Recherche longue sur le COVID : où en sommes-nous ?

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie de coronavirus « pandémie mondiale » au début de l’année 2020, nous ne savions pas qu’elle dominerait le reste de l’année et les années à venir. Aujourd’hui, près de quatre ans et plusieurs vaccins plus tard, des recherches ont montré que de nombreuses personnes infectées par le virus se sentent mieux en une semaine environ. Mais pas tout. Les personnes atteintes d’un long COVID peuvent présenter des symptômes qui durent des mois, voire des années. Cependant, les développements récents suggèrent que les choses pourraient changer pour le mieux.

Combien de temps le COVID se manifeste-t-il dans le corps ?

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis décrivent le long COVID comme un large éventail de problèmes de santé nouveaux, récurrents ou persistants que les personnes rencontrent après avoir été infectées par le virus qui cause le COVID-19. Il n’existe aucun test permettant de déterminer si vos symptômes sont le résultat d’une longue COVID, mais un médecin les diagnostiquerait sur la base de vos antécédents médicaux et d’un examen de santé.

Études ont montré que ceux qui n’ont pas reçu de vaccin contre la COVID sont plus susceptibles de développer une longue COVID. Pour ajouter à cela, les personnes réinfectées par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) – une souche virale à l’origine du COVID – ont un risque plus élevé de développer un long COVID, et à chaque récidive, la probabilité augmente.

Aux États-Unis, la COVID longue est reconnue depuis 2021 comme une condition pouvant entraîner un handicap en vertu de l’Americans with Disabilities Act (ADA).

Bien qu’il n’existe pas de médicament spécifique capable de guérir une longue COVID, un récent étude des allusions à l’élargissement des approches thérapeutiques et à l’expansion potentielle des outils de diagnostic.

Le système du complément et le COVID long

L’étude publiée dans Science, qui a examiné la réponse immunitaire du corps au long COVID, concerne le système du complément. Le système du complément est un réseau de protéines qui sont activées lorsqu’un agent pathogène pénètre dans l’organisme. Certaines protéines marquent l’agent pathogène pour déclencher sa destruction. Lorsque le système du complément est alerté, cela entraîne une cascade de réactions inflammatoires qui aident à combattre l’infection.

L’étude a porté sur 113 personnes infectées par le COVID ainsi que 39 personnes du groupe témoin. Sur les 113 patients, 40 ont développé des symptômes de COVID long, au bout de six mois. Des échantillons de sang de ceux qui ont souffert d’un long COVID ont montré que le système du complément ne s’est pas désactivé une fois que le virus est entré dans le corps, bien qu’il ait été éliminé du corps.

Généralement, le système du complément revient à sa phase de repos une fois qu’il a éliminé l’agent pathogène qui a attaqué l’organisme. Les scientifiques ont découvert que dans le cas d’un long COVID, lorsque le système du complément est continuellement en service, il commence à endommager les cellules et les tissus sains. Il peut même s’agir de cellules situées dans différents organes comme les poumons ou le cerveau.

Cela pourrait expliquer pourquoi les patients atteints d’un long COVID continuent de souffrir de brouillard cérébral, de fatigue et de problèmes respiratoires.

Long Covid était lié à des amas de monocytes et de plaquettes ainsi qu’à des lésions tissulaires, explique l’étude. Cette étude s’appuie sur la nécessité de recherches plus approfondies sur les modulateurs du complément – ​​qui peuvent aider à atténuer les dommages cellulaires et tissulaires – et d’essais cliniques testant de nouveaux biomarqueurs dans les cas de COVID long.

Bien que cette étude puisse aider à accélérer les choses sur le front de la recherche sur le système du complément, l’initiative RECOVER des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis est également dédiée à la recherche à long terme sur le COVID.

Se remettre du COVID : le rôle du NIH

Dans le cadre du projet, les chercheurs procèdent à des autopsies – un examen médical d’un corps après le décès – et prélèvent des échantillons de tissus sur des personnes décédées du COVID, y compris du COVID long. L’objectif est d’identifier la durée pendant laquelle le COVID affecte les différentes parties du corps.

Axés sur la résolution de la cause profonde du long COVID et sur les raisons pour lesquelles certaines personnes l’attrapent et d’autres non, les essais cliniques RECOVER recrutent actuellement des participants pour leur étude. Les essais de phase 2 visent à explorer les traitements du dysfonctionnement autonome, qui comprend une gamme de symptômes tels que des étourdissements, un essoufflement et des maux d’estomac, ainsi que du dysfonctionnement cognitif, qui incluent le brouillard cérébral et des problèmes liés à la mémoire. Les essais visent également à améliorer les habitudes de sommeil, à gérer la fatigue et, surtout, à lutter contre la persistance virale, un facteur majeur du long COVID. Cela se produit lorsqu’un virus, en l’occurrence le coronavirus, continue de vivre dans le corps et de causer des dommages au système immunitaire.

