Recherche renouvelée pour les restes de 4 victimes de l’incendie d’un bar gay en 1973

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) – Près d’un demi-siècle après que l’incendie criminel a tué 32 personnes dans un bar gay de la Nouvelle-Orléans, le conseil municipal a renouvelé la recherche des restes de quatre victimes, dont trois qui n’ont jamais été identifiées.

Le salon UpStairs a brûlé le 24 juin 1973, tuant 31 hommes, dont deux dont la mère est morte avec eux, et blessant une autre femme et 14 hommes.

Ferris LeBlanc, 50 ans, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a combattu lors de la bataille des Ardennes, et trois corps brûlés sans identification ont été enterrés les uns à côté des autres dans le “champ de potier” banalisé de la ville.

La motion adoptée jeudi ordonne au procureur de la ville, au directeur de la gestion immobilière et au directeur général de fournir “toute l’assistance raisonnable” pour récupérer les restes.

“La réponse impitoyable et profondément inadéquate de la ville… enracinée dans un sentiment anti-gay omniprésent” a aggravé la souffrance des familles et des amis des victimes, déclare la motion rédigée par le membre du conseil JP Morrell.

Et, a-t-il écrit, “la mauvaise tenue des registres et l’indifférence continuent d’entraver les efforts des membres survivants de la famille pour récupérer les corps des victimes et leur donner la dignité d’un enterrement convenable”.

Le conseil estime que la ville a l’obligation morale de faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider “la récupération et l’inhumation digne des victimes du massacre du salon à l’étage”, indique la motion.

Le conseil a présenté des excuses officielles pour la réponse de la ville le 23 juin, un jour avant le 49e anniversaire de l’incendie.

“Le conseil a promis d’aller au fond de ce problème et de faire tout ce qu’il peut pour nous aider à mettre fin à cette histoire”, a écrit la famille de LeBlanc dans une déclaration à ABC News. “Nous sommes prudemment optimistes quant à ce regain d’intérêt et espérons qu’il se terminera par une résolution positive.”

L’incendie a été le plus grand massacre d’homosexuels du XXe siècle, ont noté les excuses du conseil municipal et la motion de jeudi. Il a été dépassé par la fusillade de la discothèque Pulse en 2016.

L’emplacement du corps de LeBlanc a été noté comme “Panneau Q, Lot 32” du cimetière, a écrit Robert W. Fieseler dans un livre publié en 2018.

Mais les responsables de la ville ont déclaré que des cartes et d’autres documents pertinents avaient été détruits par l’ouragan Katrina en 2005, a rapporté ABC plus tard cette année-là. Le réseau avait publié un documentaire du 45e anniversaire sur l’incendie et les efforts pour retrouver le corps de LeBlanc.

Peu de temps après la sortie du documentaire, le maire LaToya Cantrell a nommé cinq membres du personnel pour aider la famille. Mais ils ont abandonné l’affaire après des mois de recherches infructueuses, a rapporté le réseau.

LeBlanc était séparé de sa famille en Californie – non pas à cause de son homosexualité mais parce qu’il n’avait pas payé l’argent dû à son grand-père, a écrit Fieseler dans « Tinderbox : The Untold Story of the Up Stairs Lounge Fire and the Rise of Gay Liberation ».

Son corps a été identifié après qu’un appelant anonyme a dit au bureau du coroner que LeBlanc portait une bague antique faite à partir d’une cuillère en argent, a écrit Fieseler.

Les trois autres ont été répertoriés comme corps 18, 23 et 28, et enterrés plus d’une décennie avant que les empreintes ADN ne soient développées.

“Body 18, un homme blanc de plus de dix-huit ans, … n’avait aucun tatouage d’identification et brûlait plus de 70% de lui”, a écrit Fieseler. «Le corps 28, plus de 60% de son corps carbonisé, a rencontré sa dernière demeure avec un pantalon et un maillot de corps encore greffé à sa peau. Le corps 23, brûlé à 90 %, était le personnage le plus méconnaissable qui avait été retiré des ruines. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il a rencontré sa fin en portant des chaussures marron et des chaussettes noires.

Johnny Townsend, qui a interviewé plus de 30 personnes qui ont survécu à l’incendie pour un livre qu’il a publié en 2011, a écrit qu’un survivant a entendu deux pompiers parler alors que le feu grondait encore.

L’un d’entre eux était frustré de ne pas pouvoir atteindre l’incendie, a écrit Townsend. L’autre a répondu, en utilisant une insulte pour les homosexuels, “Laissez-les brûler.”

Janet McConnaughey, Associated Press