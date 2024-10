Recherche et vaccination maternelle contre le virus respiratoire syncytial

Dubaï, comme toutes les villes du monde, pourrait être confrontée à des problèmes de santé potentiels, notamment. Virus respiratoire syncytial (VRS) qui pourrait affecter de manière significative les nourrissons. La Dubai Health Authority (DHA) supervise les normes de soins de santé dans l’émirat, en soulignant l’importance de lutter contre le VRS et d’explorer la vaccination maternelle pour faire progresser l’écosystème des soins de santé..

Le VRS est un virus respiratoire courant qui peut provoquer des infections graves, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants. Le virus entraîne souvent des difficultés respiratoires, des hospitalisations et, dans les cas graves, même des décès parmi les populations vulnérables. À Dubaï, le RSV est responsable de près d’un sixième des consultations en pédiatrie, avec une durée moyenne d’hospitalisation d’environ quatre jours.

Au-delà de la souffrance individuelle, les épidémies de VRS mettent à rude épreuve les ressources de santé, pèsent sur les familles émotionnellement et financièrement et peuvent perturber le fonctionnement de la société. En donnant la priorité à la prévention et à la gestion du VRS, Dubaï protège non seulement la santé et le bien-être de ses plus jeunes citoyens, mais renforce également la résilience de son système de santé.

Une voie prometteuse dans la lutte contre le VRS est la vaccination maternelle. En vaccinant les femmes enceintes, les anticorps sont transférés à leurs nouveau-nés, fournissant ainsi une immunité passive pendant les premiers mois critiques de la vie, lorsque les nourrissons sont les plus vulnérables aux infections par le VRS. Cette approche proactive protège non seulement les nourrissons des complications graves liées au VRS, mais réduit également le fardeau des établissements de santé en réduisant les taux d’hospitalisation et les coûts associés.

Cependant, la sensibilisation au VRS et à la vaccination maternelle reste faible à Dubaï. Pour y remédier, des campagnes éducatives globales ciblant les prestataires de soins de santé, les femmes enceintes et la communauté au sens large sont nécessaires pour dissiper les mythes et favoriser une prise de décision éclairée. Malgré l’infrastructure de santé avancée de Dubaï, l’amélioration des infrastructures et l’intégration de la vaccination dans les soins prénatals de routine restent des défis logistiques.

Pour lutter efficacement contre le VRS, il est essentiel de comprendre le fardeau local de Dubaï. Une étude menée en collaboration avec Pfizer Dubaï, Pfizer Biopharmaceuticals, la région du Golfe et le DHA a analysé les données sur les réclamations d’assurance de janvier 2014 à septembre 2023, afin d’évaluer l’impact du VRS sur les enfants. Cette étude a porté sur des patients de moins de 18 ans ayant reçu un diagnostic de premier épisode de VRS et suivi les résultats sur trois mois.

L’étude a porté sur 28 011 patients, identifiant 25 729 cas d’enfants (92 pour cent) atteints du VRS, dont 42 pour cent avaient un diagnostic respiratoire associé au VRS. Notamment, dans le groupe d’âge de zéro à deux ans, des facteurs de risque tels que les troubles congénitaux et l’immunodéficience étaient présents dans 1 % des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était d’environ quatre jours. Des coûts d’hospitalisation importants ont été constatés dans tous les groupes d’âge, soulignant la nécessité d’intensifier la recherche et le développement sur le VRS pour améliorer les traitements et les vaccins. Ces résultats pourraient guider les futures politiques de santé.

Une autre étude réalisée en collaboration avec des organisations telles que Pfizer Gulf et le DHA a estimé l’impact financier sur cinq ans du nouveau vaccin RSVpreF chez les femmes enceintes par rapport à l’absence d’intervention pour la protection des nourrissons de moins d’un an assurés par le secteur privé à Dubaï.

Les effets cliniques et les implications financières des infections des voies respiratoires inférieures par le RSV ont été évalués chez les nourrissons à l’aide d’un modèle de cohorte déterministe pour décrire les résultats cliniques et les coûts économiques de l’IVRI-RSV et de la vaccination maternelle pour les nourrissons de la naissance à un an (avec un taux de participation supposé). de 10 pour cent).

Les résultats projetés par le modèle comprenaient des cas d’infections des voies respiratoires inférieures par le virus respiratoire syncytial (RSV-LRTI), les décès attribuables au RSV-LRTI et les coûts associés au RSV-LRTI et à la vaccination. Celles-ci ont été prévues pour la première année de vie pour cinq groupes de naissance annuels.

Les résultats ont montré que sur cinq ans, sans l’utilisation du RSVpreF maternel, il y aurait près de 2 000 hospitalisations pour infections des voies respiratoires inférieures par le virus respiratoire syncytial, 5 655 cas d’infections des voies respiratoires inférieures par le virus respiratoire syncytial nécessitant des soins aux urgences et 15 652 cas d’infections des voies respiratoires inférieures par le virus respiratoire syncytial. nécessitant des soins en clinique externe (OC), le coût total des soins médicaux correspondant s’élevant à 11,5 millions de dollars américains.

L’utilisation tout au long de l’année de RSVpreF chez les femmes enceintes permettrait d’éviter 107 hospitalisations, 196 cas nécessitant des soins aux urgences et 549 cas nécessitant des soins OC sur cinq ans. Les coûts des soins médicaux devraient être inférieurs de 0,5 million de dollars américains et le coût de la vaccination devrait être de 3,6 millions de dollars américains, ce qui entraînerait un impact budgétaire de 0,19 dollars américains par membre et par an.

Les résultats de cette analyse montrent que l’utilisation du RSVpreF chez les femmes enceintes à Dubaï réduirait considérablement les cas d’infections des voies respiratoires inférieures par le virus respiratoire syncytial ainsi que le fardeau économique des nourrissons assurés par le secteur privé, avec un coût supplémentaire mineur par personne couverte.

Avec les études montrant que le RSVpreF chez les femmes enceintes à Dubaï réduirait considérablement les cas d’infections des voies respiratoires inférieures par le virus respiratoire syncytial chez les nourrissons assurés par le secteur privé avec un coût supplémentaire mineur par personne couverte et qu’il existe des coûts d’hospitalisation importants pour les enfants souffrant du VRS,La nécessité d’efforts de recherche soutenus et d’actions décisives contre le VRS ne peut être surestimée.

En donnant la priorité aux initiatives de recherche en cours et en mettant en œuvre des mesures proactives, telles que la vaccination maternelle, nous pouvons améliorer considérablement les résultats en matière de santé publique et réduire le fardeau du VRS. La vaccination maternelle protège non seulement les mères, mais donne également des anticorps protecteurs aux nourrissons, offrant ainsi une défense essentielle contre le VRS pendant leurs stades de développement les plus vulnérables.

Les décideurs politiques, les professionnels de la santé et les communautés doivent défendre les programmes de vaccination maternelle et soutenir les efforts de recherche en cours. Ensemble, nous pouvons protéger les mères et les nourrissons, garantissant ainsi un avenir plus sain aux générations à venir. Plaidons pour la vaccination maternelle et soutenons la recherche qui la rendra encore plus efficace. Notre action collective d’aujourd’hui peut façonner un avenir plus sain pour tous.

Le Dr Mohamed Farghaly est consultant en économie de la santé et politiques d’assurance à la Dubai Health Authority (DHA).