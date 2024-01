Recherche : Pour la génération Z, tout est divertissement

En tant que première génération native de smartphones, les consommateurs de la génération Z sont des omnivores du divertissement. Leurs appareils portables leur permettent d’accéder immédiatement à une multitude de plateformes et de contenus et ils en profitent pleinement. Les derniers résultats 2023 de l’étude annuelle de Hub Entertainment Research Vidéo redéfinie L’enquête montre que contrairement à leurs homologues plus âgés pour qui la télévision et les films dominent toujours le temps de divertissement, la génération Z consacre autant de temps aux jeux, aux médias sociaux et aux vidéos non premium qu’à la télévision et aux films traditionnels.

Les smartphones dominent comme choix de la génération Z pour regarder des vidéos:

Près de deux fois plus de consommateurs de la génération Z utilisent un smartphone pour regarder des vidéos au cours d’une semaine typique qu’un décodeur MVPD traditionnel.

Les jeux, les vidéos non premium et les réseaux sociaux rivalisent sur un pied d’égalité avec la télévision et les films pour le temps de divertissement de la génération Z.:

Compte tenu de leur utilisation massive des smartphones, il n’est pas surprenant que la proportion du temps de divertissement consacré à la télévision par la génération Z soit inférieure à la moitié de celle des téléspectateurs de plus de 35 ans. Les jeux, les vidéos non premium et les médias sociaux sont à égalité avec la télévision et les films chez les jeunes téléspectateurs.

Alors que les téléspectateurs plus âgés regardent toujours la télévision plus traditionnelle, un tiers d’entre eux admettent que leur utilisation de la vidéo non premium a réduit leur temps d’écoute « régulier » de la télévision.

La génération Z regarde beaucoup plus de vidéos non premium, mais les téléspectateurs plus âgés rattrapent leur retard:

Les téléspectateurs de la génération Z passent près de deux heures par jour à regarder des vidéos non premium (forme courte, générées par l’utilisateur, influenceur, etc.), soit beaucoup plus que les adultes plus âgés. Mais les personnes de 35 ans et plus regardent beaucoup plus de vidéos non premium qu’il y a un an – deux heures de plus par semaine – en grande partie pour se tenir au courant de l’actualité et d’autres sujets d’intérêt d’actualité.

La génération Z utilise Instagram, TikTok et Snapchat, mais tout le monde utilise YouTube:

Plus de huit téléspectateurs sur dix utilisent YouTube au cours d’une semaine donnée. Mais par rapport aux 35 ans et plus, deux fois plus de membres de la génération Z utilisent Instagram et TikTok, et trois fois plus utilisent Snapchat pour regarder des vidéos.

Les téléspectateurs font des distinctions importantes entre les plateformes de vidéos sociales:

Les personnes qui utilisent plusieurs plateformes sociales reconnaissent que chacune offre des avantages uniques. TikTok propose des divertissements courts et tendance, tandis que la vaste bibliothèque de YouTube est un endroit où aller pour du contenu informatif.

« Il ne fait aucun doute que les jeunes téléspectateurs ne sont pas aussi dévoués à la télévision et aux films traditionnels que les générations précédentes », déclare Mark Loughney, consultant principal pour Hub. « Cela représente un défi supplémentaire pour les entreprises de médias traditionnelles alors qu’elles s’orientent vers l’avenir de l’écosystème vidéo. “Il serait vain pour eux d’essayer de récupérer du temps sur les plateformes non traditionnelles. Les entreprises de médias devraient donc se tourner vers les médias sociaux comme des opportunités pour atteindre la génération Z avec un contenu premium.”