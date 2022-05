Recherche : les appareils portables, y compris Apple Watch, ne parviennent pas à suivre les calories

Dans un article publié en janvier de cette année, des chercheurs tentent d’évaluer l’utilité des appareils intelligents portés au poignet pour suivre la dépense énergétique et la fréquence cardiaque. L’Apple Watch Series 6, la Polar Vantage V et la Fitbit Sense ont été utilisées par 30 participants masculins et féminins en bonne santé pratiquant la musculation, le vélo, la course à pied et même la position assise. Comme appareils de référence, l’équipe a utilisé la ceinture pectorale Polar H10 et le MetaMax 3B.

Maintenant, nous ne vous ennuierons pas avec les détails de l’étude ou les méthodes utilisées car ils semblent assez solides et à la place, nous parlerons des résultats. Les gars à Plus fort par la science l’a résumé dans un tableau simple qui évalue la précision, la variabilité et la fiabilité de chaque appareil.

En fin de compte, tous les appareils étaient assez mauvais pour suivre les calories dans presque toutes les activités. Non seulement cela, mais l’écart moyen par rapport aux dépenses quotidiennes réelles était imprévisible et variait énormément, rendant les montres inutiles pour suivre les calories. En effet, vous ne pouvez pas suivre de manière fiable les progrès, même si les valeurs absolues sont désactivées. Il semble que les appareils portables soient encore plus incompatibles avec les individus qui ont une dépense énergétique inférieure à la moyenne et supérieure à la moyenne.

La recherche semble également être en ligne avec les précédentes essayant d’évaluer les mêmes capacités mais avec différents appareils portés au poignet.

La bonne nouvelle est que l’Apple Watch Series 6 était assez fiable pour suivre la fréquence cardiaque dans toutes les activités. Polar Vantage V et les wearables Fitbit Sense fluctuent en fonction de l’exercice. Le nombre d’étapes semble également être au point pour tous les appareils impliqués dans la recherche.

La ligne du bas? Malgré ses limites, telles que la petite taille de l’échantillon d’appareils et d’individus, la recherche semble être en ligne avec les précédents suggérant que les montres intelligentes disponibles dans le commerce et les trackers de fitness portés au poignet ne fournit pas de mesures fiables de votre dépense énergétique quotidienne. De plus, ils sont très imprévisibles.

Néanmoins, le suivi de la fréquence cardiaque et le comptage des pas sont des fonctionnalités généralement très utiles et fiables. En fait, certaines recherches suggèrent que les appareils portables intelligents peuvent à eux seuls avoir un impact positif sur la vie de remise en forme. Les personnes qui utilisent des appareils portables intelligents ont tendance à augmenter l’activité globale et le nombre de pas.

La source | Passant par