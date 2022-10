Recherche en cours pour une femme disparue vue pour la dernière fois sur la route 97C entre Merritt et Logan Lake – Kelowna Capital News

La GRC de Merritt demande l’aide du public pour retrouver Jacqueline McDermott, 22 ans.

McDermott n’a pas été vue depuis le jeudi 29 septembre. Elle était en route pour assister à une retraite de yoga soignée à Merritt qui était prévue pour le 30 septembre.

Sa camionnette a été retrouvée en panne sur le côté de la route 97C entre Merritt et Logan Lake. Des témoins dans la région disent avoir vu McDermott pour la dernière fois autour de sa camionnette.

Une recherche approfondie par la GRC, ainsi que leurs services aériens et cynophiles et de recherche et sauvetage ont été menées, mais il n’y avait aucun signe de McDermott à trouver.

Elle est décrite comme :

femme de race blanche

5’7″

111 livres

cheveux blonds bouclés

corpulence moyenne

piercing nasal

teint clair

Si quelqu’un a des informations ou a vu McDermott, il doit appeler la GRC de Merritt au 250-378-4262.

