que la catastrophe s’était produite loin du Titanic dans « la colonne d’eau » – un terme utilisé pour décrire l’espace entre la surface et le fond de l’océan.

M. Hartsville a déclaré que les débris du sous-marin avaient été retrouvés sur un « fond lisse » de la mer et qu’il n’y avait « aucune épave [from the Titanic] dans la zone ».

Le contre-amiral Mauger a déclaré qu’il était trop tôt pour dire quand le Titan avait implosé et a déclaré que les bruits de claquement entendus pendant la recherche ne semblaient pas avoir été liés aux débris qu’ils avaient trouvés.

Il a déclaré que les bouées pour détecter le son étaient dans l’eau depuis plus de 72 heures et n’avaient détecté aucun « événement catastrophique » pendant cette période.

Il a ajouté: « Comment, pourquoi et quand cela s’est-il produit … sont des questions sur lesquelles nous collecterons autant d’informations que possible pendant que les gouvernements se réunissent et discutent de ce à quoi pourrait ressembler une enquête de cette nature.

« C’est quelque chose qui s’est passé dans une partie éloignée de l’océan… c’est donc un cas complexe à résoudre, mais je suis convaincu que ces questions commenceront à trouver des réponses. »

Comment la recherche s’est déroulée

Le Titan a commencé sa descente de deux heures vers l’épave du Titanic, à une profondeur de 3 810 m (12 500 pieds), vers 8h00 heure locale (13h00 heure britannique) le dimanche 18 juin.

À 9 h 45 (17 h 00, heure du Royaume-Uni), le sous-marin a perdu le contact avec son navire de surface. Titan ne s’est ensuite pas présenté à son heure de surface prévue de 15h (20h, heure du Royaume-Uni).

Mais ce n’est qu’à 17 h 40 (22 h 40, heure du Royaume-Uni) que les garde-côtes américains ont été mis au courant.

Le vaisseau Atalante





La recherche commence

Les navires et avions américains et canadiens ont officiellement commencé leurs recherches le lendemain, le lundi 19 juin.

Des bouées acoustiques, capables de surveiller le son à des profondeurs allant jusqu’à environ 3 900 m (13 000 pieds), ont été larguées dans l’Atlantique pour tenter de détecter tout signe de l’engin manquant.

« Bruits de claquement »

Comme des détails sont apparus le mardi 20 juin sur qui était à bordla France s’est engagée à envoyer Atalante, un navire équipé d’un navire de plongée sous-marine, dans la zone de recherche.

L’urgence de la recherche a été mise en évidence par des informations provenant de celui du navire opérateur, OceanGate Expeditions, qui a déclaré que Titan disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures en cas d’urgence.

Cependant, des espoirs ont été soulevés lorsque des rapports ont révélé que des sons avaient été détectés sous l’eau pendant plusieurs heures.

Aucune annonce officielle n’a été faite, bien que les médias américains aient commencé à rapporter la nouvelle.

Course de sauvetage

La Garde côtière américaine a confirmé le mercredi 21 juin qu’un avion canadien P-3 avait détecté des bruits de claquement sous-marin à des intervalles de 30 minutes, mais ajouté que la recherche résultante est revenue « négative ».

La Garde côtière américaine, la Marine américaine, la Garde côtière canadienne et OceanGate Expeditions ont établi un commandement unifié pour superviser les opérations de recherche, le navire français Atalante arrivant plus tard dans la soirée. Au moins 10 navires étaient impliqués à ce moment-là.

Les responsables ont estimé l’approvisionnement en air respirable dans le sous-marin s’épuiserait vers 12 h 08, heure du Royaume-Uni.

Découverte de débris

Le délai estimé pour l’épuisement de l’approvisionnement en oxygène de Titan a été atteint juste après midi le jeudi 22 juin. Mais le contre-amiral à la tête de l’opération de recherche et de sauvetage a déclaré à Sky News qu’elle restait « active » et que les équipages avaient « de l’espoir ».

Tous les navires impliqués dans la recherche étaient alors enfin en place – y compris le navire Atalante, qui a apporté un robot capable de plonger à 6 000 m (19 600 pieds).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:33

« Deux amis à moi sont partis »



Juste avant 16h50 (heure du Royaume-Uni), les garde-côtes américains ont révélé qu' »un champ de débris a été découvert dans la zone de recherche par un ROV près du Titanic ».

Il a ajouté dans un bref communiqué que « des experts au sein du commandement unifié évaluent les informations ».

Sky News a ensuite interviewé David Mearns, un expert en sauvetage qui connaît deux des cinq hommes à bord.

En direct sur les ondes, il a reçu un message WhatsApp suggérant que le « cadre d’atterrissage et le capot arrière » du navire avaient été découverts.

Il a déclaré: « Ils n’utilisent pas d’expressions comme » champ de débris « à moins qu’il n’y ait aucune chance de récupérer les hommes vivants.

« Un champ de débris implique une rupture du submersible… ce qui indique vraiment quel est le pire scénario, qui est un échec catastrophique et généralement c’est une implosion.

« La seule grâce salvatrice est que cela aurait été immédiat – littéralement en millisecondes – et les hommes n’auraient pas su ce qui se passait. »

Juste avant 20 heures, heure du Royaume-Uni, OceanGate a déclaré dans un communiqué qu’il pensait que les personnes à bord avaient « malheureusement été perdues ».

L’entreprise a déclaré qu’elle « pleurait la perte de vies humaines » et a exprimé sa gratitude « pour les innombrables hommes et femmes de multiples organisations de la communauté internationale qui ont fourni de vastes ressources et ont travaillé si dur pour cette mission ».