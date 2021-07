Recherche interrompue en raison de craintes qu’une autre tour ne tombe

Les équipes de recherche et de sauvetage recherchent d’éventuels survivants et récupèrent les restes dans l’immeuble à condos Champlain Towers South de 12 étages partiellement effondré le 30 juin 2021 à Surfside, en Floride.

Les opérations de recherche et de sauvetage lors de l’effondrement d’un immeuble en copropriété en Floride ont été interrompues ce matin en raison de préoccupations structurelles selon lesquelles le bâtiment pourrait tomber, a déclaré jeudi la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d’une conférence de presse.

« Nous faisons tout notre possible pour garantir que la sécurité de nos premiers intervenants est primordiale et poursuivrons les opérations de recherche et de sauvetage dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité », a déclaré Levine Cava aux journalistes.

Les ingénieurs, avec l’aide de l’État, continuent de surveiller la structure et d’élaborer des plans pour faire avancer les recherches, a ajouté Levine Cava.

Levine Cava a déclaré aux journalistes que la visite du président Joe Biden dans la région plus tard jeudi n’aura aucun impact sur les opérations de recherche et de sauvetage.

« Je tiens à souligner que la visite du président Biden aujourd’hui n’aura aucun impact sur ce qui se passe sur le site, car les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivront dès que cela sera sûr », a déclaré Levine Cava lors de la conférence de presse.

Jeudi matin, 18 personnes ont été confirmées mortes et 147 sont portées disparues, selon des responsables locaux.

Ces derniers jours, un nombre croissant de preuves ont été révélées indiquant que l’immeuble en copropriété de 40 ans présentait des signes de dommages structurels majeurs dès 2018.

Une vidéo récemment découverte prise la nuit de l’effondrement montre que de l’eau se déverse dans le garage de stationnement des tours Champlain.