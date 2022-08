Recherche Mar-a-Lago: ce qui peut suivre dans une enquête avec péril juridique

WASHINGTON –

Un document du FBI récemment publié aide à étoffer les contours d’une enquête sur des documents classifiés dans le domaine de Floride de l’ancien président américain Donald Trump. Mais de nombreuses questions subsistent, en particulier parce que la moitié de l’affidavit, qui expliquait la raison pour laquelle le FBI a fouillé la propriété, a été masquée.

Ce document, que le FBI a soumis afin qu’il puisse obtenir un mandat pour fouiller la maison d’hiver de Trump, fournit de nouveaux détails sur le volume et la nature top secrète de ce qui a été récupéré à Mar-a-Lago en janvier. Cela montre comment les responsables du ministère de la Justice avaient exprimé des inquiétudes des mois avant la perquisition selon lesquelles des secrets gouvernementaux étroitement détenus étaient stockés illégalement et avant de revenir en août avec un mandat approuvé par le tribunal et de localiser encore plus de documents classifiés sur la propriété.

Tout cela soulève la question de savoir si un crime a été commis et, si oui, par qui. Les réponses peuvent ne pas venir rapidement.

Un responsable du ministère a décrit ce mois-ci l’enquête comme à ses débuts, suggérant que d’autres travaux sont à venir alors que les enquêteurs examinent les documents qu’ils ont supprimés et continuent d’interroger les témoins. Au minimum, l’enquête présente une distraction politique pour Trump alors qu’il jette les bases d’une éventuelle course présidentielle.

Ensuite, il y a le péril juridique évident.

Un aperçu de la suite :

SUR QUOI LE FBI ENQUÊTE-T-IL ?

Aucun des documents juridiques du gouvernement publiés jusqu’à présent ne désigne Trump – ou qui que ce soit d’autre – comme cible potentielle de l’enquête. Mais le mandat et l’affidavit qui l’accompagne indiquent clairement que l’enquête est active et de nature criminelle.

Le département enquête sur les violations potentielles de plusieurs lois, y compris une loi sur l’espionnage qui régit la collecte, la transmission ou la perte d’informations sur la défense nationale. Les autres lois traitent de la mutilation et de la suppression de documents ainsi que de la destruction, de l’altération ou de la falsification de documents dans les enquêtes fédérales.

L’enquête a commencé discrètement par une saisine de la National Archives and Records Administration, qui a récupéré 15 boîtes de documents de Mar-a-Lago en janvier – dont 14 contenaient des informations classifiées. Au total, selon l’affidavit du FBI, les responsables ont trouvé 184 documents portant des marques de classification, dont certains suggérant qu’ils contenaient des informations provenant de sources humaines très sensibles. Plusieurs avaient ce qui semblait être les notes manuscrites de Trump, indique l’affidavit.

Le FBI a passé des mois à enquêter sur la manière dont les documents sont passés de la Maison Blanche à Mar-a-Lago, pour savoir si d’autres documents classifiés pourraient exister sur la propriété. Le bureau a également tenté d’identifier la ou les personnes “qui pourraient avoir supprimé ou conservé des informations classifiées sans autorisation et/ou dans un espace non autorisé”, indique l’affidavit.

Jusqu’à présent, le FBI a interrogé un “nombre important de témoins civils”, selon un dossier du ministère de la Justice non scellé vendredi, et leur demande “de plus amples informations”. Le FBI n’a pas identifié tous les « complices criminels potentiels ni localisé toutes les preuves liées à son enquête ».

EST-CE QUE QUELQU’UN SERA CHARGE?

C’est difficile à dire à ce stade. Pour obtenir un mandat de perquisition, les agents fédéraux doivent persuader un juge qu’il existe une cause probable pour croire qu’il y a des preuves d’un crime à l’endroit qu’ils veulent fouiller.

Mais les mandats de perquisition ne sont pas des précurseurs automatiques d’une poursuite pénale et ils ne signalent certainement pas que des accusations sont imminentes.

Les lois en cause sont des crimes passibles de peines de prison.

Une loi, impliquant la mauvaise gestion des informations de défense nationale, a été utilisée ces dernières années dans la poursuite d’un entrepreneur du gouvernement qui a rangé des tonnes de documents sensibles à son domicile du Maryland (il a été condamné à neuf ans de prison) et un employé de la National Security Agency qui a transmis des informations classifiées à quelqu’un qui n’était pas autorisé à les recevoir (l’affaire est pendante).

Le procureur général Merrick Garland n’a pas révélé sa pensée sur la question. Interrogé le mois dernier sur Trump dans le cadre d’une enquête distincte sur l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole, il a répondu que “personne n’est au-dessus de la loi”.

QU’EST-CE QUE TRUMP A DÉCLARÉ ?

Trump, furieux de l’enquête sur les dossiers, a publié vendredi une déclaration disant que lui et son équipe avaient coopéré avec le ministère de la Justice et que ses représentants “LEUR ONT BEAUCOUP DONNÉ”.

Cela est en contradiction avec la représentation de l’équipe Trump dans l’affidavit et le fait que la perquisition du FBI a eu lieu malgré les avertissements des mois plus tôt selon lesquels les documents n’étaient pas correctement stockés et qu’il n’y avait aucun endroit sûr pour eux à Mar-a-Lago.

Une lettre rendue publique dans le cadre de l’affidavit prévoit les arguments que l’équipe juridique de Trump a l’intention de faire valoir au fur et à mesure de l’enquête. La lettre du 25 mai de l’avocat M. Evan Corcoran à Jay Bratt, le chef du contre-espionnage du ministère de la Justice, articule une vision solide et étendue du pouvoir exécutif.

Corcoran a affirmé que c’était un “principe fondamental” qu’un président ait le pouvoir absolu de déclassifier des documents – bien qu’il ne dise pas réellement que Trump l’ait fait. Il a également déclaré que la loi primaire régissant la mauvaise gestion des informations classifiées ne s’applique pas au président.

La loi qu’il a citée dans la lettre ne faisait pas partie de celles sur lesquelles l’affidavit suggère que le ministère de la Justice fonde son enquête. Et dans une note de bas de page de l’affidavit, un agent du FBI a fait remarquer que la loi sur les informations de défense nationale n’utilise pas le terme d’informations classifiées.

QU’A DIT L’ADMINISTRATION BIDEN ?

La Maison Blanche a été particulièrement circonspecte à propos de l’enquête, les responsables affirmant à plusieurs reprises qu’ils laisseraient le ministère de la Justice faire son travail.

Le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, répondant à une question cette semaine sur la question de savoir si l’administration procéderait à une évaluation des dommages sur les secrets sensibles de Mar-a-Lago, a répondu qu’il ne voulait pas devancer le FBI.

Le président Joe Biden est apparu vendredi pour se moquer de l’idée que Trump aurait pu simplement déclassifier tous les documents en sa possession, déclarant aux journalistes : “Je veux juste que vous sachiez que j’ai tout déclassifié dans le monde. Je suis président, je peux faire — Allons y!”

Il a ensuite déclaré qu’il “laisserait le ministère de la Justice s’en occuper”.