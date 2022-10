Recherche majeure lancée par crainte qu’une personne ne plonge par-dessus bord du ferry Stena Line

Une recherche MAJEURE a été lancée par crainte qu’une personne ait plongé par-dessus bord d’un ferry Stena Line.

La mission de sauvetage a commencé la nuit dernière dans la région de Belfast Lough après que des informations non confirmées suggèrent qu’une personne est tombée à l’eau.

Une recherche majeure a été lancée par crainte qu’une personne ne plonge par-dessus bord d’un ferry Stena Line Crédit : Lagan Search and Rescue

Une équipe locale de recherche et de sauvetage a confirmé dans un article sur les réseaux sociaux qu’elle avait été appelée vers 22h30.

Les traqueurs de bateaux et d’avions en ligne montrent un canot de sauvetage RNLI, un bateau-pilote, un navire de recherche et de sauvetage et une police portuaire patrouillant dans la zone proche de Green Island.

Le service de police d’Irlande du Nord (PSNI) a déclaré: “La police et d’autres services d’urgence sont actuellement impliqués dans une recherche en cours dans la région de Belfast Lough.

“Il n’y a pas d’autres détails pour le moment et nous demandons aux membres du public d’éviter la zone.”

BelfastLive rapporte que les services d’urgence sont toujours sur les lieux ce matin, y compris un hélicoptère Rescue 199 en provenance d’Écosse.