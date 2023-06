Recherche en cours d’un sous-marin touristique disparu lors d’une plongée sur l’épave du Titanic

Les équipes de recherche et de sauvetage ont couru contre la montre lundi pour trouver un sous-marin touristique avec d’éminents experts maritimes et explorateurs soupçonnés d’être à bord qui a disparu dans l’Atlantique Nord lors d’une plongée sur l’épave du Titanic.

Les craintes montaient quant au sort du navire alors que les avions militaires et de la garde côtière ont intensifié leurs efforts plus tard lundi.

Le submersible a été signalé en retard, selon les garde-côtes américains lundi, qui plus tard tweeté ce contact a été perdu avec le sous-marin seulement 1 heure 45 minutes après le début de sa plongée dimanche après-midi.

Un explorateur britannique et un vétéran militaire français et expert en sous-marins seraient parmi ceux à bord.

« Elle a des histoires à raconter » : le scan numérique de l’épave du Titanic pourrait révéler ses secrets En savoir plus

Un porte-parole des garde-côtes de Boston a confirmé lundi matin au Guardian qu' »un petit sous-marin avec cinq personnes à bord avait disparu à proximité de l’épave du Titanic ». L’engin a ensuite été identifié comme étant Titan, un submersible de plongée en profondeur exploité par la société de tourisme sous-marin Oceangate. La nouvelle de la disparition du sous-marin a été rapportée pour la première fois par la BBC.

Le contre-amiral John Mauger, premier commandant de district de la Garde côtière américaine, supervisant l’opération de recherche et de sauvetage, a déclaré à Fox News que les services de secours avaient été informés dimanche après-midi. Mauger a déclaré que le sous-marin était conçu pour faire surface automatiquement s’il rencontrait des problèmes et qu’il devrait lui rester 72 heures d’oxygène.

Mauger a reconnu que trouver le sous-marin présentait un « problème très compliqué ».

Il a ajouté que l’armée américaine avait dépêché un avion de patrouille C-130 iceberg pour fouiller la surface de la mer. La recherche et le sauvetage canadiens avaient dépêché un C-130 et un Orion P-8 qui peuvent larguer des bouées sonar pour détecter les bruits sous-marins.

Il a averti que la zone de recherche était vaste et la recherche compliquée par les conditions météorologiques.

Bien que l’épave du Titanic repose au sud-est de la côte de Terre-Neuve, les autorités canadiennes ont déclaré au Guardian que les efforts de recherche étaient sous la juridiction de la flotte de Boston de la Garde côtière américaine.

Expéditions OceanGatel’entreprise qui propose les visites de l’épave, qui repose au fond de l’océan dans 12 500 pieds d’eau à environ 370 milles au large de Terre-Neuve, organise des expéditions depuis 2021.

L’un de ceux qui se trouveraient à bord est Paul Henry Nargeolet, ancien commandant de la marine française, plongeur profond et pilote de submersible. En tant que directeur de la recherche sous-marine pour E/M Group et RMS Titanic, Inc, il est largement considéré comme la principale autorité sur le site de l’épave et il est possible qu’il ait été responsable du submersible lors de la plongée, avec quatre passagers à ses côtés.

Nargeolet a mené plusieurs expéditions sur le site du Titanic et supervisé la récupération de 5 000 artefacts, y compris la récupération du « gros morceau », une section de 20 tonnes de la coque du Titanic.

Les gens ont commencé à offrir des prières pour les personnes disparues lundi.

Nos pensées et nos prières vont à ceux du sous-marin disparu. Nous prions pour qu’ils soient ramenés à la surface en toute sécurité et pensent à leurs amis et à leurs familles. #oceangate pic.twitter.com/6OQMdsjGVn — TitanicBookClub (@TitanicBookClub) 19 juin 2023

Le submersible a été lancé dimanche matin depuis le navire Polar Prince. Le chef mi’kmaq Mi’sel Joe, chef du groupe autochtone propriétaire du Polar Prince, a déclaré à CBC News qu’un autre submersible était arrivé des États-Unis pour aider à la recherche.

Le RMS Titanic, un paquebot britannique qui avait été commercialisé comme « insubmersible », a coulé lors de son voyage inaugural en avril 1912, sur une route reliant la Grande-Bretagne aux États-Unis après avoir été percé par un iceberg. La vie de 1 514 des 2 224 passagers et membres d’équipage a été perdue et le Titanic est peut-être devenu l’épave civile la plus célèbre de tous les temps, bien que l’épave elle-même n’ait été retrouvée que dans les années 1980.

« Une course contre la montre »: comment les épaves recèlent des indices sur l’avenir de l’humanité En savoir plus

OceanGate a commencé à emmener de petites équipes de « scientifiques citoyens » dans un mini sous-marin de cinq personnes il y a deux ans et un billet coûte maintenant 250 000 $.

Selon le site Web de la société, Oceangate avait prévu une expédition de huit jours et sept nuits sur l’épave prévue du 12 au 20 juin. Un maximum de six visiteurs devaient partir et revenir à St John’s, Terre-Neuve, Canada.

L’épave du Titanic se trouve à environ 12 500 pieds dans l’océan Atlantique Nord. Photographie : Xavier Desmier/Gamma-Rapho/Getty Images

Un homme d’affaires britannique, Hamish Harding, un aviateur bien connu ainsi qu’un explorateur et l’un des rares touristes qui ont déjà été dans l’espace, qui est normalement basé aux Émirats arabes unis, a été réservé pour le voyage en cours. Harding est marié et Brian Szasz, un beau-fils, a publié sur Facebook des « pensées et des prières » car « son sous-marin a disparu », puis a ensuite supprimé le message.

Harding, 58 ans, posté sur Instagram samedi que: « En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023. Une fenêtre météo vient de s’ouvrir et nous allons tenter une plonge demain. Nous avons commencé à naviguer depuis St Johns, Terre-Neuve, Canada, hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin. Dans un post précédent, il s’est décrit comme « un spécialiste de mission » pendant le voyage.

Un passionné américain du Titanic, William Oakes, a écrit sur Facebook que les gens devraient prier « maintenant ».

« S’il vous plaît, priez. J’ai des amis et des connaissances qui font partie de cette mission », il a posté.

Une déclaration sur le site Web de l’entreprise lundi disait: «Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles. Nous sommes profondément reconnaissants de l’aide considérable que nous avons reçue de plusieurs agences gouvernementales et entreprises de haute mer dans nos efforts pour rétablir le contact avec le submersible. »

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, tweeté qu’il espérait que les garde-côtes américains trouveraient le navire «très bientôt» au milieu d’une inquiétude croissante. «Terre-Neuve-et-Labrador a un lien de longue date avec l’épave du Titanic, les touristes quittant notre port pour visiter le site au large de nos côtes», a-t-il écrit.

Titan est un submersible en fibre de carbone et titane utilisé par OceanGate. Photographie : OceanGate

Depuis 2021, OceanGate Expeditions, basée aux Bahamas, a transporté environ 60 clients payants et 15 à 20 chercheurs sur le site.

« Nous avons lancé l’entreprise et c’était cette idée de chercheurs et de gens riches », a déclaré le fondateur d’OceanGate, Stockton Rush. a déclaré au Guardian plus tôt cette année. « Existe-t-il un moyen de mettre en relation les personnes qui souhaitent vivre une expérience de voyage d’aventure avec des chercheurs qui ont besoin d’un financement et d’un sous-marin ? »