Dans ces essais, divers traitements comme les médicaments, les produits biologiques et les dispositifs médicaux seront testés pour la COVID longue.

Alors que le gouvernement américain a déboursé plus d’un milliard de dollars pour aider les personnes souffrant de symptômes prolongés du COVID, un rapport Publié dans Les temps de maladie qui a interviewé Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute, affirme que l’administration Biden n’a pas réussi à reconnaître la longue crise du COVID aux États-Unis dès le début. De plus, certains critiques ont déclaré que les efforts du NIH pour freiner la propagation du COVID – en En particulier, apprenez-en davantage sur la COVID longue afin de traiter les symptômes prolongés qui l’accompagnent – ​​avancez à la vitesse d’un escargot.

Un article par Statistique a révélé que les fonds NIH RECOVER ont été dépensés de manière disproportionnée, les études observationnelles rapportant bien plus que les essais cliniques, qui coûtent environ 170 millions de dollars. Et comme le gouvernement américain a négligé les longues recherches sur le COVID dans son programme de 5 milliards de dollars visant à développer des vaccins et des traitements contre le COVID-19, certains chercheurs exigent que la Maison Blanche consacre plus d’argent dans ce domaine.

Quelles mesures sont prises au Royaume-Uni pour prévenir le long COVID ?

Cependant, dans d’autres parties du monde, il semble y avoir des progrès. Au Royaume-Uni, une étude nationale, STIMULATE-ICP, recrute plus de 4 500 personnes dans le cadre de ce qui constitue le plus grand essai long sur le COVID à ce jour. Un essai de phase 3 visant à évaluer l’efficacité des médicaments existants dans le traitement du COVID long après trois mois de traitement débutera bientôt. Les résultats seront basés sur l’amélioration des symptômes des patients et mesureront comment cela a affecté leur santé mentale.

Selon des recherches, la santé mentale des personnes atteintes d’un long COVID se détériore avec le temps. UN étude menée par l’Imperial College de Londres, a révélé que la santé mentale et la qualité de vie liée à la santé étaient pires chez les patients présentant des symptômes persistants après le COVID, par rapport à ceux qui n’avaient jamais eu le COVID-19 ou à ceux qui s’étaient remis de l’infection.

Le programme STIMULATE-ICP est actuellement en cours au University College London Hospitals NHS Trust et testera également si l’imagerie par résonance magnétique (IRM) peut aider à diagnostiquer des lésions organiques potentielles et se concentrera sur la rééducation grâce à une application capable de suivre les symptômes des patients. .

Recherche diagnostique et thérapeutique sur le COVID long

Pendant ce temps, la recherche sur les biomarqueurs aide à identifier de meilleurs outils pour le diagnostic long du COVID. Des niveaux élevés de vésicules extracellulaires – des composants qui transportent des molécules dans et hors des cellules – sont le signe d’un long COVID car ils indiquent une cytotoxicité élevée. En outre, des études ont laissé entendre que les tests de biomarqueurs dans l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique, une maladie qui provoque une fatigue extrême chez les personnes, pourraient également être utilisés pour détecter un long COVID. Cela peut être fait via des analyses de sang et de salive et des profils lipidiques plasmatiques spécifiques au sexe.

Une découverte que certains pourraient trouver fascinante est que les chiens sont capables d’identifier les personnes atteintes d’un long COVID en sentant simplement des échantillons de sueur. Une étude a révélé que les chiens ont reniflé des échantillons positifs provenant de plus de la moitié de la cohorte de patients atteints d’un long COVID. Même si les patients auront probablement besoin de tests supplémentaires pour confirmer leur diagnostic, cette méthode non invasive est assez rapide et très sensible. recherche suggère.

Pour ajouter à cela, le médicament antiviral Paxlovid a été associé à la réduction du risque de développer un long COVID. Le médicament a réduit de 25 % les risques de contracter un long COVID, selon un rapport. étude. Paxlovid comprend du nirmatrelvir et du ritonavir. Le nirmatrelvir se lie au site actif du virus pour arrêter son processus de réplication, et le ritonavir, à son tour, protège le nirmatrelvir et garantit qu’il ne se décompose pas avant d’avoir attaqué le virus.

Alors que des études sont actuellement en cours en clinique pour déterminer les meilleurs moyens de vaincre le COVID long, il semble qu’il reste encore beaucoup à faire pour trouver des solutions possibles pour vaincre la maladie. Et, pour commencer, remplir le pot de financement pourrait y contribuer.