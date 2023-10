Recherche spatiale : comment les arbres révèlent ce qui s’est passé dans le passé

Un pin centenaire dans les Alpes françaises a amené les chercheurs à découvrir la plus grande tempête solaire jamais connue dans l’histoire de la Terre.

Les preuves suggèrent qu’il y a eu une « énorme » augmentation des niveaux de radiocarbone il y a environ 14 300 ans, qui, selon les scientifiques, a été causée par cette tempête solaire nouvellement identifiée.

Et on estime qu’elle est deux fois plus grande que deux tempêtes solaires découvertes précédemment qui se sont produites en 993 et ​​774 après JC – connues sous le nom d’événements Miyake – la tempête est la plus grande de toutes celles découvertes jusqu’à présent.

La recherche, publiée lundi dans la revue Philosophical Transactions de la Royal Society, montre à quel point les tempêtes solaires peuvent être violentes.

Un groupe de chercheurs internationaux du Collège de France, du CEREGE, de l’IMBE, de l’Université d’Aix-Marseille et de l’Université de Leeds ont déclaré avoir mesuré les niveaux de radiocarbone dans des arbres anciens du sud des Alpes françaises.

Ils ont déclaré que les anneaux dans les troncs d’arbres, qu’ils ont décrits comme des «sous-fossiles», reflètent des changements majeurs dans l’environnement et peuvent donc être utiles lors de la recherche d’indices sur ce qui s’est passé dans le passé.

Les cernes de l’un des arbres échantillonnés – une espèce connue sous le nom de pin sylvestre, pin sylvestre ou pin baltique – suggèrent qu’il y a eu un « pic » des niveaux de radiocarbone il y a environ 14 300 ans. L’équipe a ensuite comparé cet échantillon avec un échantillon prélevé dans les carottes de glace du Groenland pour confirmer si le radiocarbone pouvait être lié à une tempête solaire « massive ».

Cernes d’un arbre subfossile enfoui dans la rivière Drouzet. (Cécile Miramont)

Edouard Bard, professeur d’évolution du climat et des océans au Collège de France et au CEREGE et auteur principal de l’étude, a déclaré que le radiocarbone est constamment produit par des réactions en chaîne.

« Les scientifiques ont découvert que les événements solaires extrêmes, notamment les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, peuvent également créer des explosions à court terme de particules énergétiques qui sont préservées sous la forme d’énormes pics de radiocarbone », a déclaré Bard dans un communiqué de presse à propos de l’étude.

Selon les chercheurs, sur la base d’échantillons des Alpes et du Groenland, il semble que ce qu’ils voyaient était la preuve d’une tempête solaire majeure.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?

« Le radiocarbone offre un moyen phénoménal d’étudier l’histoire de la Terre et de reconstituer les événements critiques qu’elle a vécus », a déclaré Tim Heaton, professeur de statistiques appliquées à l’École de mathématiques de l’Université de Leeds, dans un communiqué de presse à propos de la découverte de la tempête.

Les chercheurs ont déclaré que si une tempête solaire de cette ampleur devait se produire aujourd’hui, elle serait « catastrophique » pour la société moderne, avec le potentiel de détruire les télécommunications, les satellites et les réseaux électriques, ce qui nous coûterait des milliards.

« Une compréhension précise de notre passé est essentielle si nous voulons prédire avec précision notre avenir et atténuer les risques potentiels », selon Heaton.

Il n’a pas expliqué comment ces informations pouvaient être utilisées pour faire des prédictions.

La plus grande tempête solaire enregistrée dans l’histoire de l’humanité s’est produite en 1859. Connue sous le nom d’événement de Carrington, elle a provoqué des perturbations « massives » des infrastructures.

Selon les chercheurs impliqués dans cette étude, cette tempête solaire a touché « des machines télégraphiques et a créé une aurore nocturne si brillante que les oiseaux ont commencé à chanter, croyant que le Soleil avait commencé à se lever ».

Illustration artistique d’événements sur le soleil modifiant les conditions dans l’espace proche de la Terre. (NASA)

Mais cet événement était beaucoup plus petit que les précédentes tempêtes solaires que les scientifiques disent avoir pu confirmer à partir d’un passé ancien, y compris la tempête qui, selon eux, s’est produite il y a 14 300 ans.

« Nous ne savons pas ce qui provoque de telles tempêtes solaires extrêmes, à quelle fréquence elles pourraient se produire, ou si nous pouvons les prédire d’une manière ou d’une autre », ont déclaré les chercheurs dans le communiqué de presse.

Mais comprendre l’ampleur avec laquelle elles peuvent se produire est en partie la raison pour laquelle les chercheurs se disent enthousiastes à l’idée de découvrir ce qu’ils appellent la plus grande tempête solaire à ce jour.

« Nous avons encore beaucoup à apprendre », a déclaré Heaton. « Chaque nouvelle découverte permet non seulement de répondre aux questions clés existantes, mais peut également en générer de nouvelles. »