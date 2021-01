La recherche Google pour les smartphones Android et iOS fait l’objet d’un nouveau design et la mise à jour est en cours de déploiement dans les «prochains jours». Le géant du logiciel explique que la dernière conception aura plus de clarté et une meilleure concentration sur la requête de recherche avec des textes plus audacieux et une interface plus propre. Google a également partagé une image de la conception à venir où le graphique de connaissances a un fond blanc au lieu d’une finition bleue. La nouvelle conception met également plus d’informations plus haut dans la page, ce qui réduit l’encombrement visuel, pour permettre aux utilisateurs d’accéder rapidement à des informations sans les forcer à faire défiler trop loin.

Aileen Cheng, qui a dirigé la refonte de la recherche Google pour les appareils mobiles dans un blog, a déclaré que l’équipe souhaitait prendre du recul pour « simplifier un peu afin que les gens puissent trouver ce qu’ils recherchent plus rapidement et plus facilement ». Parlant davantage de la conception, elle ajoute: « Repenser la conception visuelle pour quelque chose comme la recherche est vraiment complexe. Cela est particulièrement vrai compte tenu de l’évolution de la recherche Google. Nous n’organisons pas seulement les informations du Web, mais toutes les informations du monde. a commencé par organiser des pages Web, mais il y a maintenant tellement de diversité dans les types de contenu et d’informations que nous devons aider à comprendre. «

Google affirme vouloir améliorer la lisibilité des textes en utilisant des polices plus grandes et plus audacieuses afin que l’œil humain puisse scanner et comprendre les résultats de recherche plus rapidement. Les nouvelles conceptions de polices peuvent également être déployées sur d’autres applications Google pour des raisons de cohérence. De même, la page de recherche affiche désormais la conception des résultats de bout en bout, ce qui permet à l’utilisateur de voir plus de résultats plus facilement. Google minimisera également l’utilisation des ombres pour éclaircir l’ambiance et le ton de la page. Aileen dit également que l’équipe a expérimenté beaucoup de couleurs pour mettre en évidence ce qui est le plus important. « Ils [muted colour tones] n’étaient pas tout à fait raison, cependant, et l’équipe s’est finalement concentrée sur le centrage du contenu et des images sur un arrière-plan propre et sur l’utilisation de la couleur plus intentionnellement pour guider l’œil vers des informations importantes sans être accablante ou distrayante.

De plus, on dit que le nouveau design est «plus bouillonnant» et «plus rebondissant». La société affirme que le logo Google redessiné a beaucoup de rondeur. Comme mentionné, l’interface repensée sera déployée dans les prochains jours.