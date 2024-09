Recherche | Santé Sinaï

Nos Instituts

Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum (LTRI) est à la pointe de l’innovation chez Sinai Health. Il est reconnu comme l’un des principaux centres de recherche biomédicale au monde. Créé en 1985 et affilié à la Université de Toronto, Le LTRI réalise des progrès profonds dans notre compréhension de la biologie humaine dans la santé et la maladie.

Nos recherches portent sur la biologie des systèmes, la santé des femmes et des nourrissons, la biologie du cancer, la médecine régénérative, la neurobiologie, le diabète et bien plus encore. Le LTRI se nourrit d’innovation, en utilisant des technologies de pointe et des outils d’intelligence artificielle pour approfondir notre compréhension de la santé et de la maladie. Notre culture d’excellence et de collaboration attire des scientifiques du monde entier et favorise un environnement où des idées audacieuses et des perspectives diverses favorisent les avancées scientifiques.

Les recherches vitales axées sur le patient menées à l’hôpital Mount Sinai et à l’hôpital Hennick Bridgepoint complètent les découvertes biomédicales du LTRI. Ces recherches sont menées dans les services cliniques et dans les Institut de médecine d’urgence Schwartz/Reisman. Nos chercheurs cliniques, dont beaucoup sont affiliés au LTRI, cherchent à améliorer les traitements et à trouver des remèdes pour certaines des maladies les plus difficiles à traiter, du cancer au diabète en passant par les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Grâce à leurs travaux, des recherches de pointe continuent de déboucher sur de nouvelles méthodes plus efficaces pour prévenir, diagnostiquer et traiter les maladies.

Chez Sinai Health, nous sommes également fiers de rechercher des soins efficaces, compatissants et empathiques, à la fois par le biais de nos filières de recherche clinique et au sein du Science of Care Institute. Basé à Hennick Bridgepoint, le Science of Care Institute utilise des preuves scientifiques pour permettre à nos professionnels de la santé de redéfinir et d’améliorer les soins aux patients.

Nous sommes impatients de réunir nos équipes de recherche dans une tour de recherche spécialement conçue sur Murray Street. L’avenir de la découverte, de la traduction clinique et des soins aux patients à Sinai Health est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets grâce à des innovations qui changeront la vie.