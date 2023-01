Recherche gardien de Tottenham : cinq remplaçants possibles pour Hugo Lloris

Hugo Lloris a été un pilier en tant que gardien de but de Tottenham depuis qu’il a rejoint le club à l’été 2012, mais des erreurs récentes ont vu le joueur de 36 ans subir une pression croissante. Les Spurs évaluent actuellement leurs options sur une nouvelle signature entre les bâtons, bien que le Français ait encore 18 mois sur son contrat.

Alors qu’il a atteint les deux dernières finales de la Coupe du monde en tant que capitaine, des questions ont commencé à être posées pour savoir si Lloris se comporte toujours comme un gardien de but d’élite. En effet, après en avoir concédé quatre contre Manchester City, Jamie Carragher a affirmé que Lloris était désormais un “passif” et que Tottenham devait envisager d’autres options.

Il y a des candidats évidents pour remplacer Lloris, avec des gardiens de but plus jeunes et sans doute plus affamés disponibles au bon prix. QuatreQuatreDeux ont compilé les cinq options les meilleures et les plus réalistes disponibles pour le côté nord de Londres.

Cinq gardiens de Tottenham pourraient remplacer Hugo Lloris

1. David Raya

(Crédit image : Getty)

David Raya de Brentford est le candidat hors concours (s’ouvre dans un nouvel onglet) lié au poste de gardien de but de Tottenham, ayant impressionné depuis sa promotion avec les Bees du championnat en 2021.

Cette saison, l’Espagnol a réussi à garder six draps propres, après huit blanchissages en 24 matchs lors de la campagne précédente.

Raya n’est également sous contrat au Gtech Community Stadium que pour 18 mois supplémentaires, ce qui pourrait ouvrir la voie à une sortie en janvier ou en été.

Raya, qui est évaluée à 19,4 millions de livres sterling par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet)pourrait peut-être souhaiter déménager à Tottenham afin d’augmenter ses chances de devenir le n°1 espagnol, en évinçant Unai Simon qui occupe actuellement ce poste.

2. Jan Oblak

(Crédit image : Getty)

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de but au monde, le Norme du soir (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapporte que Tottenham garde un œil sur Jan Oblak pour un transfert potentiel.

L’accord d’Oblak à l’Atletico Madrid se poursuivra jusqu’en 2028, ce qui signifie qu’il pourrait s’avérer être une acquisition coûteuse si les Spurs choisissaient de faire un pas.

Cependant, après avoir déménagé à l’Atletico en 2014, le Slovène pourrait être impatient de relever un nouveau défi, les Spurs offrant l’incitation du football de Premier League.

3. Giorgi Mamardashvili

(Crédit image : Getty Images)

Tottenham serait intéressé par la signature du gardien géorgien Giorgi Mamardashvili de Valence, selon le média italien Tutomercatoweb (s’ouvre dans un nouvel onglet).

À 22 ans, Mamardashvili représente un successeur astucieux à long terme d’Hugo Lloris, qui pourrait passer plus d’une décennie au stade Tottenham Hotspur s’il est aussi fiable que le Français l’a prouvé une fois. Il mesure cependant un peu moins de deux mètres, ce qui représente un profil entièrement différent de celui de Lloris.

Mamardashvili est devenu le gardien de premier choix de Valence cette saison, après avoir tourné avec Jasper Cillessen vers la fin de la campagne. Il est évalué à 22 millions de livres sterling sur Marché de transfertmais coûtera probablement beaucoup plus cher en tenant compte de son contrat se terminant en 2027.

4. Robert Sanchez

(Crédit image : Getty Images)

Depuis qu’il a fait son chemin dans le onze de départ de Brighton, Robert Sanchez est devenu l’un des gardiens de but les plus fiables de la Premier League et, selon Fichiers (s’ouvre dans un nouvel onglet)Tottenham garde un œil sur le joueur de 25 ans comme remplaçant possible de Lloris.

Sans besoin ni désir de vendre, cependant, Brighton exigera probablement des frais de transfert élevés pour abandonner Sanchez. Il est évalué à environ 30 millions de livres sterling par le club, mais, si l’on se fie à leurs récentes ventes de joueurs, il vaudra probablement plus près de la région de 50 millions de livres sterling.

Comme Raya, passer aux Spurs pourrait offrir à Sanchez de plus grandes opportunités de devenir le gardien de but espagnol de premier choix.

5. Jordan Pickford

(Crédit image : Getty)

Le contrat d’Everton de Pickford expirant à la fin de la saison 2023/24, Tottenham envisagerait de faire un pas rapide pour l’international anglais.

La position d’Everton dans le classement est également précaire, et le joueur de 28 ans voudra certainement jouer au football de Premier League si le club est relégué au championnat.

Selon Le soleil, Tottenham est prêt à offrir à Pickford un contrat exceptionnel pour déménager à Londres, qui pourrait être disponible à un prix réduit s’il refuse de écrire sur papier dans le Merseyside.