Recherche en cours pour un journaliste britannique et un expert brésilien portés disparus en Amazonie

Un journaliste britannique et un expert en affaires indigènes sont portés disparus dans une partie reculée de la région amazonienne du Brésil, a annoncé lundi une association indigène locale. La zone a été marquée par de violents conflits entre pêcheurs, braconniers et agents du gouvernement.

Dom Phillips, qui a été un collaborateur régulier du journal Guardian, et Bruno Araujo Pereira ont été vus pour la dernière fois dimanche à 7 heures du matin, heure locale, dans la communauté de Sao Rafael, selon l’association Univaja des peuples autochtones du Vale do Javari, pour laquelle Pereira a été conseiller.

Ils revenaient en bateau du Vale do Javari et se dirigeaient vers la ville d’Atalaia do Norte, à environ une heure de route, mais ne se sont jamais présentés.

Pereira, actuellement en congé de son poste au sein de l’agence brésilienne des affaires autochtones, est l’un de ses employés les plus expérimentés opérant dans la région de Vale do Javari. Il a supervisé le bureau régional de l’agence et la coordination des groupes autochtones isolés avant de prendre congé. Il a reçu un flux constant de menaces de la part de pêcheurs illégaux et de braconniers, et porte généralement une arme à feu.

Univaja a déclaré que le couple avait été menacé lors de leur voyage de reportage actuel.

Ils ont disparu en revenant d’un voyage de deux jours dans la région du lac Jaburu, où Phillips a interviewé des autochtones locaux, selon Univaja. Seuls les deux hommes se trouvaient sur le bateau, selon l’association.

Journaliste écrivant un livre sur la préservation de la forêt tropicale

Phillips écrit un livre sur la préservation de l’Amazonie avec le soutien de la Fondation Alicia Patterson, qui lui a décerné une bourse d’un an pour le reportage environnemental qui s’est déroulée jusqu’en janvier.

La rivière Itaquai traverse la région de Vale do Javari dans l’État d’Amazonas, au Brésil, à la frontière avec le Pérou. C’est la zone où la paire a disparu. (Fabiano Maisonnave/Associated Press)

L’endroit où ils ont disparu est la principale voie d’accès vers et depuis le Vale do Javari, où plusieurs milliers d’indigènes vivent dans des dizaines de villages. Les habitants de la région disent qu’il est très peu probable qu’ils se soient perdus dans ce secteur.

« C’est un journaliste prudent, avec une connaissance impressionnante des complexités de la crise environnementale brésilienne », a écrit Margaret Engel, directrice exécutive de la Fondation Alicia Patterson, dans un e-mail. « Et c’est un bel écrivain et une personne adorable. Le meilleur de notre entreprise. »

Les procureurs fédéraux du Brésil ont déclaré dans un communiqué avoir ouvert une enquête et mobilisé la police fédérale, la police civile de l’État d’Amazonas, la garde nationale et la marine. Ce dernier coordonnera les efforts de recherche, selon le communiqué. Dans un communiqué séparé, la marine a déclaré qu’elle envoyait une équipe de recherche et de sauvetage.

L’empreinte et les effectifs de l’armée sont bien plus importants que ceux de la marine dans la région. Il n’a pas répondu à un e-mail de l’Associated Press sollicitant des commentaires sur les progrès réalisés lundi après-midi.

Le Guardian a cité un porte-parole disant qu’il « est très préoccupé et cherche de toute urgence des informations sur l’endroit et l’état de santé de M. Phillips. Nous sommes en contact avec l’ambassade britannique au Brésil et les autorités locales et nationales pour essayer d’établir les faits dès que possible. . »

Phillips, qui réside actuellement à Salvador, Bahia, a également contribué au Washington Post et au New York Times.

« J’espère qu’ils seront bientôt retrouvés, qu’ils vont bien et qu’ils sont en sécurité », a posté sur Twitter l’ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, rappelant que Phillips l’avait interviewé en 2017.

Région volatile

La région de Vale do Javari a connu des fusillades répétées entre chasseurs, pêcheurs et agents de sécurité officiels, qui ont une base permanente dans la région, connue pour avoir la plus grande population au monde d’Autochtones isolés. C’est aussi une route importante pour la cocaïne produite du côté péruvien de la frontière, puis introduite en contrebande au Brésil pour approvisionner les villes locales ou pour être expédiée vers l’Europe.

En septembre 2019, un employé de l’agence des affaires indigènes a été abattu à Tabatinga, la plus grande ville de la région. Le crime n’a jamais été résolu.

« Il est extrêmement important que les autorités brésiliennes consacrent toutes les ressources disponibles et nécessaires à la réalisation immédiate des perquisitions, afin de garantir, dans les meilleurs délais, la sécurité des deux hommes », a déclaré Maria Laura Canineau, directrice de Human Rights Watch à Brésil, a déclaré lundi dans un communiqué.

Des journalistes travaillant pour des médias régionaux en Amazonie ont été assassinés ces dernières années, bien qu’il n’y ait eu aucun cas de ce genre parmi les journalistes des médias nationaux ou étrangers. Cependant, plusieurs menaces ont été signalées et la presse a un accès limité à plusieurs domaines dominés par les activités criminelles, notamment l’exploitation minière illégale, l’accaparement des terres et le trafic de drogue.